Dù còn khoảng hai tháng nữa mới chính thức trình làng, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã liên tục xuất hiện trong các tin đồn đáng chú ý.

Sau hàng loạt thông tin về thiết kế, chip xử lý và camera, những rò rỉ mới nhất tiếp tục tập trung vào bảng màu của dòng máy cao cấp này.

Hình ảnh render của iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry. Ảnh: Macworld

Đáng chú ý, một hình ảnh được cho là linh kiện khay SIM của iPhone 18 Pro vừa xuất hiện đã hé lộ diện mạo của màu Dark Cherry hoàn toàn mới, đồng thời củng cố thêm thông tin không mấy vui đối với những người yêu thích phiên bản màu đen truyền thống.

Màu Dark Cherry xuất hiện qua linh kiện bị rò rỉ

Theo nguồn tin từ leaker nổi tiếng Instant Digital trên mạng xã hội Weibo, một bức ảnh chụp khay SIM được cho là của iPhone 18 Pro đã được chia sẻ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ.

Dù chất lượng hình ảnh không quá cao, đây vẫn được xem là manh mối đáng giá về màu sắc mới mà Apple đang chuẩn bị cho thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo.

Khay SIM màu đỏ anh đào được cho là của iPhone 18 Pro. Ảnh: Instant Digital/PhoneArena

Nếu những tin đồn trước đây từng mô tả Dark Cherry là một sắc đỏ nổi bật và khá tươi sáng, thì hình ảnh mới lại mang đến cảm nhận hoàn toàn khác.

Màu sắc của khay SIM trông tối hơn rất nhiều, gần giống tông đỏ rượu vang (burgundy) hoặc tím đậm pha đen hơn là màu đỏ cherry quen thuộc.

Điều này cho thấy Apple nhiều khả năng đang hướng đến một gam màu sang trọng và trầm hơn, thay vì sử dụng những màu sắc rực rỡ.

Đây cũng có thể là chiến lược nhằm tái hiện sức hút của phiên bản Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro Max, vốn được đánh giá là một trong những màu sắc nổi bật nhất của thế hệ tiền nhiệm.

Vẫn không có iPhone 18 Pro Max màu đen?

Bên cạnh việc hé lộ Dark Cherry, Instant Digital cũng tiếp tục xác nhận một thông tin khiến không ít người dùng thất vọng: Apple nhiều khả năng sẽ không phát hành iPhone 18 Pro Max màu đen trong năm nay.

Theo các tin đồn hiện tại, dòng iPhone 18 Pro Max sẽ chủ yếu có ba màu gồm xanh nhạt (Light Blue), xám bạc (Silver Gray) và Dark Cherry.

Khi được một người dùng hỏi trực tiếp về phiên bản màu đen, Instant Digital khẳng định sẽ không có lựa chọn này, đồng thời nhắc lại những tin đồn trước đó về bảng màu chỉ gồm ba phiên bản.

Nếu điều này trở thành sự thật, Dark Cherry sẽ là màu tối nhất mà người dùng có thể lựa chọn, thay thế vai trò của phiên bản màu đen truyền thống từng rất được ưa chuộng trên các thế hệ iPhone Pro.

Điều đáng chú ý là không phải mọi nguồn tin đều đồng thuận với nhận định trên. Ít nhất hai rò rỉ khác cho biết Apple thực tế đã phát triển một phiên bản màu xám đậm (Dark Gray) cho iPhone 18 Pro Max.

Trong thời gian qua, giới công nghệ cũng đã chứng kiến hàng loạt hình ảnh dựng, bảng màu Pantone dự kiến cũng như các mô hình của cả bốn màu sắc được cho là đang trong quá trình thử nghiệm.

Tuy nhiên, việc Apple nghiên cứu một màu sắc không đồng nghĩa sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Công ty từ lâu nổi tiếng với việc thử nghiệm nhiều phiên bản khác nhau trước khi quyết định chỉ giữ lại một số màu cuối cùng để bán ra thị trường.

Nếu Apple thực sự loại bỏ màu xám đậm ở phút chót, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp dòng iPhone Pro không có lựa chọn màu đen.

Điều này chắc chắn sẽ khiến không ít người dùng cảm thấy tiếc nuối, bởi màu đen luôn được xem là lựa chọn an toàn, sang trọng và ít lỗi thời nhất.

Thậm chí, trên Reddit đã có người dùng chia sẻ rằng họ sẽ nâng cấp ngay từ iPhone 17 Pro Max màu xanh nếu Apple mang trở lại phiên bản màu đen trên iPhone 18 Pro Max.

Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ chính thức giới thiệu dòng iPhone 18 Pro vào đầu tháng 9, cùng với mẫu iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, thiết bị này được cho là chỉ có tối đa hai lựa chọn màu sắc nhằm đơn giản hóa quá trình sản xuất trong giai đoạn đầu.

Ở phía đối thủ, Samsung cũng được dự đoán sẽ trình làng Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8, mỗi mẫu sở hữu bốn tùy chọn màu khác nhau.

Trớ trêu là Samsung cũng có thể học theo Apple khi không đưa phiên bản màu đen hoặc xám đậm lên các mẫu điện thoại gập mới.

(Theo PhoneArena, Macworld, MacRumors)