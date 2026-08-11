Khoảng giá 5 triệu đồng hiện là một trong những phân khúc sôi động nhất trên thị trường smartphone Việt Nam.

Thay vì chỉ cung cấp những thiết bị có cấu hình cơ bản, các hãng đang đưa xuống phân khúc này nhiều tính năng trước đây chỉ xuất hiện trên điện thoại đắt tiền hơn.

Trong tháng 8/2026, người dùng có thể lựa chọn giữa Redmi 15C, Galaxy A17, OPPO A6t, Nubia Air 5G và TECNO Spark 40 Pro+.

Mức giá thực tế dao động khoảng 4,9-5,5 triệu đồng tùy hệ thống bán lẻ và chương trình khuyến mại.

Redmi 15C: Pin lớn, bộ nhớ rộng và giá dễ tiếp cận

Xiaomi Redmi 15C 8GB 256GB NFC hiện có giá khoảng 4,9-5,2 triệu đồng tại một số hệ thống bán lẻ.

Đây là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất với người dùng ưu tiên thời lượng pin và dung lượng lưu trữ.

Điểm mạnh lớn nhất của Redmi 15C nằm ở viên pin 6.000 mAh. Ảnh: Xiaomi

Điểm mạnh lớn nhất của Redmi 15C nằm ở viên pin 6.000 mAh. Với nhu cầu sử dụng thông thường như gọi điện, nhắn tin, mạng xã hội, xem video hay đọc báo, dung lượng này giúp người dùng giảm đáng kể tần suất sạc. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 33W.

Màn hình 6,9 inch có tần số quét 120 Hz mang lại trải nghiệm cuộn trang và chuyển cảnh mượt mà. RAM 8GB cùng bộ nhớ trong 256GB cũng là cấu hình đáng giá trong tầm giá khoảng 5 triệu đồng.

Máy còn hỗ trợ thẻ nhớ microSD, phù hợp với người thường xuyên lưu ảnh, video hoặc tài liệu.

Tuy nhiên, Redmi 15C vẫn có những giới hạn rõ ràng. Màn hình sử dụng tấm nền LCD với độ phân giải không cao bằng những mẫu AMOLED 1.5K trong cùng phân khúc.

Chip Helio G81-Ultra cũng chỉ phù hợp với nhu cầu phổ thông, không phải lựa chọn lý tưởng cho người thường xuyên chơi game nặng.

Dù vậy, nếu tiêu chí là pin lâu, bộ nhớ lớn và mức giá hợp lý, Redmi 15C vẫn là một trong những lựa chọn thực dụng nhất.

Galaxy A17: Lựa chọn an toàn nhờ AMOLED và cập nhật lâu dài

Samsung Galaxy A17 8GB 128GB có giá khoảng 5,2 triệu đồng tại một số chương trình giảm giá, dù giá niêm yết tại một số hệ thống có thể lên tới 6 triệu đồng.

Galaxy A17 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người ưu tiên thương hiệu, màn hình, camera và khả năng sử dụng lâu dài. Ảnh: Samsung

So với Redmi 15C, Galaxy A17 không tập trung vào dung lượng pin hay bộ nhớ. Thay vào đó, Samsung tạo lợi thế bằng màn hình Super AMOLED 6,7 inch, camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS và kết nối 5G.

Đây là những ưu điểm đáng chú ý đối với người dùng muốn một chiếc điện thoại cân bằng hơn.

Màn hình AMOLED cho màu sắc, độ tương phản và khả năng hiển thị tốt hơn màn hình LCD phổ thông.

OIS cũng giúp camera giảm rung khi chụp ảnh, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Một lợi thế khác của Galaxy A17 là chính sách phần mềm. Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật bảo mật trong thời gian dài, giúp mẫu máy này có lợi thế nếu người dùng dự định sử dụng trong nhiều năm.

Nhược điểm nằm ở bộ nhớ trong 128GB và hiệu năng của Exynos 1330 chỉ ở mức vừa phải. Tốc độ sạc 25W cũng không nổi bật so với một số đối thủ.

Nếu mua được ở mức khoảng 5,2-5,5 triệu đồng, Galaxy A17 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người ưu tiên thương hiệu, màn hình, camera và khả năng sử dụng lâu dài.

OPPO A6t: Pin 6.100 mAh nhưng bộ nhớ là điểm yếu

OPPO A6t 4GB 64GB hiện được bán quanh mức 4,9-5 triệu đồng. Đây là mẫu máy có cấu hình gây nhiều tranh luận nhất trong nhóm.

OPPO A6t phù hợp hơn với người dùng phổ thông, ưu tiên thời lượng pin. Ảnh: OPPO

Điểm đáng chú ý nhất là viên pin 6.100 mAh, thậm chí nhỉnh hơn Redmi 15C. Màn hình 6,75 inch hỗ trợ tần số quét 120 Hz, trong khi máy có NFC, chuẩn kháng nước và bụi IP64 và sử dụng Snapdragon 685.

Tuy nhiên, việc chỉ có 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong là hạn chế rất lớn. Trong bối cảnh ứng dụng ngày càng nặng, 64GB có thể nhanh chóng đầy nếu người dùng thường xuyên quay video, chụp ảnh hoặc cài nhiều ứng dụng.

