iPhone màn hình gập được gọi là gì?

Với Apple, tên gọi sản phẩm không đơn thuần là một cách nhận diện. Những hậu tố như “Pro”, “Ultra” hay “Air” thường phản ánh khá rõ vị trí của thiết bị trong hệ sinh thái sản phẩm cũng như thứ bậc về tính năng và cấu hình.

Chính vì vậy, việc chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên có thực sự mang tên “iPhone Ultra” hay không đang trở thành chủ đề được giới công nghệ đặc biệt quan tâm.

iPhone màn hình gập có thể chỉ được gọi là iPhone Fold. Ảnh: PhoneArena

Trong thời gian qua, thiết bị màn hình gập bí ẩn của Apple từng được gọi bằng nhiều cái tên không chính thức, từ “iFold” đến “iFlip”.

Tuy nhiên, “iPhone Fold” dần trở thành cách gọi phổ biến nhất trong các bài viết và dự đoán về sản phẩm này.

Mọi chuyện thay đổi vào tháng 4, khi leaker Digital Chat Station cho rằng chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được đặt tên là iPhone Ultra.

Thông tin này ngay lập tức gây chú ý bởi nếu chính xác, Apple sẽ đưa thiết bị màn hình gập vào nhóm sản phẩm cao cấp nhất của hãng.

Tuy nhiên, nguồn tin Instant Digital trên Weibo mới đây đã bác bỏ nhận định trên. Theo nguồn tin này, Apple đang dành thương hiệu “Ultra” cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone và các thế hệ kế nhiệm sau đó.

Lý do iPhone gập không mang tên “Ultra”

Điều đáng chú ý là lý do chiếc iPhone màn hình gập có thể không mang tên Ultra không chỉ nằm ở chiến lược đặt tên.

Theo các thông tin rò rỉ, thiết bị này thậm chí có thể không sở hữu cấu hình đủ mạnh để được xếp ngang hàng với những sản phẩm Ultra hiện tại của Apple.

Màn hình gập chắc chắn sẽ tạo ra khác biệt lớn và giúp iPhone mới trở nên đặc biệt trong danh mục sản phẩm của Apple.

Tuy nhiên, xét về thông số kỹ thuật, chiếc máy này có thể không nằm ở vị trí cao nhất.

Điều này tương đối dễ hiểu bởi điện thoại màn hình gập đòi hỏi thiết kế phức tạp hơn đáng kể so với smartphone truyền thống.

Cơ chế bản lề, màn hình linh hoạt và không gian bên trong bị hạn chế buộc Apple phải đưa ra một số lựa chọn đánh đổi.

Thậm chí, một số nguồn tin cho rằng thiết bị có thể từ bỏ Face ID để chuyển sang Touch ID, không trang bị camera telephoto, không hỗ trợ MagSafe và cũng không có Action Button.

Nếu những thông tin này chính xác, chiếc iPhone màn hình gập sẽ khó có thể được xem là mẫu iPhone có cấu hình toàn diện nhất.

iPhone gập có thể còn đứng dưới cả iPhone Pro

Nhận định về vị trí của chiếc iPhone màn hình gập cũng từng xuất hiện trong một cuộc tranh luận gần đây.

Nhà phân tích Max Weinbach thuộc Creative Strategies cho rằng dù thiết bị sẽ có thiết kế độc đáo và nhiều tính năng khác biệt, nó có thể vẫn nằm dưới dòng iPhone Pro về mặt cấu hình.

Trong khi đó, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg từng cho biết Apple đang gọi thiết bị này là iPhone Ultra trong nội bộ công ty.

Sự khác biệt giữa các nguồn tin khiến việc xác định tên thương mại cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ.

Không rõ Instant Digital đang đưa ra thông tin độc lập hay chỉ nhắc lại những đồn đoán trước đó về tên gọi của thiết bị.

Dù vậy, nếu xét tổng thể các thông tin rò rỉ, khả năng Apple sử dụng một cái tên riêng cho iPhone màn hình gập thay vì đưa sản phẩm này vào nhóm Ultra vẫn là kịch bản đáng chú ý.

Màn hình gập chính là điểm khiến sản phẩm trở nên hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân khiến Apple phải chấp nhận nhiều sự đánh đổi về phần cứng.

Đối với những người đã quen với hệ sinh thái iPhone, việc thiếu một số tính năng có thể gây thất vọng.

Tuy nhiên, những người thực sự mong chờ một chiếc iPhone màn hình gập có thể sẵn sàng chấp nhận các hạn chế này để đổi lấy thiết kế hoàn toàn mới và khả năng đa nhiệm tốt hơn.

Đây cũng là cách tiếp cận không quá xa lạ trong thị trường smartphone màn hình gập. Các nhà sản xuất thường phải cân bằng giữa độ mỏng, độ bền, dung lượng pin, camera và cơ chế bản lề để tạo ra một thiết bị có thể gập lại mà vẫn đủ tiện dụng.

Với Apple, bài toán này còn khó hơn bởi hãng phải duy trì những tiêu chuẩn rất cao về thiết kế và trải nghiệm người dùng.

(Theo PhoneArena)