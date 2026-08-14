Dòng iPhone 18 Pro có thể chứng kiến một trong những đợt tăng giá mạnh nhất từ trước đến nay của Apple. Một báo cáo mới được Counterpoint Research công bố cho thấy chi phí sản xuất các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng cao hơn đáng kể so với những dự đoán trước đây, buộc Apple phải đứng trước bài toán khó: tự hấp thụ phần chi phí gia tăng hay chuyển gánh nặng sang người dùng.

Giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng cao hơn đáng kể so với những dự đoán trước đây. Ảnh: AppleInsider

“Việc tăng giá đối với những chiếc iPhone mới là điều không thể tránh khỏi”, Counterpoint Research mở đầu báo cáo bằng nhận định khá bi quan. Tuy nhiên, tổ chức nghiên cứu thị trường cho rằng mức tăng thực tế vẫn phụ thuộc vào chiến lược của Apple. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ có thể chấp nhận giảm một phần lợi nhuận để giữ giá bán, hoặc chuyển phần lớn chi phí phát sinh sang khách hàng.

Nếu kịch bản thứ hai xảy ra, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành một trong những mẫu iPhone đắt nhất từ trước tới nay.

Chi phí sản xuất iPhone 18 Pro Max có thể tăng gần gấp đôi

Theo Counterpoint Research, iPhone 17 Pro Max hiện có chi phí sản xuất khoảng 500 USD cho mỗi thiết bị. Trong khi đó, tổng chi phí vật liệu, hay Bill of Materials (BoM), của phiên bản iPhone 18 Pro Max có thể tiến sát mốc 1.000 USD.

Đây là mức tăng cực kỳ đáng chú ý nếu xét đến quy mô sản xuất iPhone của Apple. Nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ giá linh kiện ngày càng cao, trong đó bộ nhớ là một trong những yếu tố gây áp lực lớn nhất.

Sự bùng nổ của ngành trí tuệ nhân tạo đang khiến nhu cầu đối với chip nhớ tăng mạnh. Các trung tâm dữ liệu phục vụ AI cần khối lượng lớn bộ nhớ hiệu năng cao, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ kéo dài vì thế đang đẩy giá linh kiện lên cao và tác động đến nhiều sản phẩm công nghệ, trong đó có iPhone.

Counterpoint ước tính chi phí BoM của iPhone 18 Pro Max phiên bản 12GB RAM và bộ nhớ trong 1TB sẽ tăng khoảng 300 USD so với iPhone 17 Pro Max có cùng cấu hình. Trong khi đó, các phiên bản dung lượng lưu trữ thấp hơn cũng như những mẫu iPhone 18 Pro khác có thể phải chịu mức tăng chi phí khoảng 200-250 USD.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là mức tăng trong chi phí linh kiện. Nếu Apple muốn duy trì tỷ suất lợi nhuận hiện tại và chuyển toàn bộ phần chi phí phát sinh sang khách hàng, giá bán lẻ iPhone 18 Pro có thể tăng thêm khoảng 250-350 USD.

Nguồn: Counterpoint Research

Đây thực sự là một con số rất lớn đối với một sản phẩm vốn đã nằm ở phân khúc cao cấp.

iPhone 18 Pro Max 1TB có thể tiến sát mốc 2.000 USD

Để hình dung rõ hơn tác động của mức tăng này, hãy lấy iPhone 17 Pro Max bản 1TB làm ví dụ. Model hiện có giá khởi điểm khoảng 1.599 USD tại Mỹ.

Nếu Apple tăng giá thêm 250-350 USD như kịch bản Counterpoint đưa ra, iPhone 18 Pro Max 1TB có thể được bán với giá từ khoảng 1.849 USD đến 1.949 USD. Như vậy, phiên bản cao cấp nhất của iPhone 18 Pro Max sẽ tiến rất gần mốc 2.000 USD.

