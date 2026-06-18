Phiên bản beta của iOS 27 đã chính thức cho phép người dùng trải nghiệm Siri AI sau khi vượt qua danh sách chờ. Tuy nhiên, điều khiến giới công nghệ chú ý không chỉ là khả năng trí tuệ nhân tạo mới của Siri, mà còn là một chi tiết thiết kế tưởng chừng nhỏ bé nhưng có thể hé lộ tương lai của iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có màu mới cực "hot" Dark Cherry. Ảnh: Jon Rettinger

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, Apple đang chuẩn bị thu nhỏ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max. Và đáng chú ý, giao diện Siri AI mới xuất hiện trên iOS 27 dường như đang vô tình xác nhận điều đó.

Trong nhiều năm qua, Dynamic Island đã trở thành một trong những dấu ấn thiết kế đặc trưng của iPhone. Dù được đánh giá cao về tính sáng tạo khi biến phần khuyết màn hình thành khu vực tương tác thông minh, không ít người dùng vẫn mong muốn Apple tiếp tục thu gọn phần cắt này để tối đa hóa diện tích hiển thị.

Những gì xuất hiện trong bản beta iOS 27 cho thấy Apple có thể đang đi đúng theo hướng đó.

Hình dạng mới của Siri AI tiết lộ nhiều điều hơn người ta nghĩ

Trên các mẫu iPhone hiện nay, giao diện Siri AI có hình bầu dục kéo dài, khá giống viên thuốc. Thiết kế này khác biệt đáng kể so với trên iPad và máy Mac, nơi Siri xuất hiện dưới dạng một quả cầu ánh sáng tròn quen thuộc.

Sự khác biệt này từ lâu đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: tại sao Apple lại sử dụng hai kiểu thiết kế khác nhau cho cùng một trợ lý ảo?

Câu trả lời có thể nằm ở Dynamic Island.

Dynamic Island mới trên iPhone 18 Pro Max sẽ nhỏ hơn khoảng 35% so với thế hệ trước. Ảnh: 9to5mac

Trên iPhone hiện tại, phần khuyết màn hình khá rộng, buộc Apple phải kéo dài hiệu ứng của Siri để hòa nhập với chiều ngang của Dynamic Island. Kết quả là Siri AI có hình dạng bầu dục thay vì hình cầu như trên các thiết bị khác.

Nếu những tin đồn về iPhone 18 Pro Max là chính xác, Dynamic Island mới sẽ nhỏ hơn khoảng 35% so với thế hệ trước. Điều này sẽ cho phép Apple đưa Siri AI trở lại thiết kế hình cầu nguyên bản giống trên iPad và Mac mà không gây cảm giác mất cân đối về mặt thị giác.

Nói cách khác, giao diện Siri AI trong iOS 27 dường như đã được chuẩn bị sẵn cho phần cứng mới của iPhone 18 Pro Max.

Apple từ lâu nổi tiếng với việc tối ưu phần mềm để phục vụ các sản phẩm tương lai trước khi chúng chính thức xuất hiện. Vì vậy, việc Siri AI được thiết kế theo cách này không phải là điều quá bất ngờ.

Hành trình đầy biến động của Dynamic Island

Trong vài tháng gần đây, các tin đồn liên quan đến Dynamic Island liên tục thay đổi.

Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ đưa toàn bộ hệ thống Face ID xuống dưới màn hình trên iPhone 18 Pro Max. Khi đó, camera selfie sẽ chỉ còn là một lỗ khoét nhỏ nằm ở góc trái màn hình, tương tự cách nhiều smartphone Android hiện nay đang áp dụng.

Tuy nhiên, sau đó thông tin này dần biến mất khỏi các báo cáo rò rỉ.

Thay vào đó, các nguồn tin mới cho biết Apple chỉ có thể thu nhỏ Dynamic Island bằng cách đưa một phần hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, trong khi các thành phần khác vẫn được giữ lại phía trên. Một số báo cáo thậm chí còn đề cập đến công nghệ Dot Projector mới được giấu dưới lớp hiển thị.

Tưởng như đây sẽ là hướng đi cuối cùng, nhưng sau đó lại xuất hiện các thông tin cho rằng Apple gặp nhiều khó khăn kỹ thuật trong việc triển khai Face ID dưới màn hình. Điều này khiến công ty phải tiếp tục duy trì thiết kế tương tự iPhone 17 Pro Max.

Siri AI trên iPadOS 27. Ảnh: 9to5Mac

Dẫu vậy, những rò rỉ mới nhất một lần nữa khẳng định Dynamic Island nhỏ hơn vẫn đang nằm trong kế hoạch của Apple. Thậm chí, một số hình ảnh dựng mô phỏng đã xuất hiện, cho thấy phần khuyết mới nhỏ gọn hơn đáng kể so với phiên bản hiện tại.

Người hâm mộ Apple vẫn chưa thực sự bị thuyết phục

Dù những thay đổi kể trên có thể mang ý nghĩa lớn đối với Apple về mặt kỹ thuật, phản ứng từ cộng đồng người dùng lại khá trái chiều.

Nhiều thành viên trên các diễn đàn công nghệ cho rằng ngay cả khi Dynamic Island được thu nhỏ 35%, phần cắt trên màn hình iPhone 18 Pro Max vẫn lớn hơn đáng kể so với hầu hết điện thoại Android cao cấp hiện nay.

Một số người khác thậm chí nhận xét đây chỉ là một nâng cấp mang tính hình thức, không đủ tạo ra khác biệt đáng kể trong trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Apple đang thực hiện chiến lược nâng cấp từng bước thay vì thay đổi đột ngột. Việc đưa hoàn toàn Face ID và camera xuống dưới màn hình là mục tiêu cuối cùng, nhưng để đạt được điều đó, hãng cần thêm thời gian nhằm hoàn thiện công nghệ.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Dynamic Island nhỏ hơn trên iPhone 18 Pro Max có thể chỉ là một trạm dừng trong hành trình hướng tới chiếc iPhone toàn màn hình mà Apple đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Nhìn tổng thể, iPhone 18 Pro Max đang tạo cảm giác khá giống những thế hệ “S” trước đây trong lịch sử Apple.

Nếu iOS 27 được xem là phiên bản hoàn thiện và tinh chỉnh của iOS 26, thì iPhone 18 Pro Max cũng có vẻ là phiên bản nâng cấp nhẹ từ iPhone 17 Pro Max.

Thiết bị được cho là vẫn giữ nguyên nhiều đặc điểm quen thuộc như cụm camera trải dài toàn bộ chiều ngang mặt lưng, khung nhôm nguyên khối cùng ngôn ngữ thiết kế tổng thể gần như không đổi.

Điều đó không hẳn là tiêu cực. iPhone 17 Pro Max vốn đã là một trong những smartphone cao cấp hoàn thiện nhất trên thị trường. Tuy nhiên, với những người đang sở hữu mẫu máy này, các nâng cấp của iPhone 18 Pro Max có thể chưa đủ hấp dẫn để thúc đẩy quyết định nâng cấp.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)