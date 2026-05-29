Sau những tin đồn về mẫu Galaxy Z Fold 8 Wide của Samsung và sự ra mắt của Huawei Pura X Max, Xiaomi được cho là đang chuẩn bị tham gia cuộc đua smartphone gập màn hình rộng với một sản phẩm hoàn toàn mới.

Mẫu smartphone gập được cho là Xiaomi 18 Fold. Ảnh: Weibo

Nếu những thông tin rò rỉ gần đây là chính xác, thiết bị gập tiếp theo của Xiaomi có thể trở thành một trong những đối thủ mạnh nhất của chiếc iPhone Ultra màn hình gập mà Apple đang phát triển. Thậm chí, xét về thông số kỹ thuật, sản phẩm này có thể khiến mẫu điện thoại của Apple trở nên kém nổi bật hơn trong mắt những người yêu công nghệ.

Xiaomi đặt cược vào thiết kế màn hình gập rộng

Theo nguồn tin từ leaker Kartikey Singh trên mạng xã hội X, chiếc smartphone gập dạng quyển sách tiếp theo của Xiaomi sẽ sở hữu màn hình có tỷ lệ tương tự Huawei Pura X Max. Đây là kiểu thiết kế được gọi là “wide foldable” – điện thoại gập có màn hình rộng hơn đáng kể so với các mẫu Galaxy Z Fold hiện nay.

Trong nhiều năm, phần lớn smartphone gập dạng sách đều sử dụng thiết kế hẹp và cao, khiến trải nghiệm sử dụng màn hình ngoài đôi khi chưa thực sự thuận tiện. Xu hướng mới đang hướng tới việc mở rộng chiều ngang, mang lại cảm giác gần giống một chiếc máy tính bảng mini khi mở ra và giống smartphone truyền thống hơn khi gập lại.

Nguồn tin cho biết Xiaomi đang chuẩn bị một bước nhảy vọt lớn về phần cứng cho thế hệ điện thoại gập kế tiếp. Mặc dù thời điểm ra mắt được dự đoán vào nửa đầu năm 2026 vẫn còn gây tranh cãi, nhưng giới quan sát cho rằng những nâng cấp về cấu hình là hoàn toàn có cơ sở.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên nguyên mẫu kỹ thuật được tiết lộ là hệ thống ba camera sau. Quan trọng hơn, cảm biến chính được cho là có độ phân giải lên tới 200MP.

Nếu thông tin này trở thành hiện thực trên phiên bản thương mại, Xiaomi có thể góp phần thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc smartphone gập cao cấp. Trong nhiều năm qua, camera luôn là điểm yếu tương đối của điện thoại gập so với các mẫu flagship truyền thống do hạn chế về không gian bên trong thân máy.

Mẫu iPhone gập - iPhone Ultra của Apple. Ảnh: Fpt.

Việc trang bị cảm biến 200MP sẽ giúp Xiaomi tạo lợi thế đáng kể về khả năng chụp ảnh độ phân giải cao, zoom kỹ thuật số và xử lý hình ảnh bằng AI. Đây cũng là lĩnh vực mà người dùng ngày càng quan tâm khi lựa chọn smartphone cao cấp.

Bên cạnh đó, Xiaomi được cho là đang tiếp tục chiến lược đổi tên sản phẩm đã bắt đầu từ dòng Xiaomi 17. Thay vì mang tên Mix Fold 5 như dự đoán trước đây, thiết bị mới có thể được gọi là Xiaomi 18 Fold.

Nếu lựa chọn cách đặt tên này, Xiaomi nhiều khả năng sẽ ra mắt sản phẩm cùng thời điểm với dòng Xiaomi 18 vào mùa thu năm nay, tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm thống nhất và dễ nhận diện hơn.

Trên thực tế, Xiaomi không phải hãng đầu tiên trang bị hệ thống ba camera cho smartphone gập. Honor đã làm điều đó với dòng Magic V6, trong khi các đối thủ như Galaxy Z Fold 7 và Oppo Find N6 cũng được cho là sở hữu cấu hình tương tự, thậm chí đi kèm cảm biến chính 200MP.

Tuy nhiên, ở phân khúc điện thoại gập màn hình rộng, tình hình lại khác biệt đáng kể. Huawei Pura X Max hiện sở hữu cụm ba camera nhưng cảm biến chính chỉ dừng ở mức 50MP.

Xiaomi 18 Fold được cho là có cấu hình vượt trội so với cả iPhone Ultra và Galaxy Z Fold 8 Wide. Ảnh: Weibo

Trong khi đó, các tin đồn liên quan đến iPhone Ultra màn hình gập và Galaxy Z Fold 8 Wide cho thấy cả hai thiết bị có thể chỉ được trang bị hai camera sau. Apple được cho là sẽ sử dụng bộ đôi camera góc rộng và siêu rộng tương tự dòng iPhone Air, còn Samsung có thể tiếp tục dựa vào các cảm biến 50MP.

Điều này đồng nghĩa Xiaomi có cơ hội tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt về mặt phần cứng. Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày càng khó tạo khác biệt, những con số ấn tượng như camera 200MP hay màn hình gập siêu rộng vẫn có sức hút rất lớn đối với người tiêu dùng.

Sản phẩm hấp dẫn nhưng có thể khó tiếp cận

Dù vậy, một câu hỏi quan trọng vẫn còn bỏ ngỏ: liệu người dùng toàn cầu có cơ hội sở hữu chiếc điện thoại này hay không?

Lịch sử phát triển smartphone gập của Xiaomi cho thấy đây chính là trở ngại lớn nhất. Hầu hết các mẫu điện thoại gập dạng sách của hãng từ trước đến nay đều chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc.

Ngoại lệ hiếm hoi là Mix Flip ra mắt năm 2024, mẫu điện thoại gập vỏ sò duy nhất của Xiaomi được phân phối ra thị trường quốc tế. Điều đó khiến nhiều chuyên gia hoài nghi về khả năng Xiaomi 18 Fold sẽ được bán rộng rãi bên ngoài Trung Quốc.

Gần như chắc chắn sản phẩm sẽ không xuất hiện chính thức tại thị trường Mỹ. Đối với các khu vực khác như châu Âu hay Đông Nam Á, triển vọng cũng chưa thực sự rõ ràng. Nếu Xiaomi tiếp tục duy trì chiến lược hiện nay, chiếc điện thoại gập đầy tham vọng này có thể chỉ phục vụ người dùng trong nước.

Tuy nhiên, với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ Apple, Samsung và Huawei, Xiaomi cũng có lý do để thay đổi. Một màn ra mắt toàn cầu sẽ giúp hãng tận dụng sức nóng của xu hướng điện thoại gập màn hình rộng và khẳng định vị thế trong phân khúc cao cấp.

Sự xuất hiện của Xiaomi 18 Fold cho thấy thị trường smartphone gập đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Khi Apple vẫn chưa chính thức tham gia cuộc chơi, các nhà sản xuất Android đã liên tục thử nghiệm những thiết kế mới, màn hình lớn hơn và hệ thống camera mạnh mẽ hơn.

Nếu Xiaomi thực sự mang đến một thiết bị màn hình siêu rộng cùng camera 200MP, hãng có thể tạo ra chuẩn mực mới cho phân khúc điện thoại gập. Và khi chiếc iPhone Ultra màn hình gập xuất hiện, Apple sẽ không chỉ phải đối đầu với Samsung hay Huawei, mà còn phải cạnh tranh với một Xiaomi đang ngày càng tham vọng ở phân khúc cao cấp.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)