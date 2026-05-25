Thị trường smartphone vốn đã rất đa dạng và cạnh tranh khốc liệt, nhưng hai năm tới hứa hẹn sẽ còn thú vị hơn rất nhiều với iPhone và Galaxy.

Những thay đổi lớn đang được chuẩn bị không chỉ đến từ Apple hay Samsung, mà còn lan rộng ra toàn bộ ngành công nghiệp di động.

Kỳ vọng những chiếc iPhone và Galaxy cao cấp sẽ tiếp tục làm bạn kinh ngạc trong tương lai gần. Ảnh: PhoneArena

Các dòng điện thoại flagship sắp tới của hai “gã khổng lồ” công nghệ được cho là sẽ mang đến những nâng cấp táo bạo cả về thiết kế lẫn trải nghiệm sử dụng.

Quan trọng hơn, những ý tưởng mới này nhiều khả năng sẽ trở thành xu hướng chung, buộc các nhà sản xuất Android khác phải nhanh chóng chạy theo để cạnh tranh.

Kỷ nguyên điện thoại gập bước sang chương mới

Trong nhiều năm qua, smartphone gập gần như đi theo một công thức quen thuộc: màn hình ngoài có hình dáng như điện thoại thông thường, mở ra bên trong là một màn hình lớn hơn với tỷ lệ vuông.

Thiết kế này hoạt động hiệu quả, nhưng thị trường thiếu đi sự đột phá về ý tưởng.

Điều đó đang bắt đầu thay đổi.

Huawei đã mở màn xu hướng mới với dòng Huawei Pura X và phiên bản Pura X Max ra mắt hồi tháng 4.

Thay vì gập dọc truyền thống, thiết bị này sử dụng thiết kế gập ngang rộng hơn, giúp việc xem phim, giải trí hay đọc nội dung trở nên tự nhiên hơn.

Khi gập lại, máy cũng dễ cầm bằng một tay hơn so với các mẫu Fold hiện nay.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, Samsung sẽ tiếp tục đẩy mạnh hướng đi này trong sự kiện ra mắt điện thoại gập vào tháng 7 tới.

Bên cạnh mẫu Samsung Galaxy Z Fold 8 quen thuộc, hãng được cho là sẽ tung ra thêm phiên bản Galaxy Z Fold 8 Wide, hay còn được gọi là Galaxy Z Wide Fold.

Đây cũng là mẫu điện thoại gập theo chiều ngang, tương tự ý tưởng mà Huawei đang theo đuổi.

Trong khi đó, Apple được cho là sẽ chính thức bước vào cuộc chơi bằng chiếc iPhone gập đầu tiên, tạm gọi là iPhone Ultra, ra mắt cuối năm nay.

Sau thành công ngoài mong đợi của Huawei Pura X Max tại nhiều thị trường, cả Samsung lẫn Apple đều tin rằng kiểu thiết kế mới này có thể tạo ra sức hút mạnh với người dùng.

Nếu xu hướng này thành công về mặt thương mại, nhiều hãng Android khác chắc chắn sẽ nhanh chóng tham gia.

Không loại trừ khả năng những mẫu điện thoại gập ngang mới sẽ dần thay thế kiểu Fold truyền thống đang phổ biến hiện nay.

iPhone không viền sẽ mở ra xu hướng mới cho toàn ngành

Tuy nhiên, thay đổi hấp dẫn nhất có lẽ chưa nằm ở điện thoại gập.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Apple đang chuẩn bị cho một bước tiến mang tính biểu tượng với mẫu iPhone 20 Pro dự kiến ra mắt vào năm sau.

Đây có thể là chiếc iPhone đầu tiên sở hữu màn hình “toàn vẹn” đúng nghĩa: không viền, không tai thỏ, không Dynamic Island và cũng không còn lỗ camera đục màn hình.

