Nếu các tin đồn là chính xác, dung lượng pin sẽ là điểm khác biệt lớn nhất, trong khi hệ thống camera cũng có khả năng trở thành một yếu tố giúp Apple phân hóa giữa iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro sẽ có những khác biệt đáng kể. Ảnh: 9to5mac

Trong nhiều năm qua, Apple thường duy trì cách tiếp cận khá nhất quán với dòng iPhone Pro. Hai phiên bản Pro và Pro Max về cơ bản chia sẻ phần lớn tính năng, cấu hình và công nghệ cốt lõi. Tuy nhiên, bản Pro Max luôn có một số lợi thế rõ ràng, chủ yếu nằm ở màn hình lớn hơn và thời lượng pin dài hơn.

Ở một số thế hệ, Apple còn trang bị cho phiên bản Pro Max những tính năng camera độc quyền. Với iPhone 18 Pro năm nay, các tin đồn cho thấy Apple nhiều khả năng vẫn tiếp tục chiến lược này, nhưng mức độ khác biệt giữa hai phiên bản có thể lớn hơn trước.

iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu bước tiến lớn về dung lượng pin

Việc iPhone 18 Pro Max có thời lượng pin tốt hơn iPhone 18 Pro vốn không phải điều bất ngờ. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ từ hồ sơ quản lý gần đây cho thấy khoảng cách về pin giữa hai phiên bản iPhone 18 Pro có thể lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Theo các thông tin được tiết lộ, dung lượng pin của những phiên bản sử dụng eSIM được cho là như sau:

iPhone 18 Pro Max có pin 5.567 mAh, trong khi iPhone 18 Pro sở hữu viên pin 4.288 mAh. Để so sánh, iPhone 17 Pro Max có pin 5.088 mAh còn iPhone 17 Pro là 4.252 mAh.

Như vậy, nếu những con số này chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ được nâng dung lượng pin khoảng 10% so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, dung lượng pin của iPhone 18 Pro gần như không thay đổi so với iPhone 17 Pro.

Đây có thể là một trong những khác biệt đáng chú ý nhất giữa hai mẫu iPhone Pro thế hệ mới. Không chỉ có viên pin lớn hơn, iPhone 18 Pro Max còn được kỳ vọng hưởng lợi từ những cải tiến về hiệu suất năng lượng của chip A20 Pro và modem C2 do Apple phát triển.

Điều này có nghĩa thời lượng sử dụng thực tế có thể được cải thiện nhiều hơn mức mà con số dung lượng pin đơn thuần thể hiện. Chip xử lý mới có thể tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng, trong khi modem C2 được kỳ vọng giúp Apple kiểm soát tốt hơn năng lượng dành cho kết nối mạng di động.

Nếu người dùng ưu tiên thời lượng pin và thường xuyên sử dụng điện thoại trong thời gian dài, iPhone 18 Pro Max vì thế có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro Max sẽ nặng hơn

Dung lượng pin lớn hơn luôn đi kèm với một đánh đổi nhất định. Trong trường hợp của iPhone 18 Pro Max, đó nhiều khả năng là trọng lượng.

Viên pin 5.567 mAh có kích thước lớn hơn đáng kể so với mức 4.288 mAh trên iPhone 18 Pro. Vì vậy, ngay cả khi Apple tối ưu hóa thiết kế bên trong, phiên bản Pro Max nhiều khả năng vẫn nặng hơn mẫu Pro tiêu chuẩn.

Đây là một điểm người dùng cần cân nhắc. iPhone 18 Pro Max có lợi thế về màn hình lớn và thời lượng pin, nhưng kích thước cùng trọng lượng lớn hơn có thể khiến thiết bị kém thoải mái hơn khi cầm bằng một tay hoặc sử dụng trong thời gian dài.