Đây là mức giá có thể tạo ra thay đổi đáng kể trong chiến lược định vị sản phẩm của Apple. Một chiếc iPhone Pro Max vốn đã thuộc nhóm smartphone phổ thông cao cấp nhất thị trường sẽ tiến sâu hơn vào phân khúc thiết bị siêu cao cấp.

Theo Counterpoint, câu hỏi quan trọng nhất lúc này là Apple có muốn bảo vệ “biên lợi nhuận gộp” của mình tương đương các thế hệ iPhone trước hay không. Nếu Apple quyết tâm duy trì tỷ suất lợi nhuận, người dùng có thể phải đối mặt với mức tăng giá rõ rệt hơn.

Ngược lại, nếu Apple chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận, mức tăng giá có thể được kiểm soát.

Apple vẫn có nhiều cách để giảm mức tăng giá iPhone 18 Pro

Dù triển vọng giá bán của iPhone 18 Pro đang khá đáng lo ngại, Counterpoint cho rằng Apple vẫn có một số phương án để hạn chế mức tăng.

Apple vốn nổi tiếng là doanh nghiệp có khả năng đàm phán rất mạnh với các nhà cung cấp linh kiện. Ngay cả trong những thời điểm buộc phải tăng giá sản phẩm, công ty vẫn thường tìm cách giảm chi phí ở các bộ phận khác để hạn chế tác động tới giá bán cuối cùng.

Do đó, Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục thương lượng lại giá với các nhà cung cấp đối với những linh kiện không liên quan đến bộ nhớ. Chỉ cần tiết kiệm được một khoản nhỏ trên mỗi thiết bị, tổng chi phí khi sản xuất hàng chục triệu chiếc iPhone cũng có thể giảm đáng kể.

Một ví dụ đã xuất hiện ngay trước thềm ra mắt dòng iPhone 18 Pro. Theo MacRumors, Apple được cho là đã đạt được mức giá thấp hơn đối với màn hình OLED sử dụng trên iPhone 18 Pro. Chi phí màn hình tiềm năng được cho là giảm từ 120 USD xuống còn 110 USD mỗi tấm.

Khoản tiết kiệm 10 USD có thể không đáng kể nếu nhìn vào giá bán của một chiếc iPhone, nhưng với sản lượng khổng lồ của Apple, con số này có thể tạo ra tác động đáng kể đến tổng chi phí sản xuất.

Một phương án khác được Counterpoint dự đoán là Apple sẽ áp dụng chiến lược giá theo từng phiên bản dung lượng lưu trữ.

Theo đó, những mẫu iPhone 18 Pro có dung lượng bộ nhớ thấp hơn có thể chỉ tăng giá nhẹ, trong khi các phiên bản dung lượng cao như 512GB hoặc 1TB sẽ chịu mức tăng lớn hơn.

Cách tiếp cận này có thể giúp Apple linh hoạt hơn trong việc cân bằng giữa doanh thu và biên lợi nhuận. Counterpoint cho rằng các phiên bản dung lượng lưu trữ cao đang được nhóm khách hàng giàu có và trưởng thành về công nghệ ưa chuộng hơn. Đây cũng là nhóm khách hàng có khả năng chấp nhận mức giá cao hơn để đổi lấy dung lượng lưu trữ lớn.

Apple đồng thời đã triển khai chương trình Apple Upgrade mới, cho phép người dùng thuê iPhone và một số thiết bị khác của hãng thay vì phải trả toàn bộ chi phí ngay từ đầu. Hình thức này giúp giảm số tiền người dùng phải trả mỗi tháng, đồng thời cho phép họ nâng cấp lên thiết bị mới khi kết thúc thời hạn thuê.

Nếu giá iPhone 18 Pro Max tăng mạnh, chương trình nâng cấp theo tháng có thể trở thành một công cụ quan trọng giúp Apple giảm cảm giác “sốc giá” đối với người tiêu dùng.

(Theo Tom's Guide, Macworld)