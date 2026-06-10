Một trong những nâng cấp ít tạo cảm giác hào hứng nhất trên iPhone qua nhiều năm chính là dung lượng pin. Apple vốn nổi tiếng với cách tiếp cận thận trọng, chỉ tăng thêm một lượng nhỏ qua từng thế hệ thay vì chạy đua thông số như các đối thủ Android. Và iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng cũng sẽ không phải ngoại lệ khi ra mắt vào cuối năm nay.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không có nâng cấp pin đột biến. Ảnh: TT Technology

Các thông tin rò rỉ cho thấy mức tăng dung lượng pin của thiết bị sẽ khá khiêm tốn, thậm chí có thể khiến nhiều người thất vọng nếu chỉ nhìn vào con số trên giấy. Tuy nhiên, việc đánh giá Apple là “keo kiệt” hay cho rằng thời lượng pin của iPhone sẽ tụt hậu là một cách nhìn chưa đầy đủ.

Thực tế, đây có thể được xem như một tuyên ngôn thầm lặng của Apple đối với toàn bộ ngành công nghiệp smartphone: hãng không cần những viên pin khổng lồ để tạo ra thời lượng sử dụng hàng đầu. Thay vào đó, Apple đang chứng minh rằng một nền tảng được tối ưu hóa toàn diện mới là chìa khóa tạo nên trải nghiệm thực sự.

Apple bình thản trước ‘cơn bão’ công nghệ pin mới

Trong vài năm gần đây, nhiều nhà sản xuất Android đã chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon. Công nghệ mới cho phép tăng đáng kể dung lượng pin mà không làm thân máy dày lên quá nhiều. Những mẫu flagship Android hiện nay thường sở hữu viên pin từ 6.500 mAh đến hơn 7.000 mAh, con số từng được xem là không tưởng trên smartphone cao cấp.

Không ít ý kiến cho rằng Apple đang chậm chân khi chưa áp dụng công nghệ này. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, ngay cả Samsung hay Google cũng chưa thực sự đẩy mạnh việc chuyển đổi sang pin silicon-carbon trên các dòng sản phẩm chủ lực của họ.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ Apple dường như chưa thực sự cần đến công nghệ đó. Công ty vẫn đang dựa vào hàng loạt lớp tối ưu hóa khác nhau, từ hệ điều hành iOS, kiến trúc chip tự thiết kế cho đến khả năng quản lý năng lượng ở cấp độ phần cứng và phần mềm.

Đây chính là lợi thế mà rất ít hãng công nghệ trên thế giới có thể tái tạo. Khi Apple tự phát triển cả hệ điều hành, vi xử lý, modem, màn hình và các thành phần cốt lõi khác, họ có thể tối ưu mọi thứ như một thể thống nhất thay vì ghép nối các linh kiện từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.

A19 Pro và A20 Pro: Vũ khí bí mật của Apple

Một trong những yếu tố gây ấn tượng mạnh nhất là những thay đổi về kiến trúc trên dòng chip A19 Pro. Theo các nguồn tin, Apple đã cải tiến các nhân tiết kiệm điện đến mức chúng có thể mang lại hiệu năng cao hơn đáng kể trong khi mức tiêu thụ năng lượng gần như bằng không so với thế hệ A18 Pro.

Điều đó cho thấy Apple vẫn đang duy trì khoảng cách đáng kể so với phần còn lại của thị trường trong lĩnh vực thiết kế vi xử lý di động.

Không chỉ nâng cao hiệu suất năng lượng, hãng còn được cho là đã giảm chi phí sản xuất bằng cách thu nhỏ kích thước khuôn chip tới 10% so với thế hệ trước. Đây là thành tựu kỹ thuật không hề đơn giản khi các tiến trình bán dẫn ngày càng trở nên phức tạp và đắt đỏ.

Đáng chú ý hơn, iPhone 18 Pro Max sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm hoàn toàn mới. Công nghệ này hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng trên mỗi watt điện tiêu thụ, đồng nghĩa với việc thời lượng pin có thể tiếp tục tăng mạnh mà không cần nâng cấp đáng kể về dung lượng.

Kết hợp cùng modem 5G C2 thế hệ mới, màn hình tiết kiệm điện hơn, chip kết nối không dây N2 và các cải tiến phần mềm trong iOS 27, Apple được kỳ vọng sẽ tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới về thời lượng pin trên smartphone.

Con số thực tế cho thấy Apple hiệu quả đến mức nào

Một thử nghiệm tiêu hao pin quy mô lớn từ kênh YouTube PhoneBuff đã cho thấy bức tranh rất rõ ràng về lợi thế của Apple.

Trong bài kiểm tra này, nhiều mẫu flagship Android sử dụng pin silicon-carbon có thời lượng sử dụng dài hơn iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, để vượt qua sản phẩm của Apple, các thiết bị Android phải sử dụng những viên pin lớn hơn rất nhiều.

Cụ thể, iPhone 17 Pro Max đạt thời lượng hoạt động liên tục lên tới 29 giờ 5 phút. Trong khi đó, OnePlus 15 với viên pin khổng lồ 7.300 mAh đạt 33 giờ 10 phút, tức dài hơn 4 giờ 5 phút.

Thoạt nhìn, đây là chiến thắng rõ ràng cho OnePlus. Nhưng khi phân tích sâu hơn, khoảng cách lại không quá áp đảo như nhiều người nghĩ. Để có thời lượng pin cao hơn khoảng 14%, OnePlus phải sử dụng viên pin lớn hơn tới hơn 43% so với iPhone 17 Pro Max.

Nói cách khác, Apple đang khai thác hiệu quả từng miliampe giờ tốt hơn đáng kể so với nhiều đối thủ. Đó là lý do vì sao những con số dung lượng pin không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác trải nghiệm thực tế.

Trong ngành smartphone hiện đại, các thông số phần cứng luôn là công cụ marketing hấp dẫn. Viên pin lớn hơn, bộ nhớ RAM nhiều hơn hay tốc độ sạc nhanh hơn đều dễ dàng gây ấn tượng với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại phụ thuộc vào cách toàn bộ hệ thống vận hành cùng nhau. Đây chính là lĩnh vực mà Apple đang thể hiện sức mạnh vượt trội.

Trong khi nhiều nhà sản xuất Android phải dựa vào các linh kiện có sẵn từ nhiều đối tác khác nhau để xây dựng sản phẩm, Apple kiểm soát gần như toàn bộ chuỗi công nghệ cốt lõi của mình. Điều đó cho phép hãng đạt được hiệu quả năng lượng đặc biệt cao mà không cần chạy đua theo những thông số “khủng”.

Nếu các dự đoán hiện nay là chính xác, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tiếp tục chứng minh rằng thời lượng pin xuất sắc không nhất thiết phải đi kèm với viên pin lớn nhất thị trường. Thay vào đó, bí quyết nằm ở việc tối ưu hóa toàn bộ nền tảng từ chip xử lý, modem, màn hình cho đến phần mềm.

(Theo Wccftech, Macworld, CNET)