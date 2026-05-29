Apple muốn biến iPhone thành “hệ sinh thái nhiều mùa”

Trong nhiều năm, tháng 9 gần như trở thành “thánh địa” của iPhone mới. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi từ năm 2026. Các báo cáo gần đây cho biết Apple sẽ không tung ra toàn bộ dòng iPhone 18 cùng lúc như truyền thống.

iPhone 18 có thể bị dời ngày ra mắt sang đầu năm 2027. Ảnh: Digital Trends

Theo các báo cáo từ ETNews, Nikkei Asia và nhiều nguồn trong chuỗi cung ứng, Apple muốn chuyển sang mô hình “hai mùa iPhone”.

Các mẫu Pro và thiết bị cao cấp sẽ xuất hiện vào cuối năm, trong khi bản tiêu chuẩn và dòng giá mềm hơn sẽ được tung ra vào đầu năm sau.

Cụ thể, Apple vẫn sẽ ra mắt các mẫu cao cấp như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone gập đầu tiên vào mùa thu năm 2026. Nhưng phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn có thể bị dời sang Quý 1/2027.

Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, đây sẽ là một thay đổi chiến lược rất lớn.

Apple dường như muốn tập trung toàn bộ sự chú ý vào các dòng Pro cao cấp trước khi tung ra phiên bản phổ thông giá thấp hơn vài tháng sau đó.

Điều này giúp hãng duy trì “hào quang flagship” lâu hơn, đồng thời thúc đẩy doanh số của các mẫu đắt tiền hơn.

Không chỉ vậy, việc tách lịch phát hành còn giúp Apple kéo dài chu kỳ truyền thông cho iPhone trong cả năm thay vì chỉ tập trung vào một mùa ra mắt duy nhất.

Giới phân tích cho rằng chiến lược này khá giống cách nhiều hãng Android đang áp dụng, nơi các flagship Ultra được ưu tiên trước còn bản tiêu chuẩn ra mắt sau.

Nếu đúng như tin đồn, iPhone 18 bản thường sẽ xuất hiện cùng iPhone 18e và thế hệ iPhone Air 2 vào mùa xuân 2027, tạo nên một đợt nâng cấp thứ hai trong năm.

Điều này giúp Apple duy trì sự chú ý của thị trường quanh năm thay vì chỉ bùng nổ trong quý 4 rồi giảm nhiệt.

Nó cũng giúp doanh thu ổn định hơn, tránh tình trạng phụ thuộc quá lớn vào một mùa bán hàng.

AI đang làm thay đổi toàn bộ chiến lược phần cứng của Apple

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Apple phải thay đổi là trí tuệ nhân tạo.

Apple Intelligence được xem là tương lai của hệ sinh thái Apple, nhưng hãng đang chịu áp lực lớn khi bị đánh giá chậm chân hơn Google và OpenAI. Các tính năng AI hiện nay đòi hỏi phần cứng mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là RAM và Neural Engine.

Nhiều báo cáo cho biết iPhone 18 Pro sẽ tiếp tục được nâng cấp RAM nhằm phục vụ AI trên thiết bị. Điều này kéo chi phí sản xuất tăng mạnh, đặc biệt với chip A20 thế hệ mới.

Trong bối cảnh đó, Apple có lý do để ưu tiên các mẫu Pro, nơi người dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho AI và công nghệ mới.

Việc trì hoãn các mẫu tiêu chuẩn sang năm 2027 giúp hãng có thêm thời gian tối ưu chi phí linh kiện và tránh áp lực sản xuất quá lớn cùng lúc.

Nói cách khác, Apple đang chuyển iPhone sang mô hình tương tự ngành xe hơi: công nghệ mới xuất hiện đầu tiên trên bản cao cấp, sau đó mới phổ cập xuống phân khúc thấp hơn.

iPhone gập mới là “ngôi sao” thực sự của năm 2026

Giới phân tích cho rằng thay đổi lịch ra mắt còn liên quan trực tiếp đến chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple.

Nhiều nguồn tin cho biết Apple dự kiến tung ra thiết bị gập vào cuối năm 2026 cùng các mẫu iPhone 18 Pro.

Đây được xem là sản phẩm mang tính biểu tượng mới, tương tự vai trò của iPhone X năm 2017.

Apple được cho là muốn dành toàn bộ “ánh đèn sân khấu” cho thiết bị này thay vì để nó bị chìm giữa quá nhiều mẫu iPhone khác nhau.

Nếu cùng lúc ra mắt 5-6 mẫu máy, truyền thông và người dùng sẽ khó tập trung vào sản phẩm quan trọng nhất.

Tuy nhiên, điện thoại gập của Apple cũng đang gặp nhiều khó khăn kỹ thuật. Các báo cáo gần đây cho biết hãng vẫn chưa hoàn tất bài toán bản lề, độ bền màn hình và quy trình sản xuất hàng loạt.

Một số nguồn thậm chí cho rằng thiết bị này có thể bị lùi sang tận năm 2027.

Điều đó khiến Apple cần một lịch trình linh hoạt hơn thay vì “đặt cược tất cả” vào một sự kiện tháng 9 như trước.

Nếu các tin đồn chính xác, iPhone 17 vào năm 2025 có thể là thế hệ cuối cùng đi theo mô hình ra mắt truyền thống.

Từ iPhone 18 trở đi, Apple sẽ bước vào thời kỳ hoàn toàn mới: iPhone cao cấp vào mùa thu, bản tiêu chuẩn vào mùa xuân và thêm một thiết bị gập ở phân khúc siêu cao cấp.

Đây là dấu hiệu cho thấy Apple không còn xem iPhone chỉ là một chiếc điện thoại. Họ đang biến nó thành một hệ sinh thái sản phẩm nhiều tầng, nhiều chu kỳ và gắn chặt với AI.

Trong ngắn hạn, sự thay đổi này có thể khiến người dùng bối rối vì đã quen với sự kiện iPhone tháng 9.

Nhưng về dài hạn, nó có thể giúp Apple duy trì sức hút của iPhone thêm nhiều năm nữa, trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu ngày càng khó tạo ra đột phá.

(Theo Forbes, PhoneArena, MacRumors)