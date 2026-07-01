Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, Galaxy Z Fold 8 Ultra có thể là chiếc điện thoại gập được đầu tư mạnh nhất của Samsung và là thiết bị đủ sức khiến nhiều người phải cân nhắc lại xem nên mua mẫu gập nào của hãng.

Samsung Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Điểm đáng chú ý là nâng cấp này không xuất hiện trên Galaxy Z Fold 8 bản rộng hay Galaxy Z Flip 8, mà chỉ dành riêng cho phiên bản Ultra, động thái cho thấy Samsung đang muốn tạo ra một dòng sản phẩm cao cấp thực sự khác biệt trong hệ sinh thái Galaxy Z.

Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ có camera góc siêu rộng 50MP

Theo báo cáo từ Sisa Journal, Galaxy Z Fold 8 Ultra – mẫu máy được xem là hậu duệ của Galaxy Z Fold 7 sẽ được trang bị cảm biến góc siêu rộng 50MP hoàn toàn mới, thay thế cho cảm biến 12MP trên thế hệ hiện tại.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là bước nhảy lớn nhất của camera ultrawide trên dòng Fold trong nhiều năm qua. Camera mới sẽ kết hợp với bộ đôi cảm biến vốn đã xuất hiện trên Z Fold 7 gồm: camera chính 200MP ISOCELL HP2 và camera tele 10MP ISOCELL 3K1 với zoom quang 3x.

Như vậy, Samsung gần như giữ nguyên hệ thống camera chính và tele, nhưng tập trung nâng cấp mạnh cho camera góc siêu rộng.

Điều đáng chú ý là camera 50MP mới được cho là chỉ xuất hiện trên phiên bản Ultra. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 bản rộng có thể chỉ dùng hai cảm biến 50MP cho camera chính và camera góc siêu rộng.

Camera selfie ở cả màn hình ngoài lẫn màn hình trong của hai mẫu Fold được cho là đều dùng cảm biến 10MP.

Với Galaxy Z Flip 8, Samsung có thể tiếp tục sử dụng cấu hình 50MP + 12MP cho camera chính và góc siêu rộng.

Nếu điều này xảy ra, mẫu điện thoại gập vỏ sò của Samsung gần như không có nâng cấp đáng kể về camera trong năm nay, điều chắc chắn sẽ khiến không ít người dùng thất vọng.

Những thông tin rò rỉ cho thấy Samsung đang phân tầng rất rõ dòng Galaxy Z.

Trong chiến lược mới, Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ trở thành mẫu flagship cao cấp nhất, còn Z Fold 8 bản rộng đóng vai trò lựa chọn dễ tiếp cận hơn với cấu hình vừa phải.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Samsung có thể đang nâng cấp chưa đúng chỗ. Trong bài đánh giá chuyên sâu về camera Galaxy Z Fold 7, giới công nghệ nhận định chất lượng zoom mới là điểm yếu đáng chú ý nhất, trong khi camera góc siêu rộng thực tế đã được cải thiện khá nhiều so với Z Fold 6.

Nói cách khác, người dùng có thể mong đợi một camera tele mạnh hơn thay vì tiếp tục tăng độ phân giải cho camera ultrawide.

Mục tiêu đối đầu iPhone Ultra màn hình gập của Apple

Động thái của Samsung gần như chắc chắn nhằm đối đầu với iPhone gập đầu tiên mà Apple được cho là sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Hình ảnh rò rỉ mẫu Galaxy ​​Z Fold 8 Ultra với cụm ba camera ở mặt sau. Ảnh: Android Headlines

Theo các tin đồn hiện nay, mẫu iPhone Ultra gập có thể chỉ sở hữu hai camera và không có camera tele. Cảm biến chính được cho là có độ phân giải 48MP, trong khi camera góc siêu rộng có thể vẫn dừng ở 12MP.

Điều Apple chưa có là một mẫu gập thứ hai với cấu hình vượt trội để cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Samsung dường như muốn tận dụng lợi thế này bằng cách tạo ra một thiết bị “siêu cao cấp” thực sự khác biệt.

Ngoài camera, Galaxy Z Fold 8 Ultra còn được đồn đoán sẽ có màn hình trong sáng hơn đáng kể, với độ sáng tối đa có thể lên tới 3.600 nit, mức rất ấn tượng đối với một chiếc điện thoại gập.

Dù nâng cấp camera luôn là tin vui, nhưng việc chuyển sang cảm biến 50MP không đồng nghĩa ảnh chụp sẽ tốt hơn vượt trội so với Galaxy Z Fold 7.

Chất lượng ảnh còn phụ thuộc vào kích thước cảm biến, khả năng xử lý hình ảnh, thuật toán HDR, chống nhiễu và tối ưu phần mềm.

Samsung đã nhiều lần cho thấy hãng có thể tạo ra khác biệt lớn bằng thuật toán, ngay cả khi phần cứng không thay đổi quá nhiều.

Tuy vậy, thông điệp từ các tin đồn hiện nay khá rõ ràng: nếu muốn sở hữu chiếc điện thoại gập tốt nhất của Samsung, người dùng có thể sẽ phải chọn thiết kế Fold truyền thống dạng cao và hẹp, thay vì mẫu Fold 8 bản rộng mới.

(Theo PhoneArena, Macworld)