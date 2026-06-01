iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ tiếp tục dày và nặng hơn so với thế hệ trước. Đây là xu hướng đã bắt đầu từ dòng iPhone 17 Pro Max năm ngoái và đang gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng người dùng.

Điều thú vị là những người từng phản đối xu hướng này lại đang dần thay đổi quan điểm.

Hình ảnh được cho là mô hình các phiên bản màu mới của dòng iPhone 18 Pro. Ảnh: Sonny Dickson

Khi những tin đồn đầu tiên về iPhone 17 Pro Max xuất hiện vào năm ngoái, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ. Thời điểm đó, iPhone 16 Pro Max vốn đã được xem là một thiết bị khá dày và nặng. Việc Apple tiếp tục tăng kích thước khiến không ít người cảm thấy hãng đang đi ngược lại xu hướng thiết kế mỏng nhẹ vốn được người dùng yêu thích trong nhiều năm.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của dòng iPhone Air siêu mỏng từng được xem là hướng đi hấp dẫn hơn. Một chiếc iPhone nhẹ, thanh thoát và mang đậm hơi thở tương lai dường như phù hợp với nhu cầu của rất nhiều người dùng phổ thông.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh Apple có lý do riêng cho những quyết định của mình.

iPhone Air đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến việc iPhone 18 Pro Max dày hơn trở nên hợp lý là bởi Apple hiện đã có một lựa chọn khác dành cho những người yêu thích thiết kế mỏng nhẹ.

Sự ra đời của iPhone Air đã giúp danh mục sản phẩm của Apple trở nên rõ ràng hơn. Thay vì cố gắng biến mọi mẫu iPhone trở thành một thiết bị đáp ứng tất cả nhu cầu, Apple đang phân chia sản phẩm theo từng nhóm khách hàng cụ thể.

Những ai muốn sở hữu một chiếc điện thoại mỏng, nhẹ, thời trang và mang tính biểu tượng có thể lựa chọn iPhone Air. Trong khi đó, dòng Pro sẽ tập trung tối đa vào hiệu năng, thời lượng pin và các công nghệ cao cấp nhất.

Theo cách tiếp cận này, việc iPhone 18 Pro Max trở nên dày hơn hoàn toàn hợp lý. Không gian bổ sung bên trong thân máy có thể được dùng để tích hợp viên pin lớn hơn, hệ thống tản nhiệt hiệu quả hơn hoặc các linh kiện phục vụ những tác vụ nặng.

Nói cách khác, nếu iPhone Air đại diện cho sự thanh lịch và tính di động, thì iPhone Pro Max đang dần trở thành một “cỗ máy sức mạnh” thực thụ.

Lý do thứ hai, và có lẽ cũng là quan trọng nhất, đến từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Trong nhiều năm qua, Apple luôn cố gắng đẩy giới hạn của một chiếc máy tính bỏ túi. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của AI đã tạo ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với phần cứng smartphone.

Các mô hình AI ngày càng phức tạp đòi hỏi năng lực xử lý cao hơn, nhiều bộ nhớ hơn và khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài. Điều đó đồng nghĩa với việc điện thoại cần pin lớn hơn và hệ thống tản nhiệt tốt hơn.

Nếu Apple muốn biến iPhone 18 Pro Max thành một thiết bị AI mạnh mẽ hơn, việc tăng độ dày của máy là điều gần như không thể tránh khỏi.

Trong tương lai gần, AI có thể đảm nhiệm nhiều công việc ngay trên thiết bị như trợ lý cá nhân thông minh, xử lý hình ảnh nâng cao, dịch thuật thời gian thực, tạo nội dung, phân tích dữ liệu cá nhân và hàng loạt tác vụ khác. Để thực hiện những nhiệm vụ đó một cách hiệu quả mà không phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây, smartphone cần nhiều tài nguyên phần cứng hơn.

Từ góc độ này, một chiếc iPhone dày hơn vài milimet nhưng đổi lại có hiệu năng AI vượt trội và thời lượng pin dài hơn rõ ràng là sự đánh đổi đáng giá.

Apple đang định nghĩa lại khái niệm “Pro”

Trong nhiều năm, các mẫu iPhone Pro chủ yếu khác biệt ở camera, vật liệu cao cấp và một số tính năng độc quyền. Tuy nhiên, khoảng cách giữa bản tiêu chuẩn và bản Pro đôi khi chưa thực sự rõ rệt.

Giờ đây, Apple dường như muốn thay đổi điều đó.

Nếu những tin đồn hiện tại là chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục được đẩy xa hơn về phía những người dùng chuyên nghiệp. Máy có thể sở hữu pin lớn hơn, hiệu suất cao hơn, khả năng xử lý AI mạnh hơn và hệ thống tản nhiệt tốt hơn. Đổi lại, người dùng sẽ phải chấp nhận một thiết bị dày và nặng hơn.

Đây thực chất là triết lý từng xuất hiện trong thế giới máy tính xách tay. Những mẫu ultrabook siêu mỏng luôn hấp dẫn về mặt thiết kế, nhưng các máy hiệu năng cao thường dày hơn để đáp ứng nhu cầu xử lý chuyên sâu. Apple đang áp dụng tư duy tương tự cho iPhone.

Trong nhiều năm, ngành công nghiệp smartphone bị ám ảnh bởi cuộc đua làm mỏng thiết bị. Các hãng liên tục tìm cách cắt giảm từng phần nhỏ độ dày để tạo ra những con số ấn tượng trên bảng thông số kỹ thuật.

Tuy nhiên, người dùng ngày nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thời lượng pin, khả năng xử lý AI và hiệu năng thực tế thay vì chỉ tập trung vào độ mỏng.

Sự xuất hiện của iPhone Air đã giúp Apple có đủ không gian để theo đuổi cả hai hướng đi cùng lúc. Những ai yêu thích thiết kế siêu mỏng đã có lựa chọn phù hợp, trong khi người dùng muốn một chiếc điện thoại mạnh mẽ nhất có thể sẽ tìm thấy điều đó trên dòng Pro.

Nếu iPhone 18 Pro Max thực sự dày và nặng hơn trong năm nay, đây có thể không phải là dấu hiệu của một bước lùi trong thiết kế. Ngược lại, đó có thể là Apple đang ưu tiên những yếu tố mang lại giá trị thực tế hơn cho người dùng trong kỷ nguyên AI.

(Theo NDTV, AppleInsider, MacRumors)