Ngược lại, iPhone 18 Pro có thể tiếp tục hướng tới sự cân bằng giữa hiệu năng cao cấp, hệ thống camera mạnh và thiết kế nhỏ gọn hơn. Với những người không cần thời lượng pin quá dài, phiên bản Pro có thể vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Camera có thể trở thành lợi thế độc quyền của iPhone 18 Pro Max

Bên cạnh pin, camera là lĩnh vực thứ hai có khả năng tạo ra sự khác biệt giữa iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Về lý thuyết, người dùng có thể kỳ vọng hai phiên bản Pro sẽ sở hữu hệ thống camera tương đồng. Apple trong những năm gần đây đã có xu hướng cung cấp nhiều tính năng camera cao cấp cho cả hai mẫu Pro, thay vì tạo ra khoảng cách quá lớn giữa Pro và Pro Max.

Tuy nhiên, một thông tin rò rỉ từ mùa thu năm ngoái từng cho rằng hệ thống khẩu độ biến thiên sắp xuất hiện trên iPhone có thể chỉ được trang bị cho phiên bản Pro Max.

Hiện chưa có thêm nhiều nguồn tin độc lập xác nhận thông tin này. Do đó, chưa thể khẳng định iPhone 18 Pro Max chắc chắn sẽ có camera vượt trội hơn iPhone 18 Pro. Dù vậy, khả năng này vẫn đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh Apple được cho là đang chuẩn bị một năm có nhiều nâng cấp quan trọng cho hệ thống camera.

Nếu khẩu độ biến thiên thực sự trở thành tính năng độc quyền của iPhone 18 Pro Max, đây sẽ là thay đổi đáng kể trong chiến lược phân hóa sản phẩm của Apple. Người dùng có thể kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến tốt hơn, qua đó cải thiện khả năng chụp ảnh trong nhiều điều kiện khác nhau.

Khẩu độ biến thiên cũng có thể mang lại lợi ích cho khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh và tạo hiệu ứng hình ảnh tự nhiên hơn. Quan trọng hơn, công nghệ này có thể giúp camera thích ứng linh hoạt với các điều kiện ánh sáng khác nhau thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xử lý phần mềm.

iPhone 18 Pro hay 18 Pro Max sẽ phù hợp với ai?

Theo những thông tin hiện có, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn sẽ chia sẻ phần lớn nền tảng phần cứng. Cả hai được kỳ vọng sử dụng chip A20 Pro, modem C2 và những nâng cấp quan trọng về camera cũng như khả năng xử lý hình ảnh.

Tuy nhiên, Apple dường như có thể tạo thêm lý do để người dùng lựa chọn phiên bản Pro Max. Nếu dung lượng pin 5.567 mAh được xác nhận, khoảng cách về thời lượng sử dụng giữa hai mẫu máy sẽ rõ ràng hơn đáng kể. Trong trường hợp hệ thống khẩu độ biến thiên cũng chỉ dành cho Pro Max, lợi thế của phiên bản cao cấp nhất sẽ càng lớn.

Mark Gurman, một trong những nguồn tin đáng chú ý về các sản phẩm Apple, từng cho rằng năm nay sẽ là một năm đặc biệt quan trọng đối với những nâng cấp camera của iPhone. Điều đó càng làm tăng khả năng Apple dành ít nhất một cải tiến đáng chú ý cho mẫu Pro Max đắt tiền hơn.

Tuy nhiên, Apple cũng cần cân bằng giữa việc tạo khác biệt và tránh khiến iPhone 18 Pro trở nên kém hấp dẫn. Mẫu Pro vẫn cần đủ mạnh để thuyết phục người dùng không muốn chi thêm tiền cho Pro Max.

Nếu các thông tin rò rỉ hiện nay trở thành sự thật, lựa chọn giữa iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu thực tế của người dùng.

iPhone 18 Pro có thể phù hợp với những người muốn sở hữu hiệu năng cao cấp nhưng ưu tiên thiết bị gọn nhẹ, dễ cầm và dễ sử dụng hằng ngày. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max sẽ hướng tới nhóm khách hàng muốn có màn hình lớn, thời lượng pin tối đa và có thể là hệ thống camera nhiều tính năng hơn.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)