Sạc 15W cũng tương đối chậm so với nhiều đối thủ. Camera của A6t chủ yếu đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản.

Vì vậy, OPPO A6t phù hợp hơn với người dùng phổ thông, ưu tiên thời lượng pin và nhu cầu liên lạc, giải trí cơ bản, thay vì người cần một thiết bị mạnh và sử dụng lâu dài.

Nubia Air 5G: Mỏng nhẹ và màn hình nổi bật

Ở mức khoảng 5,5 triệu đồng, Nubia Air 5G 8GB 256GB là mẫu máy có thiết kế khác biệt nhất trong danh sách.

Nubia Air 5G là mẫu máy có thiết kế mỏng nhẹ. Ảnh: ZTE

Thiết bị sở hữu thân máy chỉ khoảng 5,9mm và trọng lượng khoảng 172g. Đây là ưu thế đáng kể khi phần lớn smartphone pin lớn trong tầm giá thường có thiết kế dày và nặng.

Màn hình AMOLED 6,78 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz là một điểm cộng lớn. Máy cũng có RAM 8GB, bộ nhớ 256GB và hỗ trợ 5G.

Đáng chú ý, Nubia Air 5G còn được quảng bá với khả năng chống nước, chống bụi ở mức cao. Đây là tính năng hiếm trong phân khúc giá này.

Nhược điểm là thương hiệu Nubia chưa phổ biến tại Việt Nam bằng Samsung, Xiaomi hay OPPO.

Hiệu năng của chip Unisoc T8300 cũng không phải điểm mạnh nhất nếu người dùng cần chơi game nặng thường xuyên.

Dẫu vậy, với người muốn một chiếc smartphone mỏng, nhẹ, màn hình đẹp, bộ nhớ lớn và có 5G, Nubia Air 5G là lựa chọn rất đáng chú ý.

TECNO Spark 40 Pro+: Cấu hình nổi bật trong tầm 5 triệu

Nếu chỉ xét tỷ lệ giữa phần cứng và giá bán, TECNO Spark 40 Pro+ có lẽ là mẫu gây ấn tượng nhất.

Máy đang được một số hệ thống bán lẻ niêm yết khoảng 5,2 triệu đồng, giảm so với mức giá trước đó. Với số tiền này, người dùng nhận được RAM 8GB, bộ nhớ 256GB, chip Helio G200 và màn hình AMOLED 6,78 inch độ phân giải 1.5K.

TECNO Spark 40 Pro+ có cấu hình mạnh mẽ trong tầm giá 5 triệu đồng. Ảnh: TECNO

Tần số quét 144 Hz là điểm đặc biệt trong phân khúc. Máy cũng có pin 5.200 mAh, sạc nhanh 45W và hỗ trợ sạc không dây 30W.

Sự xuất hiện của sạc không dây ở mức giá khoảng 5 triệu đồng là điểm khiến Spark 40 Pro+ nổi bật so với nhiều đối thủ.

Đây vốn là tính năng thường xuất hiện trên những mẫu smartphone cao cấp hơn.

Đổi lại, máy chỉ hỗ trợ mạng 4G. Hệ sinh thái TECNO tại Việt Nam cũng chưa thể so sánh với Samsung hay Xiaomi về độ phổ biến, khả năng hậu mãi và giá trị bán lại.

Nhưng nếu ưu tiên màn hình, hiệu năng, bộ nhớ và các tính năng phần cứng, Spark 40 Pro+ là một trong những lựa chọn hấp dẫn.

Năm mẫu điện thoại quanh 5 triệu đồng cho thấy cuộc cạnh tranh ở phân khúc giá phổ thông đang chuyển sang một giai đoạn mới.

Người dùng không còn phải lựa chọn giữa một thiết bị giá rẻ với cấu hình quá hạn chế và một chiếc máy cao cấp đắt tiền.

Redmi 15C nổi bật về pin và bộ nhớ. Galaxy A17 phù hợp với người coi trọng thương hiệu, màn hình AMOLED, camera OIS và cập nhật phần mềm lâu dài.

OPPO A6t có lợi thế về pin nhưng bị hạn chế bởi RAM và bộ nhớ trong. Nubia Air 5G hấp dẫn nhờ thiết kế mỏng nhẹ, màn hình 1.5K và 5G.

Trong khi đó, TECNO Spark 40 Pro+ gây ấn tượng mạnh nhất về cấu hình và tính năng trên giá bán.

Nếu ưu tiên giá trị phần cứng, Spark 40 Pro+ là ứng viên nổi bật. Nếu cần 5G và thiết kế mỏng nhẹ, Nubia Air 5G đáng cân nhắc. Với người muốn sự ổn định và sử dụng lâu dài, Galaxy A17 là lựa chọn an toàn hơn.

Trong khi đó, Redmi 15C phù hợp với người cần pin lâu và nhiều bộ nhớ, còn OPPO A6t chỉ thực sự hợp lý khi người mua đặt thời lượng pin và hệ sinh thái OPPO cao hơn nhu cầu về cấu hình.