Những tin đồn xoay quanh việc Apple đưa Face ID xuống dưới màn hình đã xuất hiện liên tục suốt nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực. Tuy nhiên, theo các nguồn rò rỉ mới nhất, thời điểm đó có thể đang đến rất gần, bắt đầu với dòng iPhone 18 Pro Max.

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max có thể được thu gọn. Ảnh: AppleInsider

Một rò rỉ vừa được chia sẻ đã hé lộ cụ thể kích thước Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max, cho thấy phần “đảo động” này sẽ được thu gọn đáng kể so với hiện nay.

Dynamic Island nhỏ hơn 35%

Trong nhiều thế hệ iPhone gần đây, Dynamic Island đã trở thành một dấu ấn thiết kế đặc trưng của Apple, vừa che đi cụm camera selfie và cảm biến Face ID, vừa đóng vai trò như một không gian hiển thị thông minh cho các hoạt động trực tiếp (Live Activities).

Tuy vậy, giới phân tích và người dùng đều kỳ vọng Apple sẽ tiến thêm một bước bằng cách đưa phần lớn hoặc toàn bộ hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, từ đó giảm đáng kể diện tích khoét trên mặt trước.

Theo các tin đồn nhất quán trong thời gian qua, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ là những thiết bị đầu tiên hiện thực hóa công nghệ Face ID dưới màn hình. Rò rỉ mới nhất càng củng cố nhận định này, khi cung cấp con số cụ thể về mức độ thu nhỏ của Dynamic Island.

Nguồn tin do leaker nổi tiếng Ice Universe chia sẻ và được MacRumors phát hiện đầu tiên, cho biết Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max sẽ giảm kích thước tới 35%.

Cụ thể, chiều dài của phần cắt trên màn hình sẽ thu hẹp từ 20,76mm xuống còn 13,49mm. Đây là một thay đổi không hề nhỏ nếu đặt trong bối cảnh Apple thường rất thận trọng với các điều chỉnh thiết kế mặt trước.

Dynamic Island trên iPhone hiện tại. Ảnh: AppleInsider

Hình ảnh minh họa đi kèm cho thấy Dynamic Island dường như bị lệch khỏi trục trung tâm. Tuy nhiên, chi tiết này vẫn gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là chủ ý thiết kế trong phiên bản cuối cùng, trong khi số khác nghi ngờ đó chỉ là sai sót do bản vẽ vội vàng.

Trên thực tế, Apple nổi tiếng với việc theo đuổi tính đối xứng và hiếm khi bố trí các chi tiết quan trọng theo cách “lệch lạc” như vậy, nên khả năng đây chỉ là hình ảnh chưa hoàn chỉnh là khá cao.

Bên trong Dynamic Island còn lại những gì?

Về bản chất, Dynamic Island là một lớp giao diện phần mềm che phủ phần cắt kính trên màn hình, nơi đặt camera selfie và các cảm biến cần thiết cho Face ID. Nếu không có Dynamic Island, người dùng sẽ nhìn thấy một chấm tròn cho camera trước và một lỗ bầu dục riêng cho các cảm biến.

Trong kịch bản lý tưởng, nếu Apple có thể đưa toàn bộ các thành phần Face ID, ngoại trừ camera selfie, xuống dưới màn hình, phần cắt còn lại chỉ cần là một lỗ tròn nhỏ. Tuy nhiên, rò rỉ lần này cho thấy Dynamic Island vẫn có dạng “viên thuốc” thu nhỏ, hàm ý rằng vẫn còn một số cảm biến phải nằm phía trên lớp kính màn hình.

Dù chưa đạt tới mức “toàn màn hình” như nhiều người mơ ước, việc thu nhỏ Dynamic Island vẫn mang ý nghĩa lớn về mặt trải nghiệm và thẩm mỹ, đặc biệt với những người dùng quan tâm đến không gian hiển thị.

Một Dynamic Island nhỏ hơn không chỉ là thay đổi về ngoại hình. Điều này cũng mở ra nhiều khả năng mới cho phần mềm. Với diện tích màn hình được giải phóng nhiều hơn, Apple và các nhà phát triển có thể thiết kế cách hiển thị Live Activities linh hoạt và trực quan hơn.

Không ít chuyên gia cho rằng đây có thể được xem như một bản “Dynamic Island 2.0”, với vai trò ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái iOS. Thậm chí, Apple hoàn toàn có thể biến trải nghiệm Dynamic Island nâng cấp này thành một tính năng độc quyền để thu hút người dùng nâng cấp lên dòng iPhone 18 Pro, tương tự cách hãng từng làm với nhiều công nghệ trước đây.

Điểm đáng chú ý là gần như tất cả các leaker uy tín đều đồng ý rằng, nếu Dynamic Island có thay đổi trong thế hệ iPhone tới, thì đó chính là việc nó sẽ nhỏ hơn. Jon Prosser, một cái tên từng rất nổi bật trong giới rò rỉ trước khi vướng vào vụ kiện với Apple và im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài, gần đây cũng quay lại với một thông tin được xem là “canh bạc cuối”.

Prosser từng chia sẻ hình ảnh cho thấy camera selfie được đẩy về góc màn hình và hoàn toàn không còn dấu vết của Face ID. Tuy nhiên, hình ảnh này nhanh chóng bị chỉ trích, khi các nguồn tin khác cho rằng anh đã hiểu sai dữ liệu. Theo những tin đồn đáng tin cậy hơn, các thành phần Face ID dưới màn hình sẽ nằm về phía bên trái, trong khi camera selfie vẫn ở vị trí trung tâm.

Từ nay đến mùa thu, chắc chắn sẽ còn nhiều thông tin rò rỉ hơn nữa về dòng iPhone mới của Apple. Dự kiến, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và thậm chí cả iPhone Fold – mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán từ lâu có thể cùng xuất hiện. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Apple vẫn chọn một lộ trình “truyền thống” hơn, chỉ ra mắt các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn và Pro, chưa vội tung ra thiết bị gập.

Khi các sản phẩm này bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, chuỗi cung ứng sẽ dần hé lộ những xác nhận rõ ràng hơn về thiết kế và tính năng. Ở thời điểm hiện tại, ít nhất người dùng đã có một bức tranh sơ bộ về hướng đi của Apple với Dynamic Island.

Với lịch sử rò rỉ khá đáng tin cậy của Ice Universe và sự trùng khớp với nhiều nguồn khác, thông tin về Dynamic Island nhỏ hơn trên iPhone 18 Pro Max được đánh giá là “có khả năng xảy ra”. Dù vậy, như thường lệ, mọi thứ chỉ thực sự chắc chắn khi Apple chính thức bước lên sân khấu ra mắt sản phẩm.

