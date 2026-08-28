Từ camera khẩu độ biến thiên, thời lượng pin cho đến Face ID và camera telephoto, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ sở hữu hàng loạt tính năng mà mẫu iPhone màn hình gập mới của Apple không có.

Camera chính khẩu độ biến thiên: nâng tầm nhiếp ảnh trên iPhone 18 Pro Max

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất được đồn đoán dành cho iPhone 18 Pro Max là camera chính với khẩu độ biến thiên. Trong khi đó, iPhone Ultra nhiều khả năng sẽ không được trang bị công nghệ này.

Có thể chỉ iPhone 18 Pro Max được trang bị camera chính với khẩu độ biến thiên. Ảnh: 9to5mac

Khẩu độ biến thiên đã xuất hiện trong các tin đồn về iPhone từ khá lâu, nhưng cách Apple triển khai công nghệ vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng.

Về lý thuyết, hệ thống này có thể mang lại những thay đổi đáng kể cho khả năng chụp ảnh trên iPhone, đặc biệt là chế độ Chân dung.

Việc điều chỉnh khẩu độ linh hoạt sẽ cho phép người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn. Đây là yếu tố có thể giúp chủ thể nổi bật hơn khỏi hậu cảnh, đồng thời tạo ra hiệu ứng xóa phông tự nhiên và linh hoạt hơn.

Không chỉ vậy, camera khẩu độ biến thiên còn có thể cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Apple có thể tối ưu lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường, từ đó giúp hình ảnh sáng hơn và giảm nhiễu trong một số tình huống.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng có một nhược điểm quan trọng: cụm linh kiện cần thiết để tạo ra khẩu độ biến thiên được cho là lớn hơn hệ thống camera chính hiện tại. Điều đó khiến nó khó phù hợp với thiết kế siêu mỏng của iPhone Ultra.

Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ có lợi thế rõ ràng về khả năng chụp ảnh, trong khi iPhone Ultra phải đánh đổi một số tính năng để theo đuổi thiết kế mỏng và cơ chế màn hình gập.

iPhone 18 Pro Max tiếp tục dẫn đầu về thời lượng pin

iPhone Ultra được kỳ vọng vẫn mang lại thời lượng pin tốt, bất chấp thiết kế đặc biệt và màn hình gập. Tuy nhiên, nếu ưu tiên hàng đầu của người dùng là thời lượng sử dụng, dòng Pro, đặc biệt là iPhone 18 Pro Max, nhiều khả năng vẫn chiếm ưu thế.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị viên pin vật lý lớn hơn khoảng 10% so với iPhone 17 Pro Max. Đây đã là một nâng cấp đáng kể, nhưng chưa phải tất cả.

Máy còn được hưởng lợi từ hiệu suất năng lượng tốt hơn của chip A20 Pro và modem C2.

Những cải tiến về hiệu suất phần cứng có thể giúp Apple tối ưu mức tiêu thụ điện năng, qua đó kéo dài thời gian sử dụng thực tế.

Kết hợp viên pin lớn hơn với các thế hệ chip tiết kiệm năng lượng hơn, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng trở thành mẫu iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, việc đánh giá pin của iPhone Ultra sẽ phức tạp hơn do thiết bị sở hữu thiết kế màn hình gập hoàn toàn khác biệt.

Các thông số dung lượng pin đơn thuần không thể phản ánh đầy đủ thời gian sử dụng thực tế.

Thiết kế siêu mỏng cùng không gian vật lý hạn chế khiến iPhone Ultra khó có thể sở hữu viên pin lớn như iPhone 18 Pro Max.

Vì vậy, với người dùng thường xuyên phải sử dụng điện thoại cả ngày và không muốn mang theo bộ sạc, iPhone 18 Pro Max có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Face ID trở thành lợi thế lớn của iPhone 18 Pro Max

Một thay đổi đáng chú ý khác liên quan đến phương thức bảo mật. Sau gần một thập kỷ, Apple được cho là sẽ lần đầu tiên ra mắt một mẫu iPhone cao cấp không sử dụng Face ID.

