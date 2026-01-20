Thị trường smartphone gập nhiều khả năng sẽ trở nên sôi động hơn trong thời gian tới. Theo các nguồn tin rò rỉ, chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple - iPhone Fold có thể xuất hiện vào cuối năm 2026. Viễn cảnh “Táo khuyết” bước vào sân chơi vốn do Samsung thống trị nhiều năm qua đang tạo ra áp lực không nhỏ cho gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Và phản ứng của Samsung, nếu những thông tin mới nhất là chính xác, có thể sẽ rất đáng chú ý: biến Galaxy Z Fold 8 thành một đối thủ thực sự đáng gờm, với những thay đổi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Một concept Galaxy Z Fold 8. Nguồn: Technical cheez/YouTube

Samsung quyết tâm giải bài toán “nếp gấp” trên Galaxy Z Fold 8

Theo một báo cáo mới, Samsung đang chuẩn bị áp dụng đồng thời nhiều công nghệ khác nhau nhằm giảm tối đa mức độ lộ nếp gấp trên màn hình gập của Galaxy Z Fold 8. Trọng tâm của giải pháp này được cho là cấu trúc kính siêu mỏng kép, hay còn gọi là dual Ultra Thin Glass (UTG).

Video concept Galaxy Z Fold 8. (Nguồn: Technical cheez/YouTube)

Trước đây, UTG chỉ được áp dụng cho lớp trên cùng của tấm nền OLED. Tuy nhiên, với thế hệ mới, Samsung được cho là sẽ sử dụng UTG cho cả lớp trên lẫn lớp dưới của màn hình. Khi kính siêu mỏng xuất hiện ở cả hai phía, cấu trúc tổng thể của tấm nền sẽ trở nên ổn định hơn, từ đó giúp giảm đáng kể độ hiện rõ của nếp gấp khi màn hình mở phẳng.

Theo các ước tính ban đầu, mức độ lộ nếp gấp trên Galaxy Z Fold 8 có thể giảm khoảng 20% so với Galaxy Z Fold 7. Con số này có thể chưa đủ để tạo ra một màn hình “hoàn toàn không nếp gấp”, nhưng là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh đây vẫn là điểm yếu cố hữu của công nghệ màn hình gập suốt nhiều năm qua.

Tấm nền OLED mới hé lộ nhiều cải tiến

Đáng chú ý, tấm nền OLED gập thế hệ mới vừa được Samsung Display giới thiệu tại CES 2026. Không chỉ dừng lại ở cấu trúc UTG kép, màn hình còn sở hữu lớp laminate được tối ưu hóa, giúp cải thiện khả năng phân tán ánh sáng và mang lại cảm giác liền mạch hơn khi nhìn trực diện.

Ngoài ra, Samsung còn ứng dụng công nghệ đục lỗ vi mô bằng laser trên tấm backplate phía sau màn hình. Những lỗ siêu nhỏ này có tác dụng phân bổ lực tác động sinh ra trong quá trình gập – mở, giúp giảm áp lực tập trung vào một điểm duy nhất. Nhờ đó, không chỉ nếp gấp được “làm mờ” theo thời gian, mà độ bền tổng thể của màn hình cũng được cải thiện đáng kể.

Apple và Samsung: cùng công nghệ, khác triết lý thiết kế

Một điểm thú vị là dù cùng sử dụng nền tảng màn hình OLED gập “gần như không nếp gấp” do Samsung Display phát triển, Apple và Samsung lại được cho là sẽ chọn những hướng đi khác nhau cho sản phẩm của mình.

Theo các nguồn tin, iPhone Fold của Apple nhiều khả năng sẽ sử dụng tấm nền với đế kính (glass substrate). Cách tiếp cận này ưu tiên độ cứng vững và độ bền lâu dài, phù hợp với triết lý thiết kế vốn đề cao sự chắc chắn và cảm giác cao cấp của Apple.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: AppleInsider

Ngược lại, Galaxy Z Fold 8 được cho là sẽ sử dụng tấm đỡ kim loại có đục lỗ bằng laser. Giải pháp này tập trung vào khả năng linh hoạt và quản lý ứng suất khi gập, nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng hàng ngày và giảm hao mòn theo thời gian.

Sự khác biệt này cho thấy, ngay cả khi cùng hướng đến mục tiêu giảm nếp gấp, hai hãng vẫn tối ưu cấu trúc màn hình theo những ưu tiên riêng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hành vi “lão hóa” của màn hình theo thời gian có thể khác nhau giữa iPhone Fold và Galaxy Z Fold 8.

Nếp gấp: “gót chân Achilles” của điện thoại gập

Trong thế giới điện thoại gập, nếp gấp màn hình từ lâu đã được xem là vấn đề nan giải nhất. Bên cạnh đó, người dùng còn thường phàn nàn về dung lượng pin tương đối nhỏ và hệ thống camera chưa thực sự tương xứng với mức giá cao.

Những năm gần đây, cả Samsung lẫn các đối thủ khác đã có những cải thiện rõ rệt ở nhiều khía cạnh, từ pin, hiệu năng cho đến camera. Tuy nhiên, nếp gấp vẫn là thứ “ở đó”, khó có thể biến mất hoàn toàn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi bản chất của màn hình gập là phải uốn cong vật lý và quá trình đó chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Dù vậy, với những công nghệ mới và các tinh chỉnh liên tục, năm 2026 rất có thể sẽ là cột mốc quan trọng, khi Samsung tiến gần hơn bao giờ hết tới một màn hình gập mà nếp gấp chỉ còn mang tính “kỹ thuật” thay vì gây khó chịu rõ rệt cho người dùng.

Apple được đồn đoán sẽ chính thức gia nhập thị trường điện thoại gập vào năm 2026 với một mẫu máy dạng sách, tương tự dòng Galaxy Z Fold. Sự xuất hiện của Apple gần như chắc chắn sẽ không chỉ đơn thuần là “thêm một lựa chọn” cho người dùng, mà còn tạo ra những hệ quả sâu rộng cho toàn bộ thị trường.

Không chỉ giúp điện thoại gập thu hút sự quan tâm lớn hơn từ công chúng, Apple còn có thể đóng vai trò như một “chất xúc tác”, buộc Samsung phải tăng tốc đổi mới. Trong vài năm trở lại đây, không ít người hâm mộ cho rằng Samsung đã trở nên khá an toàn, thậm chí có phần thiếu đột phá trong mảng smartphone gập.

Nếu Apple thực sự bước vào cuộc chơi, áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng và chính người dùng, đặc biệt là fan Samsung, có thể là những người hưởng lợi nhiều nhất.

(Theo 9to5mac, PhoneArena, CNET)