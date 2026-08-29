Với việc thư mời sự kiện tháng 9 đã được gửi đi, những thông tin quan trọng nhất về thời điểm Apple công bố, mở đặt trước và đưa iPhone mới lên kệ đang dần được hé lộ.

Dưới đây là lịch trình đáng chú ý mà người dùng có thể theo dõi trong những tuần tới.

Apple xác nhận thư mời sự kiện iPhone 18 Pro

Apple đã chính thức xác nhận sự kiện đặc biệt diễn ra vào tháng 9. Đáng chú ý, thời điểm này trùng với dự đoán được đưa ra từ tháng 5.

Apple gửi thư mời sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro. Ảnh: Apple

Theo thư mời được Apple gửi tới giới truyền thông và khách mời đặc biệt vào ngày 26/8, sự kiện sẽ bắt đầu lúc 10h sáng theo giờ Thái Bình Dương (0h00 ngày 10/9, giờ Việt Nam).

Thư mời năm nay đi kèm dòng chữ khá bí ẩn: “Surprise and Shine” (tạm dịch: “Bất ngờ và Tỏa sáng”), cùng một hình ảnh khiến giới công nghệ lập tức bắt đầu tìm kiếm những thông điệp ẩn mà Apple có thể muốn truyền tải.

Việc giải mã thư mời đã nhanh chóng diễn ra. Mark Gurman, cây bút công nghệ nổi tiếng của Bloomberg, đăng trên X rằng hình ảnh này có thể liên quan đến “ánh sáng tỏa ra”, ám chỉ hệ thống khẩu độ cơ học trên iPhone 18 Pro Max, trong khi màu xanh da trời xuất hiện trong hình có thể là dấu hiệu về một tùy chọn màu mới cho iPhone 18 Pro.

Nhận định về màu sắc được đánh giá là đáng chú ý, bởi Apple thường sử dụng hình ảnh thư mời để hé lộ hoặc gợi ý về những màu sắc mới trên sản phẩm sắp ra mắt.

Trước đó, nhiều nguồn tin cũng dự đoán iPhone 18 Pro có thể được bổ sung phiên bản màu xanh.

Trong khi đó, khả năng Apple dùng hình ảnh thư mời để ám chỉ khẩu độ cơ học trên camera iPhone 18 Pro Max vẫn chưa thực sự thuyết phục.

Công nghệ này được cho là có khả năng xuất hiện trên mẫu iPhone cao cấp mới, nhưng hình ảnh mà Apple lựa chọn chưa chắc đã mang hàm ý đó.

Dù vậy, thư mời đã xác nhận điều quan trọng nhất: thời gian và địa điểm Apple công bố thế hệ iPhone mới.

iPhone 18 Pro sẽ ra mắt ngày 9/9 tại Apple Park

Đúng như dự đoán, sự kiện iPhone năm nay sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 9/9, tức đúng hai tuần sau khi Apple gửi thư mời.

Bài phát biểu khai mạc sẽ bắt đầu lúc 0h00 ngày 10/9, giờ Việt Nam.

Trước đó từng xuất hiện tin đồn Apple có thể tổ chức sự kiện vào ngày 8/9.

Tuy nhiên, khả năng này được đánh giá thấp bởi Apple gần như chưa từng tổ chức sự kiện iPhone vào ngày ngay sau kỳ nghỉ Lễ Lao động tại Mỹ.

Năm nay, Apple tiếp tục duy trì truyền thống đó.

Sự kiện sẽ được tổ chức tại Steve Jobs Theater, nằm trong khuôn viên Apple Park ở Cupertino, California, trụ sở của Apple.

Đây sẽ là sân khấu quan trọng để Apple giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

CEO John Ternus lần đầu dẫn dắt sự kiện iPhone

Nếu Apple tiếp tục duy trì cách tổ chức truyền thống, bài phát biểu chính sẽ kéo dài khoảng một đến hai giờ và tuân theo một kịch bản khá quen thuộc.

Tuy nhiên, năm nay có thể chứng kiến một thay đổi rất lớn khi John Ternus dự kiến trực tiếp xuất hiện trên sân khấu với vai trò CEO của Apple.

Ông sẽ thay thế Tim Cook vào ngày 1/9, chỉ khoảng một tuần trước sự kiện iPhone. Trong khi đó, Cook sẽ chuyển sang vị trí Chủ tịch điều hành của Apple.

