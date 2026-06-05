Những thông tin rò rỉ về iPhone 18 Pro Max đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Theo các nguồn tin uy tín từ chuỗi cung ứng và những chuyên gia rò rỉ nổi tiếng, Apple đang chuẩn bị một loạt nâng cấp đáng kể cho bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, từ dung lượng pin, vi xử lý cho đến hệ thống camera.

Các phiên bản màu mới của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Nguồn: Sonny Dickson

iPhone 18 Pro Max pin 5.200 mAh?

Thông tin được chia sẻ bởi leaker Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo và sau đó được Ice Universe xác nhận cho biết iPhone 18 Pro sẽ có hai tùy chọn pin. Phiên bản hỗ trợ SIM vật lý dự kiến sở hữu viên pin khoảng 4.056 mAh, trong khi bản chỉ dùng eSIM có thể được trang bị viên pin lớn hơn, đạt khoảng 4.288 mAh.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max cũng được cho là sẽ có hai cấu hình pin riêng biệt. Các mẫu hỗ trợ SIM vật lý có thể sử dụng viên pin khoảng 5.000 mAh, trong khi phiên bản eSIM hoàn toàn sẽ được trang bị pin từ 5.100 mAh đến 5.200 mAh.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là những viên pin có dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên dòng iPhone cao cấp của Apple.

Nhưng vì sao phiên bản eSIM lại có pin lớn hơn? Lý do nằm ở thiết kế phần cứng bên trong thiết bị. Khi loại bỏ khay SIM vật lý, Apple có thêm không gian để bố trí các linh kiện khác hoặc tăng dung lượng pin.

Trong những năm gần đây, Apple đã từng bước mở rộng chiến lược eSIM. Tại Mỹ, các mẫu iPhone đã chuyển sang eSIM hoàn toàn từ thế hệ iPhone 14. Theo nhiều báo cáo từ các hãng nghiên cứu thị trường và giới phân tích chuỗi cung ứng, Apple đang chuẩn bị đưa mô hình này sang nhiều quốc gia khác, đặc biệt là một số thị trường châu Âu bắt đầu từ dòng iPhone 18.

Về lâu dài, giới quan sát cho rằng Apple sẽ loại bỏ hoàn toàn SIM vật lý trên toàn cầu. Khi điều đó xảy ra, sự khác biệt về dung lượng pin giữa các phiên bản sẽ biến mất và tất cả người dùng sẽ được hưởng lợi từ không gian phần cứng tối ưu hơn.

Xu hướng này cũng phù hợp với mục tiêu thiết kế ngày càng mỏng nhẹ của Apple. Việc cắt giảm các thành phần cơ học như khay SIM không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn góp phần tăng độ bền và khả năng chống nước của thiết bị.

Chip A20 Pro 2nm: Bước nhảy vọt về hiệu suất

Bên cạnh pin, nâng cấp được mong chờ nhất trên iPhone 18 Pro Max chính là bộ vi xử lý A20 Pro.

Theo các nguồn tin trong ngành bán dẫn, Apple sẽ là một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng tiến trình 2nm thế hệ mới của TSMC. Đây được xem là bước tiến quan trọng sau nhiều năm ngành công nghiệp smartphone hoạt động ở các nút tiến trình 3nm.

So với công nghệ hiện tại, chip 2nm hứa hẹn mang lại mật độ bóng bán dẫn cao hơn đáng kể, cho phép tăng hiệu năng xử lý trong khi vẫn giảm mức tiêu thụ điện năng.

Điều này đồng nghĩa iPhone 18 Pro Max không chỉ mạnh hơn trong các tác vụ AI, xử lý đồ họa và chơi game mà còn có thể kéo dài thời lượng pin dù không cần tăng quá nhiều dung lượng thực tế.

Trong bối cảnh các tính năng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị ngày càng phát triển, hiệu quả năng lượng của chip sẽ trở thành yếu tố quan trọng hơn bao giờ hết. Apple được cho là đang đầu tư mạnh vào các tính năng AI thế hệ mới chạy trực tiếp trên iPhone, đòi hỏi phần cứng phải vừa mạnh vừa tiết kiệm điện.

Camera 48MP thế hệ mới hứa hẹn tạo khác biệt

Không chỉ tập trung vào hiệu năng, Apple cũng được cho là sẽ nâng cấp đáng kể hệ thống camera trên dòng iPhone 18 Pro Max.

Nguồn tin rò rỉ cho biết máy có thể được trang bị cảm biến chính 48MP với khẩu độ biến thiên (variable aperture). Công nghệ này cho phép người dùng hoặc hệ thống tự động điều chỉnh độ mở của ống kính tùy theo điều kiện ánh sáng và mục đích chụp ảnh.

Đây là tính năng vốn xuất hiện trên một số smartphone Android cao cấp trong vài năm gần đây nhưng chưa từng được Apple áp dụng trên iPhone.

Ngoài ra, nhiều báo cáo còn cho rằng Apple đang hướng tới hệ thống ba camera sau iPhone 18 Pro Max đều sử dụng cảm biến 48MP, bao gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera tele. Nếu điều này trở thành hiện thực, chất lượng hình ảnh và khả năng quay video của iPhone 18 Pro Max có thể tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn mới trong phân khúc smartphone cao cấp.

Giá bán iPhone 18 Pro Max có tăng?

Những cải tiến về pin, camera và vi xử lý chắc chắn sẽ khiến chi phí sản xuất của Apple tăng lên đáng kể. Đặc biệt, chip 2nm được dự đoán sẽ có giá thành cao hơn nhiều so với thế hệ 3nm hiện nay do quy trình sản xuất phức tạp và tỷ lệ thành phẩm ban đầu còn hạn chế.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng Apple có thể không tăng giá bán iPhone 18 Pro Max trên phạm vi toàn cầu.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt tại Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất thế giới. Các nhà sản xuất nội địa như Huawei, Xiaomi, OPPO và vivo đang liên tục tung ra các mẫu điện thoại cao cấp với cấu hình mạnh và mức giá cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, Apple có thể chấp nhận giảm một phần biên lợi nhuận để duy trì sức hấp dẫn của sản phẩm. Đây là chiến lược hãng từng áp dụng tại một số thị trường quan trọng nhằm bảo vệ thị phần trước áp lực từ các đối thủ Android.

Dù còn hơn một năm nữa mới ra mắt, những thông tin rò rỉ hiện tại cho thấy iPhone 18 Pro Max đang được định hình như một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất của Apple trong nhiều năm qua.

(Theo PhoneArena, NDTV, MacRumors)