iPhone 18 Pro Max dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới và nếu những thông tin rò rỉ thời gian qua là chính xác, Apple có thể mang đến một trong những bước tiến đáng chú ý nhất giữa các thế hệ iPhone gần đây.

iPhone 18 Pro Max dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới. Ảnh: Notebookcheck

Dù mức giá được đồn đoán tăng cao có thể khiến iPhone 18 Pro Max khó bán hơn thường lệ, những tính năng dưới đây vẫn đủ sức tạo ra sự khác biệt.

Camera chính khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max

Trong lịch sử iPhone, Apple chưa từng trang bị hệ thống camera có khẩu độ biến thiên. Điều đó được cho là sẽ thay đổi trong năm nay, ít nhất trên iPhone 18 Pro Max.

Khẩu độ biến thiên cho phép độ mở của ống kính tự động điều chỉnh dựa trên điều kiện ánh sáng cũng như loại ảnh mà người dùng muốn chụp.

Khi mở khẩu lớn, camera có thể thu được nhiều ánh sáng hơn trong môi trường thiếu sáng, đồng thời tạo hiệu ứng hậu cảnh mờ mềm mại, rất phù hợp với ảnh chân dung.

Ngược lại, khẩu độ nhỏ hơn giúp giữ nhiều khu vực trong khung hình ở trạng thái sắc nét.

Đây là tính năng từ lâu vốn dành cho máy ảnh DSLR. Vì vậy, sự xuất hiện của camera khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max có thể trở thành một cột mốc đáng kể.

Nhiều nguồn tin rò rỉ đã củng cố thông tin này, trong đó có nhà phân tích Jeff Pu. Một số báo cáo còn cho biết Sunny Optical và Luxshare ICT có thể cung cấp bộ truyền động cho hệ thống khẩu độ.

Điều đó khiến đây trở thành một trong những tin đồn về iPhone 18 Pro Max có độ tin cậy tương đối cao.

Chip A20 Pro 2nm mạnh và tiết kiệm điện hơn

A20 Pro có thể là một trong những nâng cấp quan trọng nhất của iPhone 18 Pro Max.

Con chip này được cho là sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC và đây là thay đổi có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với một đợt nâng cấp chip thường niên.

Các thông tin rò rỉ cho rằng A20 Pro có thể đạt hiệu năng nhanh hơn khoảng 18% và hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn 30% so với A19 Pro trên iPhone 17 Pro Max.

Tiến trình 2nm được xem là yếu tố quan trọng giúp Apple đạt được những cải thiện này.

Không chỉ tập trung vào sức mạnh xử lý, A20 Pro còn được cho là sử dụng công nghệ đóng gói WMCM, trong đó bộ xử lý và bộ nhớ được bố trí cạnh nhau thay vì xếp chồng.

Thiết kế này có thể giúp chip tản nhiệt tốt hơn khi hoạt động ở cường độ cao, từ đó giảm hiện tượng giảm xung do nhiệt và duy trì hiệu năng ổn định hơn.

Apple cũng được cho là sẽ trang bị một buồng hơi tản nhiệt lớn hơn đáng kể. Tất cả cho thấy hãng không chỉ muốn đạt hiệu năng đỉnh cao mà còn chú trọng khả năng duy trì sức mạnh đó trong những tác vụ nặng như chơi game hoặc xử lý AI trực tiếp trên thiết bị.

Pin lớn hơn đáng kể, thu hẹp khoảng cách với Android

Dung lượng pin là một trong những lĩnh vực mà iPhone từ lâu thường bị các smartphone Android cạnh tranh mạnh mẽ. Với iPhone 18 Pro Max, Apple được cho là đang thực hiện một bước tiến lớn để thu hẹp khoảng cách này.

Nhiều nguồn tin rò rỉ hiện cho rằng dung lượng pin có thể nằm trong khoảng 5.200-5.567 mAh, tùy phiên bản.

Nếu chính xác, đây sẽ là mức tăng khoảng 9-12% so với viên pin 4.832 mAh trang bị trên iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max cũng được kỳ vọng có mức tăng dung lượng pin khiêm tốn hơn.

Đáng chú ý, thời lượng sử dụng thực tế có thể cải thiện nhiều hơn con số mAh đơn thuần nhờ những tối ưu hiệu quả năng lượng của iOS 27 và modem C2 mới.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Apple không chính thức công bố dung lượng pin iPhone theo đơn vị mAh.

Vì vậy, các con số nói trên chỉ là ước tính dựa trên thông tin rò rỉ và những phép đo từ các thế hệ iPhone trước. Đây nên được xem là những ước tính có cơ sở, chưa phải thông số chính thức.

Modem Apple C2 thế hệ mới

Modem do Apple tự phát triển thế hệ thứ hai đã được chờ đợi trong thời gian dài và iPhone 18 Pro Max được cho là những mẫu máy đầu tiên tích hợp C2.

Modem C2 được kỳ vọng mang đến hai tính năng đáng chú ý. Một là khả năng sử dụng kết nối 5G vệ tinh như phương án dự phòng tại những khu vực không có sóng di động.

Hai là tính năng Limit Precise Location, giúp hạn chế lượng dữ liệu vị trí mà nhà mạng có thể lấy từ thiết bị của người dùng.

iPhone 18 Pro Max với màu mới Dark Cherry. Ảnh: PhoneArena

Đặc biệt, tính năng thứ hai có thể không tạo ra những tiêu đề đình đám nhưng lại mang ý nghĩa thực tế lớn về quyền riêng tư. Nó giới hạn lượng thông tin vị trí mà nhà mạng có thể thu thập từ iPhone.

