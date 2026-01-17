Dù không mang đến quá nhiều bất ngờ, báo cáo của Jeff Pu góp phần củng cố hàng loạt tin đồn đã xuất hiện trước đó, đồng thời cho thấy bức tranh chiến lược của Apple trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đang chững lại.

Tin đồn dần “đóng khung” trước mùa iPhone ra mắt

Theo Jeff Pu, sự kiện iPhone mùa thu của Apple trong tương lai gần có thể chỉ xoay quanh 3 mẫu cao cấp, thay vì một dải sản phẩm rộng như những năm trước.

Nhận định này phù hợp với xu hướng Apple tập trung nguồn lực vào phân khúc lợi nhuận cao, trong khi các dòng giá rẻ hoặc “phổ thông” có thể được đẩy sang thời điểm khác trong năm.

iPhone Fold sẽ có màn hình ngoài riêng biệt, phục vụ các tác vụ nhanh. Ảnh: AppleInsider

Dù Pu được biết đến là nhà phân tích có những dự báo khá táo bạo về thời gian và lộ trình sản phẩm, nhưng các con số và chi tiết lần này lại mang màu sắc thận trọng hơn.

Báo cáo, được 9to5Mac trích dẫn, không phải là một bản phân tích gây chấn động về triển vọng kinh doanh của Apple năm 2026, song phần bảng thông số kỹ thuật của các mẫu iPhone sắp tới lại thu hút nhiều sự chú ý.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là dự báo về thị phần của Apple. Jeff Pu cho rằng thị trường smartphone toàn cầu sẽ giảm khoảng 4%, nhưng Apple vẫn có thể tăng trưởng ngược dòng.

Cụ thể, số lượng iPhone xuất xưởng được kỳ vọng tăng khoảng 2%, đạt mức 250 triệu máy trong năm, qua đó nâng thị phần của Apple lên khoảng 21%.

Nếu dự đoán này trở thành hiện thực, nó sẽ phản ánh sức hút bền bỉ của hệ sinh thái Apple, cũng như khả năng hãng tận dụng các phân khúc cao cấp để duy trì tăng trưởng ngay cả khi nhu cầu chung suy yếu.

Đây cũng là lý do khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến những cải tiến phần cứng và chiến lược sản phẩm trong thế hệ iPhone tiếp theo.

iPhone 18 Pro: Nâng cấp tập trung vào “trái tim” thiết bị

Về mặt thiết kế và trải nghiệm tổng thể, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ không khác biệt quá nhiều so với dòng iPhone 17 Pro.

Theo Jeff Pu, Apple nhiều khả năng tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, trong khi điểm nhấn thực sự nằm ở bên trong.

Các nâng cấp chipset được dự đoán sẽ là trọng tâm của thế hệ này. Với truyền thống hàng năm cải tiến vi xử lý, Apple có thể sẽ giới thiệu một con chip mới mạnh hơn, tối ưu hơn cho AI và các tác vụ nặng, nhằm tạo ra sự khác biệt rõ rệt về hiệu năng so với thế hệ trước.

Đây cũng là chiến lược quen thuộc của Apple: giữ thiết kế ổn định, nhưng liên tục nâng cao “nội lực” để duy trì vị thế dẫn đầu về hiệu suất.

iPhone Fold: Giấc mơ gập mở dần thành hình

iPhone Fold là cái tên xuất hiện trong tin đồn suốt nhiều năm qua, với vô số kịch bản khác nhau về thiết kế. Chính vì vậy, việc xác định chính xác hình dạng cuối cùng của sản phẩm này luôn là bài toán khó.

Trong lưu ý mới nhất, Jeff Pu cho rằng Apple sẽ chọn thiết kế gập dạng cuốn sách, tương tự nhiều mẫu điện thoại gập hiện nay trên thị trường.

Theo đó, iPhone Fold sẽ có màn hình ngoài riêng biệt, phục vụ các tác vụ nhanh và đặc biệt là tích hợp Touch ID. Đây là chi tiết đáng chú ý, bởi nó gợi ý rằng Apple có thể không sử dụng Face ID trên mẫu gập đầu tiên, hoặc sẽ kết hợp nhiều phương thức bảo mật để phù hợp với cấu trúc thiết bị mới.

Apple thường chốt danh mục sản phẩm mùa thu từ khá sớm trong năm. Vì vậy, nếu iPhone Fold thực sự được đưa vào kế hoạch ra mắt, các tín hiệu xác nhận từ chuỗi cung ứng hoàn toàn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Những rò rỉ liên quan đến linh kiện, dây chuyền sản xuất hay đối tác lắp ráp sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác thực tin đồn này.

Không chỉ vậy, các thông tin từ chuỗi cung ứng cũng có thể làm rõ liệu Apple có đang cân nhắc chuyển sang chu kỳ ra mắt hai lần mỗi năm hay không.

Kịch bản được nhắc đến nhiều là các mẫu cao cấp ra mắt vào mùa thu, trong khi các mẫu giá mềm hoặc tiêu chuẩn được giới thiệu vào mùa xuân, giúp Apple duy trì sự chú ý của thị trường quanh năm.

Tổng thể, báo cáo của Jeff Pu không đưa ra chi tiết nào quá gây sốc hay phá vỡ chu kỳ tin đồn quen thuộc của Apple. Chính sự “an toàn” này khiến dự đoán trở nên đáng tin hơn, đặc biệt khi xét đến lịch sử dự báo của Pu.

Dù vậy, với Apple, ngay cả những nâng cấp tưởng chừng nhỏ cũng có thể tạo ra tác động lớn đến thị trường. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và đặc biệt là iPhone Fold, nếu xuất hiện đúng như dự đoán, sẽ không chỉ là sản phẩm công nghệ mới, mà còn là bước đi chiến lược quan trọng trong cuộc cạnh tranh dài hạn của Apple ở phân khúc smartphone cao cấp.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)