Sau nhiều tuần xuất hiện những thông tin trái chiều trên các diễn đàn công nghệ toàn cầu, lịch trình ra mắt và mở bán của dòng Galaxy S26 dường như đã đi đến hồi kết.

Các màu dự kiến của mẫu Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Notebookcheck

Một ấn phẩm công nghệ uy tín của Hàn Quốc mới đây đã công bố các mốc thời gian trùng khớp gần như hoàn toàn với những tin đồn xuất phát từ châu Âu trước đó.

Điều duy nhất còn thiếu lúc này chỉ là xác nhận chính thức từ Samsung, thứ có thể sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

Nếu không có bất ngờ phút chót, đây có thể coi là lịch trình “hoàn chỉnh và cuối cùng” cho thế hệ Galaxy S cao cấp tiếp theo, bao gồm Galaxy S26, S26 Plus và Galaxy S26 Ultra.

Sự kiện Unpacked tháng 2: muộn nhưng không bất thường

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, sự kiện Unpacked lớn tiếp theo của Samsung gần như chắc chắn sẽ diễn ra vào ngày 25/2 tại San Francisco (Mỹ).

Ngay sau đó, hãng sẽ mở chương trình đặt trước toàn cầu từ ngày 26/2. Riêng tại Hàn Quốc, Samsung còn có thêm một giai đoạn gọi là “pre-sale”, kéo dài từ ngày 5/3 đến 10/3, trước khi sản phẩm chính thức được bán ra rộng rãi.

Với người dùng quốc tế, khái niệm “pre-sale” không quá quan trọng. Thay vào đó, hai mốc thời gian đáng nhớ nhất là ngày 25/2, khi toàn bộ dòng Galaxy S26 được vén màn và ngày 11/3, thời điểm Samsung dự kiến chính thức đưa sản phẩm lên kệ tại hầu hết các thị trường trên thế giới.

Thoạt nhìn, ngày 11/3 có thể khiến nhiều người cảm thấy hơi “trễ”. Nhưng nếu nhìn lại lịch sử, xu hướng này không quá khó hiểu.

Hãy nhớ rằng dòng Galaxy S25 đã được mở bán toàn cầu từ ngày 3/2/2025, trong khi Galaxy S24 thậm chí còn ra mắt sớm hơn, vào ngày 24/1/2024. Xa hơn một chút, Galaxy S23 lên kệ ngày 17/2/2023.

So sánh với những mốc này, việc Galaxy S26 ra mắt vào giữa tháng 3 rõ ràng là muộn hơn đáng kể.

Điều này cho thấy Samsung dường như đang điều chỉnh chiến lược, đẩy thời điểm ra mắt dòng Galaxy S sang giai đoạn muộn hơn trong năm.

Dù vậy, người tiêu dùng toàn cầu có vẻ không quá lo lắng về sự thay đổi này, miễn là sản phẩm mang lại những cải tiến xứng đáng.

Một chi tiết thú vị khác là việc Samsung được cho là đã tránh phát hành sản phẩm vào thứ Sáu ngày 13/3, một ngày vốn gắn liền với những quan niệm không may mắn ở phương Tây. Kết quả là hãng chấp nhận lên kệ dòng Galaxy S26 vào thứ Tư, ngày 11/3.

Giá bán Galaxy S26: nỗi lo lớn nhất vẫn chưa có lời giải

Khi thông tin về Galaxy S26 Edge bị loại bỏ, ít nhất là trong giai đoạn hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của người dùng giờ đây xoay quanh giá bán. Liệu Samsung có tăng giá cho Galaxy S26, S26 Plus và đặc biệt là S26 Ultra?

Báo cáo mới nhất mang đến tin không mấy tích cực, nhưng cũng chưa đến mức đáng báo động.

Tại Hàn Quốc, việc giá Galaxy S26 tăng so với thế hệ S25 được đánh giá là “khó tránh khỏi”. Tuy nhiên, điều này nhiều khả năng chỉ áp dụng cho thị trường nội địa của Samsung.

Ở các thị trường quan trọng khác như Mỹ hay châu Âu, vẫn còn cơ hội giá bán được “đóng băng”, đúng như những gì một số nguồn tin nội bộ từng hé lộ.

Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi xét về tổng thể, dòng Galaxy S26 không mang đến sự thay đổi quá lớn về thiết kế hay trải nghiệm so với thế hệ tiền nhiệm.

Vấn đề cốt lõi của Galaxy S26 nằm ở chỗ không thực sự tạo cảm giác mới mẻ. Thiết kế được cho là chỉ tinh chỉnh nhẹ, còn những nâng cấp phần cứng tuy cần thiết nhưng chưa đủ “bùng nổ” để thuyết phục người dùng chấp nhận một mức giá cao hơn, đặc biệt ở các thị trường ngoài Hàn Quốc.

Dĩ nhiên, ai cũng biết giá linh kiện và chi phí sản xuất smartphone đang tăng lên trên toàn cầu. Nhưng mặt khác, biên lợi nhuận của các mẫu máy như Galaxy S25 Ultra và nhiều khả năng là S26 Ultra vẫn được đánh giá là khá dày.

Chính vì vậy, không ít người tiêu dùng kỳ vọng Samsung sẽ chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận, thay vì chuyển toàn bộ gánh nặng chi phí sang người mua.

Galaxy S26 có đáng để chờ đợi?

Ở thời điểm hiện tại, đây là câu hỏi không dễ trả lời. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng dòng Galaxy S26 vẫn sở hữu một số nâng cấp đáng chú ý.

Những tin đồn đáng tin cậy nhất xoay quanh tính năng màn hình riêng tư (Privacy Display) được mong đợi từ lâu, dung lượng pin lớn hơn, tốc độ sạc được cải thiện, bộ xử lý thế hệ mới và nhiều khả năng là các cảm biến camera cùng công cụ chụp ảnh mới.

Dù vậy, không phải tất cả các nâng cấp hấp dẫn đều sẽ xuất hiện trên mọi phiên bản. Theo nhiều nguồn tin, những cải tiến đáng giá nhất có thể sẽ chỉ dành riêng cho Galaxy S26 Ultra, mẫu máy lớn nhất và cũng đắt đỏ nhất trong dòng sản phẩm mới.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng đang cân nhắc Galaxy S26 tiêu chuẩn hoặc S26 Plus có thể sẽ phải tự hỏi: tại sao không chọn Galaxy S25 hay S25 Plus, những chiếc điện thoại vẫn rất tốt và chưa hề lỗi thời?

Câu trả lời, có lẽ, chỉ thực sự rõ ràng khi Samsung chính thức vén màn toàn bộ dòng Galaxy S26 trong sự kiện Unpacked sắp tới.

