Samsung mang gì lên Galaxy S26 FE?

Nếu thường xuyên theo dõi thị trường smartphone, việc Samsung chuẩn bị ra mắt một mẫu Galaxy Fan Edition mới vào mùa thu năm nay gần như không phải điều bất ngờ.

Sau Galaxy S25 FE, sự xuất hiện của Galaxy S26 FE là bước đi hoàn toàn dễ đoán trong chiến lược sản phẩm của hãng.

Đây không phải là những con số tệ, nhưng cũng không mang tính đột phá. Ảnh: Android Headlines

Điều khiến người dùng quan tâm hơn là Samsung sẽ thay đổi những gì trên thế hệ mới. Tuy nhiên, những hình ảnh và thông tin rò rỉ mới nhất đang dần dập tắt hy vọng về một màn nâng cấp đáng kể.

Theo các nguồn tin mới, Galaxy S26 FE nhiều khả năng sẽ sở hữu màn hình 6,7 inch độ phân giải FHD+, tần số quét 120 Hz và gần như giữ nguyên thiết kế của thế hệ tiền nhiệm.

Máy được cho là sử dụng chip Samsung Exynos 2500 tiến trình 3nm với 10 nhân, camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 8MP. Camera trước có độ phân giải 12MP.

Dung lượng pin cũng được cho là không thay đổi, ở mức 4.900mAh. Galaxy S26 FE sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Super Fast Charging 2.0 công suất 45W.

Về phần mềm, Samsung tiếp tục duy trì lợi thế đáng kể của dòng Fan Edition khi dự kiến cung cấp tới 7 thế hệ nâng cấp hệ điều hành cùng 7 năm cập nhật bảo mật.

Máy cũng được trang bị khả năng chống nước và bụi chuẩn IP68, trong khi màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus+.

Kích thước tổng thể được tiết lộ ở mức 161,6 x 76,9 x 7,4mm. Galaxy S26 FE dự kiến có ba màu gồm Blueberry, Graphite và Pistachio.

Tất nhiên, chưa thể xem những thông số trên là thông tin chính thức cho đến khi Samsung công bố sản phẩm. Tuy nhiên, mức độ đáng tin cậy của các nguồn rò rỉ lần này khá cao.

Một số thông tin thậm chí còn được củng cố bởi loạt hình ảnh quảng bá bị rò rỉ, vốn rất khó bị làm giả một cách hoàn hảo.

Nhiều chi tiết cũng được một nguồn tin uy tín khác xác nhận trước đó. Vì vậy, khả năng Galaxy S26 FE sở hữu thiết kế gần như giống hệt Galaxy S25 FE đang ngày càng trở nên rõ ràng.

Điều đó đồng nghĩa người dùng có thể sẽ tiếp tục nhận được màn hình tương tự, dung lượng pin không đổi, tốc độ sạc 45W, hệ thống camera gần như giữ nguyên và kiểu dáng tổng thể quen thuộc. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nhiều khả năng nằm bên trong máy.

Đó chính là Exynos 2500.

Nếu Samsung đưa ra mức giá hợp lý, có lẽ những thông số kỹ thuật này của Galaxy S26 FE sẽ không gây cảm giác quá mờ nhạt. Ảnh: Android Headlines

Con chip sản xuất trên tiến trình 3nm của Samsung được kỳ vọng mang lại hiệu năng cao hơn đáng kể so với nền tảng xử lý trên Galaxy S25 FE, đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, Exynos 2500 sẽ trở thành lý do quan trọng nhất để Samsung gọi đây là Galaxy S26 FE thay vì đơn giản chỉ là một phiên bản làm mới của S25 FE.

Ngoài chip xử lý, Galaxy S26 FE cũng sẽ chạy phiên bản Android mới hơn và được bổ sung một số tính năng Galaxy AI, trong khi Samsung có thể tạo điểm nhấn bằng các tùy chọn màu sắc mới.

Samsung sẽ quảng bá Galaxy S26 FE bằng cách nào?

Đây có lẽ là câu hỏi thú vị nhất khi Galaxy S26 FE xuất hiện chính thức.

Theo hơn hai chục hình ảnh quảng bá bị rò rỉ, Samsung nhiều khả năng sẽ tập trung vào các tính năng camera được hỗ trợ bởi Galaxy AI, khả năng cập nhật phần mềm dài hạn, thời lượng pin tốt, độ bền của thiết bị và khả năng phát video liên tục lên tới 29 giờ.

Vấn đề là phần lớn những ưu điểm này cũng xuất hiện trên Galaxy S25 FE.

Đáng chú ý, Samsung dường như còn sử dụng Galaxy S21 FE và Galaxy A53 để so sánh nhằm cho thấy smartphone của hãng đã tiến bộ như thế nào trong những năm qua, đặc biệt ở độ mỏng thân máy và viền màn hình.

Cách tiếp cận này có thể giúp Galaxy S26 FE trông ấn tượng hơn khi đặt cạnh những mẫu điện thoại cũ. Tuy nhiên, nếu so trực tiếp với Galaxy S25 FE, lợi thế của thế hệ mới lại không thực sự rõ ràng.

Samsung dường như còn sử dụng Galaxy S21 FE và Galaxy A53 để so sánh với Galaxy S25 FE. Ảnh: Android Headlines

Nói cách khác, những gì Samsung có thể dùng để quảng cáo cho Galaxy S26 FE phần lớn cũng chính là những ưu điểm đã tồn tại trên Galaxy S25 FE.

Galaxy S26 FE có giá bán đủ hấp dẫn?

Điều đó chưa chắc xảy ra, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Yếu tố quyết định cuối cùng có thể nằm ở giá bán.

Nếu các tin đồn gần đây chính xác và Galaxy S26 FE có giá khởi điểm 699 USD tại Mỹ cho phiên bản 128GB bộ nhớ trong và 8GB RAM, bài toán giá trị của sản phẩm sẽ trở nên rất khó thuyết phục.

Với mức giá này, người dùng sẽ có lý do để cân nhắc Galaxy S25 FE, đặc biệt nếu mẫu máy thế hệ trước được giảm giá mạnh trước khi chính thức bị khai tử.

Nếu có thể mua Galaxy S25 FE với mức giảm khoảng 100-150 USD, đây có thể vẫn là lựa chọn hấp dẫn hơn.

Người dùng cũng có thể cân nhắc Galaxy S26 hoặc Galaxy S26 Plus nếu các mẫu máy này tiếp tục được điều chỉnh giá xuống mức dễ tiếp cận hơn.

Ngoài hệ sinh thái Samsung, Google cũng có những lựa chọn đáng chú ý như Pixel 10a với mức giá thấp hơn, hoặc Pixel 10 nếu tìm được chương trình giảm giá đủ hấp dẫn.

Galaxy S26 FE không phải một chiếc smartphone tệ. Ngược lại, với màn hình 120Hz, pin gần 5.000mAh, camera 50MP, chuẩn IP68 và chính sách cập nhật phần mềm kéo dài tới 7 năm, đây vẫn là một thiết bị có cấu hình khá toàn diện.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ người dùng kỳ vọng một thế hệ mới phải mang lại nhiều hơn thế.

Nếu Galaxy S26 FE thực sự giữ nguyên thiết kế, màn hình, pin, tốc độ sạc và phần lớn hệ thống camera của Galaxy S25 FE, trong khi chỉ nâng cấp chủ yếu ở chip xử lý, sản phẩm sẽ rất khó tạo ra sức hút đủ lớn.

(Theo PhoneArena, TechCrunch)