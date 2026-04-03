Apple đã dành nhiều năm để chứng minh rằng họ không cần “lột xác” iPhone vẫn có thể bán hàng triệu máy. Và với những rò rỉ mới nhất về iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, chiến lược quen thuộc của công ty ngày càng rõ ràng hơn.

CEO Apple Tim Cook giới thiệu dòng iPhone 17 trong ngày mở bán đầu tiên tại cửa hàng Apple trên Đại lộ Fifth Avenue ở New York, Mỹ, vào ngày 19/9/2025. Ảnh: Bloomberg

Thay vì một cuộc cách mạng về thiết kế, Apple dường như tiếp tục đặt cược vào những thay đổi nhỏ nhưng đủ để quảng bá như nâng cấp lớn cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Dynamic Island nhỏ hơn – thay đổi đáng chú ý nhất

Những hình ảnh mới được cho là của kính cường lực iPhone 18 Pro cho thấy chi tiết mà giới công nghệ đã bàn tán suốt nhiều tuần: Dynamic Island sẽ nhỏ hơn đáng kể.

Phần khoét màn hình được cho là chỉ rộng khoảng 13,49mm, giảm từ 20,76mm trên iPhone 17 Pro. Tính ra, đây là mức cắt giảm khoảng 35%.

Apple được cho là đã di chuyển bộ chiếu sáng Face ID xuống dưới màn hình, từ đó giải phóng không gian bên trái của phần “viên thuốc” quen thuộc. Và đó gần như là tất cả những gì thay đổi ở mặt trước.

Viền màn hình vẫn giữ nguyên, tổng thể thiết kế gần như không khác, còn mặt lưng cũng không có dấu hiệu được làm mới.

Nói cách khác, Apple đang điều chỉnh một chi tiết nhỏ nhưng biến nó thành điểm nhấn thiết kế.

Nếu theo dõi các rò rỉ về iPhone 18 Pro, bạn sẽ thấy thông tin thay đổi liên tục. Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ chuyển sang thiết kế “đục lỗ” với Face ID ẩn dưới màn hình.

Sau đó, một leaker đáng tin cậy lại nói Apple sẽ tái sử dụng hoàn toàn khuôn của iPhone 17 Pro, không thay đổi Dynamic Island.

Hiện tại, mọi thứ dường như nằm ở giữa hai kịch bản đó. Leaker nổi tiếng Ice Universe đã chia sẻ hình so sánh phần khoét màn hình nhỏ hơn và các ảnh kính cường lực càng củng cố thông tin này.

Việc các nhà sản xuất phụ kiện đã bắt đầu sản xuất theo thiết kế mới cho thấy họ khá tự tin về tính chính xác của rò rỉ.

Tuy nhiên, vẫn còn tranh luận về việc mẫu nào sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn. Một số nguồn nói chỉ phiên bản Pro được nâng cấp, trong khi Ice Universe cho rằng toàn bộ dòng iPhone 18 đều có thể hưởng lợi.

Nếu đúng, đây sẽ là bước đi khác thường vì Apple thường giữ thay đổi thiết kế cho các model đắt tiền trước.

Những nâng cấp thực sự nằm bên trong

Điều có thể khiến những người mong chờ thiết kế táo bạo thất vọng là chiến lược này thực sự hiệu quả. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hơn 70% người dùng không cảm thấy iPhone 18 Pro Max cần tái thiết kế lớn.

Apple hiểu rõ điều đó, vì vậy họ hoàn toàn có thể biến việc thu nhỏ Dynamic Island thành thay đổi chủ đạo cho chiếc điện thoại hơn 1.000 USD.

Trong khi đó, gần như mọi flagship Android đã sử dụng camera đục lỗ đơn giản từ nhiều năm trước.

Dynamic Island từng rất thông minh khi ra mắt năm 2022, nhưng việc Apple vẫn đang tìm cách thu nhỏ nó vào năm 2026, trong khi đối thủ đã vượt qua vấn đề này từ lâu, nói lên nhiều điều. Không phải Apple không thể giải quyết, mà là họ không cần vội.

Thực tế, Apple đã biến hạn chế kỹ thuật thành tính năng. Dynamic Island không chỉ là phần khoét màn hình, mà còn hiển thị thông báo, bộ đếm giờ, điều khiển nhạc và nhiều tiện ích khác.

Nhờ vậy, khi Apple thu nhỏ nó, công ty có thể coi đó là nâng cấp “hào phóng” thay vì chạy theo đối thủ.

Công bằng mà nói, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max không chỉ có Dynamic Island nhỏ hơn. Thiết bị được đồn đoán sẽ trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, pin lớn hơn, camera chính khẩu độ thay đổi và modem tự phát triển thế hệ thứ hai.

Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng rõ rệt hơn đến trải nghiệm hàng ngày so với việc cắt giảm vài milimet ở màn hình.

Ngoài ra, Apple được cho là giữ nguyên giá bán bất chấp chi phí RAM tăng và việc đối thủ nâng giá. Nếu điều này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ càng dễ bán hơn, bởi phần lớn người dùng quan tâm đến hiệu năng và thời lượng pin hơn là ngoại hình.

Điểm cốt lõi nằm ở đây: Apple kết hợp những cải tiến nội bộ đáng kể với một thay đổi ngoại hình nhỏ, rồi quảng bá như bước tiến lớn.

Cách làm này giúp chu kỳ nâng cấp dễ dự đoán, chi phí sản xuất ổn định và khách hàng quay lại đúng lịch. Và thật khó để trách Apple, bởi chiến lược này vẫn hoạt động hiệu quả.

Phần lớn người mua iPhone 18 Pro Max sẽ nâng cấp từ iPhone 15 Pro hoặc cũ hơn. Với họ, trải nghiệm mới vẫn sẽ rất khác biệt, dù Dynamic Island có nhỏ hơn vài milimet hay không.

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là Apple đã khiến mọi người ăn mừng những thứ đáng lẽ nên trở thành tiêu chuẩn từ lâu.

Một phần khoét màn hình nhỏ hơn không phải là đổi mới. Nó giống như việc “dọn dẹp” thiết kế. Nhưng khi đó là Apple, ngay cả việc dọn dẹp cũng nhận được tràng pháo tay.

(Theo PhoneArena, CNET)