Hai mẫu điện thoại thông minh khác nhau có thể sẽ sớm xuất hiện. Ảnh: Digital Chat Station /Weibo

Nếu công nghệ camera ẩn dưới màn hình được hoàn thiện đúng tiến độ, người dùng sẽ có trải nghiệm hiển thị liền mạch hoàn toàn, điều mà ngành smartphone theo đuổi suốt gần một thập kỷ qua.

Không chỉ Apple, nhiều hãng điện thoại Android cũng đang nghiên cứu kiểu màn hình này cho các thiết bị tương lai.

Giới công nghệ kỳ vọng xu hướng “borderless” sẽ lan rộng nhanh chóng giống như cách màn hình tai thỏ từng bùng nổ trên toàn thị trường trước đây.

Một khi smartphone đạt đến thiết kế toàn màn hình thực sự, trải nghiệm xem video, chơi game và sử dụng hàng ngày sẽ thay đổi đáng kể.

Đây có thể là bước tiến lớn nhất về thiết kế kể từ thời điểm smartphone chuyển từ phím vật lý sang màn hình cảm ứng hoàn toàn.

Smartphone tương lai sẽ có hình dáng hoàn toàn khác hiện nay

Không chỉ thay đổi về viền màn hình hay khả năng gập, các hãng công nghệ còn đang nghiên cứu những tỷ lệ hiển thị hoàn toàn mới.

Nhiều thông tin cho biết các mẫu smartphone tương lai có thể ngắn hơn nhưng rộng hơn, thay vì kiểu dáng dài và hẹp phổ biến hiện nay.

Điều này cho thấy toàn bộ triết lý thiết kế smartphone đang được xem xét lại trong các phòng thí nghiệm của Apple, Samsung và nhiều công ty công nghệ khác.

Mục tiêu là tìm ra một mẫu mới trực quan hơn, dễ sử dụng hơn và phù hợp hơn với nhu cầu giải trí hiện đại.

Ở chiều ngược lại, kích thước màn hình cũng ngày càng tăng mạnh. Trong tương lai gần, smartphone có màn hình vượt mốc 7 inch có thể trở thành điều bình thường.

Điều đó đồng nghĩa người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, từ điện thoại siêu nhỏ gọn đến các thiết bị gần giống máy tính bảng mini.

Dù smartphone vẫn là thiết bị công nghệ quan trọng nhất hiện nay, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: liệu chúng ta đang chứng kiến giai đoạn huy hoàng cuối cùng của điện thoại thông minh?

Ý tưởng kính thông minh thay thế smartphone từng bị xem là quá viển vông. Nhưng mọi thứ đang thay đổi rất nhanh.

Đây là mẫu điện thoại gập mới nhất của Samsung. Ảnh: Android Headlines

Meta đã tạo ra bước tiến lớn với dòng kính thông minh Ray-Ban Meta tích hợp màn hình và AI. So với thế hệ kính thông minh đời đầu vốn chỉ có camera và loa, trải nghiệm hiện tại đã thực tế hơn rất nhiều.

Quan trọng hơn, chính các hãng smartphone lớn cũng đang tham gia cuộc chơi này. Samsung vừa công bố nền tảng kính thông minh Android XR sau nhiều năm phát triển, còn Apple cũng được cho là đang âm thầm xây dựng hệ sinh thái kính AR riêng.

Một khi chiếc kính của hãng điện thoại yêu thích có thể hiển thị thông báo, dẫn đường, dịch ngôn ngữ hay hỗ trợ AI ngay trước mắt người dùng, thói quen sử dụng công nghệ có thể thay đổi hoàn toàn.

Dĩ nhiên, smartphone sẽ chưa biến mất trong một sớm một chiều. Nhưng rất có thể chúng ta đang bước vào giai đoạn chuyển giao lớn nhất kể từ khi iPhone đầu tiên xuất hiện vào năm 2007.

Và trước khi kính AR thực sự trở thành thiết bị đại chúng, hai năm tới của thế giới smartphone hứa hẹn sẽ là quãng thời gian sôi động, sáng tạo và đáng chờ đợi nhất trong nhiều năm trở lại đây.

(Theo PhoneArena, Macworld)