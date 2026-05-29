Trong nhiều năm qua, không ít chuyên gia cho rằng điện thoại gaming đang dần trở thành một phân khúc lỗi thời. Tuy nhiên, RedMagic lại có quan điểm hoàn toàn khác. Hãng công nghệ Trung Quốc vừa chính thức đưa mẫu RedMagic 11S Pro ra thị trường quốc tế và chứng minh rằng điện thoại gaming vẫn còn rất nhiều đất diễn. Thậm chí, với những gì được trang bị, đây có thể là một trong những smartphone mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

RedMagic 11S Pro chính thức toàn cầu với cấu hình cực đoan

Sau khi được giới thiệu tại Trung Quốc vào tuần trước, RedMagic 11S Pro hiện đã bắt đầu bán ra trên phạm vi toàn cầu. Thiết bị mang theo gần như toàn bộ những điểm nổi bật của phiên bản nội địa, bao gồm bộ vi xử lý ép xung thuộc hàng mạnh nhất thị trường Android hiện nay.

Trái tim của máy là Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version – phiên bản đặc biệt của dòng chip Snapdragon cao cấp mới nhất. Theo RedMagic, con chip này mang lại hiệu năng CPU tăng khoảng 19% và sức mạnh GPU tăng tới 24% so với thế hệ tiền nhiệm.

Đáng chú ý, đây cũng chính là nền tảng phần cứng xuất hiện trên những smartphone Android đắt đỏ nhất hiện nay như dòng Galaxy Ultra mới. Tuy nhiên, RedMagic không chỉ dừng lại ở việc sử dụng con chip mạnh. Hãng còn kết hợp hệ thống quạt tản nhiệt vật lý tốc độ lên tới 24.000 vòng/phút cùng công nghệ làm mát chất lỏng có thể nhìn thấy qua thiết kế mặt lưng trong suốt.

Trong khi phần lớn smartphone cao cấp hiện nay sử dụng thiết kế kính nguyên khối kín hoàn toàn, RedMagic vẫn trung thành với triết lý “hiệu năng trên hết”, chấp nhận sự khác biệt để tối ưu khả năng duy trì hiệu năng trong thời gian dài.

Màn hình lớn, pin khủng và tốc độ sạc đáng kinh ngạc

RedMagic 11S Pro được trang bị màn hình OLED 6,85 inch với tần số quét 144Hz. Đặc biệt, màn hình hoàn toàn không có “tai thỏ” hay lỗ khoét camera, mang lại trải nghiệm hiển thị trọn vẹn cho game thủ và người xem video.

Độ sáng tối đa đạt 1.800 nit giúp thiết bị hoạt động tốt ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Đây là một thông số rất ấn tượng đối với một smartphone gaming.

Tuy nhiên, yếu tố khiến giới công nghệ chú ý nhất lại nằm ở viên pin. RedMagic đã tích hợp pin dung lượng lên tới 7.500mAh – con số vượt xa hầu hết các flagship hiện nay.

Để dễ hình dung, những thiết bị cao cấp như Galaxy Ultra hay iPhone Pro Max mới nhất đều chưa thể tiệm cận mức dung lượng này. Điều đáng nói là RedMagic vẫn giữ được thiết kế tương đối cân đối thay vì biến điện thoại thành một “cục gạch” cồng kềnh.

Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và cả sạc không dây 80W, giúp người dùng nhanh chóng nạp đầy năng lượng chỉ trong thời gian ngắn.

Sự xuất hiện của RedMagic 11S Pro trở nên đặc biệt hơn trong bối cảnh thị trường smartphone gaming đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Các nguồn tin trong ngành cho biết dòng ROG Phone của Asus có thể sẽ tạm dừng phát triển trong năm tới. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng nhà sản xuất còn thực sự đầu tư nghiêm túc vào điện thoại gaming ngày càng ít đi.

Trong bối cảnh đó, chiến lược của RedMagic giống như một lời tuyên bố rằng phân khúc này vẫn còn sức sống. Thay vì chạy theo xu hướng thiết kế trung tính để tiếp cận số đông, hãng tiếp tục phát triển những sản phẩm mang đậm dấu ấn game thủ với hệ thống tản nhiệt chủ động, đèn RGB và thiết kế đậm chất công nghệ.

Giá bán khiến Samsung và Apple khó chịu

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của RedMagic 11S Pro chính là mức giá.

Phiên bản tiêu chuẩn với RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB có giá khởi điểm 849 USD. Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn với RAM 16GB và bộ nhớ 512GB được bán với giá 949 USD.

Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với nhiều flagship cao cấp của Samsung hay Apple, dù hiệu năng xử lý gần như tương đương nhờ sử dụng cùng thế hệ vi xử lý hàng đầu.

Đối với những người dùng ưu tiên hiệu năng chơi game, thời lượng pin và khả năng tản nhiệt, RedMagic đang mang đến một lựa chọn có giá trị sử dụng rất cao so với số tiền bỏ ra.

Dù sở hữu cấu hình đáng nể, RedMagic 11S Pro không phải là chiếc điện thoại hoàn hảo.

Điểm yếu lớn nhất tiếp tục nằm ở hệ thống camera, đặc biệt là camera selfie 16MP được đặt dưới màn hình. Công nghệ này giúp duy trì màn hình toàn vẹn nhưng chất lượng hình ảnh thường không thể sánh ngang các camera trước truyền thống.

Camera chính 50MP và camera góc siêu rộng 50MP đủ đáp ứng nhu cầu chụp ảnh hằng ngày, nhưng khó cạnh tranh với những ông lớn như Apple, Samsung hay Google trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

Đây là sự đánh đổi quen thuộc trên các mẫu smartphone gaming: ưu tiên tối đa cho hiệu năng thay vì chất lượng camera.

Điều khiến RedMagic 11S Pro trở nên đáng chú ý không chỉ là thông số kỹ thuật. Quan trọng hơn, đây là một sản phẩm dám đi theo con đường riêng trong bối cảnh thị trường smartphone đang trở nên ngày càng đồng nhất.

(Theo PhoneArena, Mashable)