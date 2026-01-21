“Chất Samsung” được tinh chỉnh lại với thực tế

Trong một động thái có thể làm thay đổi hoàn toàn cách người dùng nhìn nhận camera Galaxy, Samsung được cho là đang điều chỉnh lại “công thức” xử lý ảnh của mình.

Mục tiêu của Galaxy S26 Ultra rất rõ ràng là ngừng làm mọi thứ trông giả tạo và bắt đầu tái hiện cuộc sống đúng như nó vốn có.

Galaxy S26 Ultra có màu mới Ultraviolet.

Theo một báo cáo mới từ nguồn rò rỉ đáng tin cậy, mẫu flagship tiếp theo của Samsung sẽ tập trung vào màu sắc “tự nhiên”. Suốt nhiều năm, Samsung nổi tiếng với việc xử lý ảnh tự động khá mạnh tay, biến một khung cảnh vốn bình thường trở nên rực rỡ quá mức, đẩy độ bão hòa lên cao để màu sắc “nhảy” khỏi màn hình.

Cách làm này tạo ấn tượng mạnh ở cái nhìn đầu tiên, nhưng lại thiếu chính xác. Cách tiếp cận mới được cho là sẽ khắc phục điểm yếu đó, đặc biệt là cải thiện tông màu da, giúp con người trong ảnh không còn bị làm mịn quá đà hay sáng gắt một cách thiếu tự nhiên.

Về phần cứng, cảm biến camera chính, bộ phận trực tiếp thu nhận ánh sáng, có thể sẽ không thay đổi nhiều về số megapixel. Tuy nhiên, đang có những bàn tán rằng ống kính đi kèm có thể được tinh chỉnh.

Nếu các tin rò rỉ là đúng, Galaxy S26 Ultra sẽ hướng đến việc tái tạo màu sắc trung thực hơn, rời xa phong cách rực rỡ, neon để trở về với những gì mắt người thật sự cảm nhận.

Ảnh chân dung cũng được kỳ vọng sẽ tự nhiên hơn, giảm bớt lớp làm mịn nhân tạo trên khuôn mặt, để người trong ảnh trông giống chính họ thay vì như tượng sáp.

Ngoài ra, một ống kính với khẩu độ rộng hơn có thể được áp dụng, cho phép nhiều ánh sáng đi vào cảm biến hơn một cách tự nhiên, từ đó giảm sự phụ thuộc vào các thuật toán “phù phép” để làm sáng ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Một bức ảnh “ít màu mè” sẽ tốt hơn

Để hiểu vì sao thay đổi này lại quan trọng, cần nhìn vào thực tế thị trường smartphone mà phần lớn người dùng đang lựa chọn.

Khi bước vào một cửa hàng bán lẻ, bạn thường đứng trước ba cái tên chính: Samsung, Apple và Google (đôi khi có thêm Motorola). Dĩ nhiên, vẫn có những thương hiệu khác như OnePlus, Xiaomi hay Vivo với phần cứng camera thậm chí vượt trội hơn.

Nhưng vì chúng không dễ mua trực tiếp tại các cửa hàng lớn, nên cuộc chơi phổ thông vẫn xoay quanh “bộ ba quyền lực” nói trên.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: SamTech/YouTube)

Trong nhiều năm, ba hãng này đã xây dựng những “tính cách” camera rất khác biệt. Samsung được xem là lựa chọn “vui nhộn”, với bầu trời xanh hơn, cỏ cây xanh hơn, lý tưởng để chụp nhanh bữa trưa rồi đăng mạng xã hội ngay mà không cần chỉnh sửa.

Tuy nhiên, đôi khi hình ảnh lại trông giống tranh vẽ hơn là ảnh thật. iPhone của Apple thì mang phong cách “ấm áp và an toàn”, ảnh thường hơi ngả vàng, rất ổn định và dễ đoán trước, nhưng đôi lúc gặp khó khi xử lý các cảnh có độ tương phản cao giữa vùng sáng gắt và bóng tối.

Trong khi đó, Google Pixel lại thiên về sự “kịch tính”, ưa chuộng bóng đổ sâu và tông màu lạnh, thường ghi lại nhiều chi tiết mây trời và bề mặt vật thể, tạo cảm giác chân thực và có chiều sâu.

Nếu Samsung thực sự chuyển sang phong cách tự nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc hãng thừa nhận rằng “nhiều màu hơn” không phải lúc nào cũng là “ảnh đẹp hơn”.

Một bức ảnh trung thực là điểm khởi đầu tốt hơn cho người dùng và họ luôn có thể thêm filter sau này nếu muốn hiệu ứng neon, nhưng rất khó để loại bỏ những gì đã bị xử lý quá đà ngay từ đầu.

Sự thay đổi này đưa Samsung tiến gần hơn đến triết lý của Google Pixel, nhắm đến những người coi trọng độ chính xác màu sắc hơn là sự hào nhoáng tức thì.

Xét cho cùng, đây là quyết định rất hợp lý dành riêng cho phiên bản Ultra. Khi bỏ ra hơn 1.000 USD cho Galaxy S26 Ultra, người dùng có lẽ thực sự quan tâm đến nhiếp ảnh. Họ muốn những bức ảnh tốt nhất, chính xác nhất để có thể tự tay chỉnh sửa theo ý mình.

Hãy để các mẫu máy rẻ hơn tiếp tục giữ phong cách rực rỡ, bắt mắt cho mạng xã hội, còn Ultra nên là một chiếc camera nghiêm túc.

Mối lo ngại duy nhất là người dùng phổ thông có thể thấy những bức ảnh mới “nhạt nhẽo” so với trước đây. Nhưng nếu Samsung có thể kết hợp phong cách chân thực này với những nâng cấp phần cứng được đồn đoán, Galaxy S26 Ultra hoàn toàn có thể trở thành chiếc smartphone với camera khiến người dùng sẵn sàng cất chiếc Pixel của mình vào ngăn kéo, ít nhất là trong một thời gian.

(Theo PhoneArena, Techradar)