Khi câu hỏi “liệu Apple có tham gia thị trường smartphone gập hay không” đã dần có lời giải, giới công nghệ lập tức chuyển sang một chủ đề nóng không kém: chiếc iPhone gập sẽ bán chạy đến mức nào.

Phần lớn các nhà phân tích hiện nay đều tin rằng sản phẩm này sẽ thành công ngay từ khi ra mắt, ít nhất là nhờ thiết kế khác biệt so với phần còn lại của thị trường.

iPhone Fold sẽ gặp nhiều thách thức khi ra mắt. Ảnh: FPT

Không giống như đa số các thiết bị gập dạng sách hiện nay, iPhone Fold (có thể được gọi là iPhone Ultra) được cho là sẽ sở hữu màn hình bên trong theo hướng rộng thay vì cao.

Điều này tạo ra sự tương phản rõ rệt với những mẫu máy như Galaxy Z Fold 7 hay Honor Magic V6, vốn có tỷ lệ màn hình thiên về chiều dọc.

Cách tiếp cận của Apple thậm chí được cho là đã khiến Samsung cân nhắc phát triển một phiên bản mới mang tên Galaxy Z Fold Wide.

Tuy nhiên, một hãng khác mới là người đi trước trong cuộc đua này. Huawei dự kiến sẽ ra mắt mẫu Pura X Max tại Trung Quốc trong thời gian gần và đây được xem là phép thử đầu tiên cho thiết kế màn hình gập “bản rộng”.

Hiệu ứng từ Huawei: tín hiệu lạc quan cho iPhone Fold?

Một số ý kiến lạc quan cho rằng iPhone Fold sẽ thành công nhờ “hiệu ứng lan tỏa” từ thành công của dòng Pura X.

Theo các báo cáo gần đây, thiết bị của Huawei đang dẫn đầu thị trường điện thoại gập tại Trung Quốc và điều này được xem như bằng chứng cho thấy thiết kế màn hình rộng là xu hướng tất yếu.

Tuy nhiên, nhận định này có thể hơi vội vàng.

Trước hết, cần hiểu rằng Pura X và iPhone Fold không hoàn toàn cùng một phân khúc. Dù có màn hình rộng, Pura X thực chất vẫn là một chiếc điện thoại gập dạng vỏ sò (flip), chứ không phải dạng sách như những gì Apple đang phát triển.

Những người ủng hộ Huawei thường cho rằng Apple sẽ “học theo” Pura X khi phát triển iPhone Fold, nhưng điều này khó xảy ra.

Pura X sở hữu màn hình ngoài chỉ khoảng 3,5 inch, khá hạn chế. Màn hình này có thể chạy trình duyệt và một số ứng dụng cơ bản, nhưng rõ ràng không nhằm thay thế hoàn toàn trải nghiệm smartphone truyền thống.

Khi mở ra, thiết bị chuyển sang màn hình chính 6,3 inch theo chiều dọc, tương tự các mẫu điện thoại gập dạng vỏ sò khác.

Dù tỷ lệ 16:10 khiến nó trở nên khác biệt, nhưng điều đó không biến nó thành một thiết bị gập dạng sách thực thụ.

Ngược lại, iPhone Fold được đồn đoán sẽ có màn hình ngoài lớn và đủ dùng như một chiếc iPhone thông thường khi đóng lại, tương tự cách Galaxy Z Fold 7 vận hành. Đây là điều mà Pura X không hề hướng tới.

Ngay cả khi Apple có lấy cảm hứng từ Huawei, điều chưa chắc xảy ra, trải nghiệm sử dụng thực tế của hai thiết bị này vẫn sẽ hoàn toàn khác biệt.

Thành công không phải điều hiển nhiên

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Pura X thành công, theo các báo cáo, là phần mềm được tối ưu hóa tốt cùng trải nghiệm người dùng mượt mà.

Điều này không chỉ đến từ hệ điều hành HarmonyOS mà còn nhờ vào hệ sinh thái hàng chục triệu nhà phát triển đã tối ưu ứng dụng cho cả hai màn hình.

Màn hình iPhone Fold khi mở ra. Ảnh: Fpt.

Với Apple, thách thức cũng không hề nhỏ. Dù màn hình ngoài của iPhone Fold có thể không khác nhiều so với các mẫu iPhone hiện tại, nhưng màn hình bên trong chắc chắn đòi hỏi các nhà phát triển phải điều chỉnh ứng dụng để tận dụng không gian mới.

Quan trọng hơn, Apple cần đảm bảo hệ điều hành iOS (có thể là iOS 27) hoạt động mượt mà ngay từ đầu, tránh lặp lại những vấn đề từng gặp phải ở các phiên bản trước.

Ngay cả khi Apple làm tốt điều này, vẫn còn nhiều nghi ngại. Một chiếc iPhone Fold với mức giá dự kiến từ 2.000 USD trở lên sẽ phải mang lại trải nghiệm thật sự vượt trội.

Tuy nhiên, thiết kế mới có thể gây bất tiện khi sử dụng bằng một tay và màn hình ngoài nếu không đủ tối ưu cũng có thể làm giảm tính tiện dụng.

Những yếu tố này, khi cộng lại, tạo ra không ít dấu hỏi về khả năng thành công thực sự của sản phẩm. Dù vậy, có một điểm tương đồng rõ ràng giữa Pura X và iPhone Fold: sức mạnh thương hiệu.

Giống như Huawei tại thị trường Trung Quốc, Apple có sức ảnh hưởng toàn cầu rất lớn.

Chỉ riêng logo “Táo khuyết” cũng đủ để thu hút sự chú ý và tạo ra doanh số ban đầu ấn tượng.

Tuy nhiên, thành công lâu dài không chỉ phụ thuộc vào thương hiệu. Apple sẽ cần đảm bảo sản phẩm thực sự xuất sắc và có mức giá đủ hấp dẫn để thu hút cả những người dùng không phải fan trung thành.

Nếu không, iPhone Fold hoàn toàn có thể đi vào “vết xe đổ” của những sản phẩm như iPhone 13 mini hay các dòng iPhone kém phổ biến khác, trở thành một sản phẩm ngách, tồn tại nhưng không tạo được ảnh hưởng lớn trên thị trường.

Sự xuất hiện của iPhone Fold chắc chắn sẽ tạo ra làn sóng quan tâm mạnh mẽ. Nhưng giữa kỳ vọng và thực tế luôn tồn tại khoảng cách.

Một thiết kế mới lạ là chưa đủ để đảm bảo thành công trong một thị trường ngày càng cạnh tranh và khắt khe.

Nếu Apple không giải quyết triệt để các vấn đề về trải nghiệm, phần mềm và giá bán, chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng hoàn toàn có thể trở thành một thử nghiệm thú vị, nhưng không phải là bước ngoặt như nhiều người kỳ vọng.

(Theo PhoneArena, Macworld)