Đó chính là iPhone Ultra.

iPhone Ultra màn hình gập sẽ không có Face ID như iPhone 18 Pro Max. Ảnh: 9to5mac

Theo các tin đồn hiện nay, mẫu iPhone màn hình gập sẽ chuyển sang Touch ID, trong khi iPhone 18 Pro Max vẫn duy trì hệ thống Face ID quen thuộc.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ giới hạn không gian trong thiết kế siêu mỏng của iPhone Ultra.

Hệ thống Face ID cần nhiều linh kiện, cảm biến và camera chuyên dụng, khiến việc tích hợp vào một thiết bị có thân máy cực mỏng trở nên khó khăn.

Thách thức còn lớn hơn đối với một chiếc iPhone màn hình gập. Apple sẽ phải bố trí hệ thống xác thực sinh trắc học phù hợp với cả màn hình bên ngoài lẫn màn hình bên trong.

Điều đó có thể đồng nghĩa với việc cần đến hai bộ linh kiện Face ID, thay vì chỉ một hệ thống như trên iPhone truyền thống.

Vì vậy, iPhone 18 Pro Max sẽ có lợi thế rõ ràng về trải nghiệm xác thực. Face ID không chỉ thuận tiện khi mở khóa mà còn được tích hợp sâu vào nhiều tính năng bảo mật và thanh toán của hệ sinh thái Apple.

Camera telephoto tiếp tục là vũ khí của iPhone 18 Pro Max

Camera telephoto cũng là một điểm khác biệt quan trọng giữa iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục là những mẫu được trang bị camera telephoto chuyên dụng.

Trong khi đó, iPhone Ultra dự kiến sở hữu camera chính và camera góc siêu rộng nhưng không có ống kính telephoto dành riêng cho khả năng zoom quang học.

Đây có thể là yếu tố quyết định đối với những người thường xuyên chụp ảnh ở khoảng cách xa. Camera telephoto chuyên dụng cho phép phóng đại chủ thể mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh tốt hơn so với việc chỉ sử dụng zoom kỹ thuật số.

Đáng chú ý, Apple còn được đồn đoán sẽ tiếp tục nâng cấp camera telephoto trên thế hệ iPhone mới bằng cách sử dụng khẩu độ lớn hơn.

Nếu thành hiện thực, hệ thống này có thể cải thiện cả chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng lẫn khả năng chụp chân dung.

Với những người coi camera là tiêu chí quan trọng nhất khi mua iPhone, iPhone 18 Pro Max vì thế có thể là lựa chọn gần như không cần phải cân nhắc quá nhiều.

Ngoài những tính năng phần cứng kể trên, iPhone 18 Pro Max còn sở hữu một lợi thế khó định lượng hơn: trải nghiệm sử dụng iPhone truyền thống.

Đây không phải một tính năng kỹ thuật cụ thể, nhưng lại có thể đóng vai trò quan trọng với nhiều người dùng.

iPhone Ultra sẽ khác biệt hoàn toàn so với những mẫu iPhone từng xuất hiện trước đây. Thiết bị được cho là sở hữu màn hình ngoài và màn hình trong với kích thước, tỷ lệ cũng như hình dạng khá xa lạ với trải nghiệm iPhone quen thuộc.

Người dùng cũng sẽ phải làm quen với thao tác mở và gập thiết bị thay vì đơn giản sử dụng một màn hình duy nhất.

Với những người chưa từng dùng smartphone màn hình gập, quá trình chuyển đổi này có thể mất thời gian.

Điều đáng nói là iPhone hiện vẫn là một sản phẩm được yêu thích chính nhờ thiết kế và cách sử dụng quen thuộc.

Smartphone màn hình gập chắc chắn có nhóm người dùng riêng, nhưng không phải ai cũng cần một thiết bị có thể biến đổi thành nhiều dạng sử dụng.

Với người dùng phổ thông, đặc biệt những người không quá quan tâm đến các công nghệ mới, iPhone 18 Pro Max có thể mang lại trải nghiệm đơn giản và quen thuộc hơn iPhone Ultra.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)