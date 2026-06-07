Theo một báo cáo mới từ Hàn Quốc, Apple được cho là sẽ chưa trang bị công nghệ màn hình Tandem OLED cho dòng iPhone 18 Pro Max dự kiến ra mắt trong năm nay. Thay vào đó, công ty đang ưu tiên các cải tiến liên quan đến khả năng quản lý nhiệt và hiệu suất tổng thể của màn hình.

iPhone 18 Pro Max chưa được trang bị màn hình cao cấp Tandem OLED. Ảnh: TT Technology

Điều đáng chú ý là trong khi Apple vẫn còn chần chừ, một thương hiệu Trung Quốc đang nổi lên như ứng viên hàng đầu để đưa công nghệ này lên điện thoại thông minh trước. Đó là OPPO – cái tên đang ngày càng khẳng định vị thế trong phân khúc smartphone cao cấp toàn cầu.

Tandem OLED là gì và vì sao được xem là tương lai của màn hình smartphone?

Khác với màn hình OLED truyền thống chỉ sử dụng một lớp vật liệu phát sáng hữu cơ, Tandem OLED áp dụng cấu trúc hai lớp phát sáng xếp chồng lên nhau.

Nhờ thiết kế này, mỗi lớp chỉ phải hoạt động với cường độ thấp hơn để tạo ra cùng mức độ sáng. Kết quả là màn hình có thể đạt độ sáng cao hơn đáng kể, đồng thời sinh nhiệt ít hơn và kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Lợi ích của công nghệ này không chỉ nằm ở những con số trên bảng thông số kỹ thuật. Khi màn hình hoạt động mát hơn, người dùng có thể dễ dàng nhìn rõ nội dung ngoài trời nắng gắt. Bên cạnh đó, hiện tượng suy giảm chất lượng OLED theo thời gian cũng diễn ra chậm hơn.

Thực tế, Apple không hề xa lạ với Tandem OLED. Hãng đã áp dụng công nghệ này trên mẫu iPad Pro M4 ra mắt trước đó và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Điều đó cho thấy Apple tin tưởng vào tiềm năng của công nghệ màn hình thế hệ mới.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất, sản phẩm tiếp theo của Apple sử dụng Tandem OLED có thể sẽ là MacBook Pro trang bị chip M6, trong khi iPhone có thể phải chờ đến tận năm 2028 mới được nâng cấp.

OPPO bất ngờ trở thành tâm điểm của cuộc đua màn hình

Điểm hấp dẫn nhất trong báo cáo nằm ở việc nhà sản xuất màn hình BOE được cho là đã sẵn sàng sản xuất các tấm nền Tandem OLED mới và OPPO sẽ là một trong những khách hàng đầu tiên.

Nếu thông tin này chính xác, OPPO có thể trở thành hãng smartphone đầu tiên thương mại hóa rộng rãi Tandem OLED trên điện thoại cao cấp trước cả Apple. Đây là điều khá bất ngờ bởi chính Apple mới là công ty đưa công nghệ này trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên iPad Pro.

Tuy nhiên, thành công của OPPO sẽ không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Trong vài năm gần đây, hãng liên tục đầu tư mạnh cho công nghệ hiển thị và nhiều lần gây ấn tượng về độ sáng màn hình.

Các thử nghiệm thực tế trên OPPO Find X9 Pro cho thấy thiết bị đạt độ sáng cực đại khoảng 3.545 nit, gần như trùng khớp với những gì OPPO công bố. Đây là một con số rất ấn tượng trong thế giới smartphone hiện nay và cho thấy hãng đang sở hữu năng lực đáng gờm trong lĩnh vực màn hình.

Đối với người dùng phổ thông, Tandem OLED không đơn thuần là một công nghệ phục vụ mục đích quảng bá sản phẩm.

Việc hai lớp phát sáng cùng chia sẻ khối lượng công việc giúp màn hình vận hành hiệu quả hơn, hạn chế hiện tượng quá nhiệt khi sử dụng ở độ sáng cao trong thời gian dài. Điều này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên sử dụng điện thoại ngoài trời hoặc xem nội dung HDR.

Apple đã trang bị màn hình tandem OLED trên iPad Pro M4, nhưng chưa tích hợp vào iPhone của hãng. Ảnh: Apple

Một ưu điểm khác được giới công nghệ đánh giá cao là khả năng hạn chế hiện tượng burn-in, tình trạng lưu ảnh vốn là nỗi lo cố hữu của công nghệ OLED.

Nhiều chuyên gia và người dùng trên các diễn đàn công nghệ cho rằng việc giảm dòng điện trên từng lớp phát sáng giúp giảm nhiệt độ hoạt động, từ đó kéo dài tuổi thọ của các điểm ảnh. Mặc dù burn-in trên smartphone hiện đại không còn nghiêm trọng như trước đây, đây vẫn là một lợi thế đáng giá đối với những ai có thói quen sử dụng điện thoại trong nhiều năm.

Apple thận trọng hay đang đánh mất lợi thế?

Từ góc nhìn chiến lược, quyết định của Apple không phải không có lý do. Công nghệ mới thường kéo theo chi phí sản xuất cao hơn, trong khi ngành công nghiệp điện tử hiện vẫn đang chịu áp lực từ giá linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ và các thành phần cao cấp.

Ngoài ra, màn hình trên các mẫu iPhone hiện nay vốn đã nằm trong nhóm tốt nhất thị trường. Apple có thể muốn chờ công nghệ hoàn thiện hơn trước khi triển khai trên hàng chục triệu thiết bị mỗi năm.

Tuy nhiên, về mặt hình ảnh thương hiệu, việc bị một đối thủ như OPPO vượt lên trước trong lĩnh vực hiển thị chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tranh luận. Apple từ lâu được xem là công ty có khả năng định hình xu hướng công nghệ, nhưng sự kiện này có thể khiến nhiều người phải nhìn nhận lại vai trò tiên phong của hãng.

Trong bối cảnh các hãng Android ngày càng đầu tư mạnh vào đổi mới phần cứng, cuộc đua công nghệ hiển thị đang trở nên hấp dẫn hơn. Và nếu OPPO thực sự là hãng đầu tiên đưa Tandem OLED lên smartphone thương mại, đây có thể sẽ là một trong những bước ngoặt đáng chú ý nhất của thị trường di động trong giai đoạn 2026–2028.

(Theo PhoneArena, Macworld, Gizmochina)