Kết hợp với A20 Pro và chip không dây N2, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối tổng thể.

Chip N2 có thể giúp AirDrop hoạt động tốt hơn, Personal Hotspot ổn định hơn và tăng tốc độ Wi-Fi.

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, kết nối sẽ trở thành một trong những thế mạnh đáng chú ý của iPhone 18 Pro.

Màn hình LTPO+ với vật liệu M16

Một nâng cấp đáng chú ý khác trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là màn hình LTPO+, được cho là bước tiến tiếp theo so với tấm nền LTPO trên các mẫu iPhone Pro hiện nay.

Công nghệ LTPO tiêu chuẩn cho phép màn hình điều chỉnh tần số quét và mức tiêu thụ điện năng. Trong khi đó, LTPO+ được cho là bổ sung khả năng điều chỉnh dòng điện theo từng điểm ảnh.

Nhờ vậy, màn hình có thể thích ứng linh hoạt hơn với nội dung đang hiển thị, đồng thời giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.

Samsung Display và LG Display được kỳ vọng sẽ là hai nhà cung cấp tấm nền cho dòng iPhone 18 Pro Max. Bên cạnh công nghệ LTPO+, Apple cũng được cho là sử dụng vật liệu M16 mới trên cả hai mẫu Pro.

Vật liệu này được kỳ vọng cải thiện độ chính xác màu sắc và hiệu suất phát sáng, qua đó vừa nâng chất lượng hiển thị vừa góp phần tiết kiệm năng lượng.

Nếu kết hợp hiệu quả với viên pin lớn hơn, màn hình LTPO+ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài thời lượng sử dụng thực tế của iPhone 18 Pro Max.

iOS 27 và Siri AI được xây dựng lại hoàn toàn

Apple đã công bố Siri AI tại WWDC 2026 và iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ tích hợp sẵn tính năng này ngay khi xuất xưởng cùng iOS 27.

Đây chính là phiên bản Siri được xây dựng lại theo hướng AI tạo sinh mà nhiều người dùng đã chờ đợi. Siri AI có thể nhìn thấy những gì đang xuất hiện trên màn hình, hiểu ngữ cảnh cá nhân, xử lý ngôn ngữ tự nhiên đáng tin cậy hơn và thực hiện các hành động bên trong ứng dụng thay người dùng.

Apple cũng được cho là phát triển một ứng dụng Siri độc lập, nơi lưu trữ các cuộc hội thoại trước đó, tương tự cách ChatGPT hoặc Gemini hoạt động.

Không chỉ Siri, iOS 27 còn đưa Apple Intelligence tích hợp sâu hơn vào hệ thống. Safari được bổ sung khả năng tự động nhóm các tab, ứng dụng Photos có các chế độ chỉnh sửa Extend và Reframe, trong khi Image Playground có thể tạo hình nền và áp phích liên hệ tùy chỉnh.

Ứng dụng Home và Shortcuts cũng được bổ sung khả năng xây dựng các tác vụ tự động hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Phần mềm đóng vai trò không kém phần quan trọng so với phần cứng trong trải nghiệm iPhone, và iOS 27 có thể trở thành một bước tiến đáng kể của Apple về mặt này.

Màu Dark Cherry mới đầy cuốn hút

Không chỉ nâng cấp phần cứng, Apple còn được cho là chuẩn bị một màu sắc mới rất đáng chú ý cho dòng iPhone 18 Pro.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple từng thử nghiệm những màu như Coffee Brown, Purple và Burgundy trước khi lựa chọn Dark Cherry làm màu chủ đạo mới. Dựa trên những gì đã được tiết lộ, đây có vẻ là một quyết định khá đúng đắn.

Nhiều nguồn tin mô tả Dark Cherry là sắc đỏ pha tím, gần giống màu của quả cherry, với tông màu sâu, đậm và giàu sức hút.

Nó được cho là gần với màu burgundy hơn bất kỳ màu nào Apple từng sử dụng trên iPhone Pro trước đây.

Nguồn tin rò rỉ nổi tiếng Fixed Focus Digital xác nhận phiên bản có tông màu tối hơn trong hai cách diễn giải đang được lan truyền mới là phiên bản chính xác.

Một rò rỉ khác mô tả Dark Cherry là sự pha trộn giữa burgundy, nâu cà phê và tím đậm, trong đó Pantone 6076 được xem là màu tham chiếu gần nhất.

Nếu phải lựa chọn một màu cho iPhone 18 Pro Max, Dark Cherry có thể là phiên bản đáng cân nhắc nhất.

Bên cạnh đó, toàn bộ dòng sản phẩm dự kiến còn có các màu Light Blue, Dark Gray và Silver. Tuy nhiên, Dark Cherry mới là màu đang thu hút sự chú ý nhiều nhất.

Nếu những thông tin rò rỉ hiện nay trở thành sự thật, iPhone 18 Pro Max sẽ không đơn thuần là một bản nâng cấp hiệu năng thường niên, khi Apple đang đồng thời nâng cấp cả phần cứng lẫn phần mềm.

Tuy nhiên, tất cả vẫn phụ thuộc vào những gì Apple chính thức ra mắt iPhone 18 Pro Max trong tháng 9.

(Tổng hợp)