Sau phần mở màn trực tiếp, Apple nhiều khả năng sẽ trình chiếu video keynote được đầu tư công phu, với chất lượng sản xuất cao, hiệu ứng hình ảnh đặc biệt và phần giới thiệu chi tiết từng sản phẩm mới.

Tuy nhiên, sự kiện năm nay có thể có nhiều nội dung trực tiếp hơn trước. Đây có thể là cách Ternus tạo dấu ấn cá nhân, đồng thời cho thấy Apple đang bước sang một giai đoạn mới nhưng vẫn duy trì sự kế thừa từ thời Tim Cook.

Ngoài dòng iPhone mới, Apple cũng được kỳ vọng giới thiệu hai mẫu Apple Watch mới tại sự kiện.

Trước đó từng xuất hiện tin đồn về khả năng Apple trình làng một số mẫu Mac mới trong tháng 9. Tuy nhiên, Apple đã công bố những sản phẩm này vào ngày 25/8, qua đó loại bỏ khả năng chúng trở thành tâm điểm của sự kiện iPhone.

iPhone 18 Pro có thể mở đặt trước vào ngày 12/9

Sau sự kiện ra mắt, mốc thời gian tiếp theo được người dùng đặc biệt quan tâm là thời điểm Apple bắt đầu nhận đơn đặt trước.

Thông thường, Apple mở đặt trước iPhone vào ngày thứ Sáu ngay sau sự kiện. Tuy nhiên, năm nay có một yếu tố đặc biệt khiến lịch trình truyền thống có thể thay đổi.

Ngày thứ Sáu đó rơi vào 11/9, một ngày mà Apple được cho là đã tránh tổ chức các hoạt động thương mại kể từ năm 2001.

Năm nay cũng đánh dấu 25 năm sau vụ khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ.

Vì vậy, nhiều dự đoán cho rằng Apple có thể dời thời điểm mở đặt trước sang thứ Bảy, ngày 12/9.

Nếu Apple tiếp tục áp dụng lịch trình quen thuộc, hệ thống đặt trước có thể mở lúc (19h00 ngày 12/9, giờ Việt Nam).

iOS 27 dự kiến phát hành trước khi iPhone 18 Pro lên kệ

iPhone thế hệ mới chắc chắn sẽ được cài đặt sẵn iOS 27, phiên bản hệ điều hành tiếp theo của Apple.

Tuy nhiên, điều này không loại trừ khả năng Apple phát hành một bản cập nhật ngay trong ngày iPhone mới chính thức bán ra, giống như những gì hãng từng thực hiện trong một số năm gần đây.

Mốc thời gian được dự đoán nhiều khả năng là thứ Hai, ngày 14/9, dù ngày 15/9 cũng không thể bị loại trừ.

Về thời điểm phát hành, Apple thường tung bản cập nhật iOS vào khoảng 10h sáng theo giờ Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, năm nay bản cập nhật có thể được phát hành sớm hơn, thậm chí vào khoảng 8h sáng.

Người dùng cũng không nên quá nóng vội khi cập nhật. Mỗi khi Apple phát hành iOS mới, hàng triệu thiết bị có thể đồng loạt truy cập máy chủ để tải xuống phần mềm.

Dù Apple chắc chắn chuẩn bị thêm năng lực máy chủ, tình trạng tải chậm hoặc phải chờ đợi vẫn có thể xảy ra.

Đáng chú ý, các mẫu từ iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max trở về sau được cho là sẽ có khả năng chạy các tính năng Siri AI. Tuy nhiên, người dùng có thể phải đăng ký danh sách chờ để được tiếp cận tính năng này.

iPhone 18 Pro dự kiến bán ra ngày 18/9

Nếu Apple không có thay đổi lớn đối với lịch trình, những chiếc iPhone mới sẽ chính thức được bán ra vào thứ Sáu của tuần sau sự kiện.

Điều đó đồng nghĩa iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple dự kiến lên kệ vào ngày 18/9.

Như vậy, chuỗi sự kiện quan trọng của Apple trong tháng 9 đang dần hình thành: sự kiện ra mắt diễn ra ngày 9/9, mở đặt trước có thể vào 12/9, iOS 27 nhiều khả năng được phát hành vào 14/9 và các mẫu iPhone mới chính thức đến tay người dùng vào 18/9.

Nếu những dự đoán này chính xác, tháng 9 năm nay sẽ đánh dấu một trong những lần ra mắt iPhone đáng chú ý nhất của Apple, không chỉ bởi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà còn bởi sự xuất hiện của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử Apple.

(Theo Forbes, PhoneArena)