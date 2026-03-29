Kế hoạch thay đổi thiết kế lớn nhất của Apple dành cho dòng iPhone 18 Pro Max dường như đang đối mặt với trở ngại đáng kể. Những tham vọng về một màn hình hoàn toàn mới, nơi các cảm biến được ẩn dưới tấm nền, có thể khó trở thành hiện thực, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Dynamic Island sẽ chỉ được thu nhỏ, thay vì biến mất hoàn toàn trên iPhone 18 Pro Max. Ảnh: PhoneArena

Trong nhiều tháng qua, tin đồn cho rằng Apple sẽ loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island để thay bằng một lỗ camera nhỏ trên màn hình, tương tự cách nhiều smartphone Android đang áp dụng. Đây được xem là bước tiến lớn nhằm tiến gần hơn tới mục tiêu “màn hình toàn vẹn” mà Apple theo đuổi từ lâu. Tuy nhiên, các nguồn tin mới nhất cho thấy kế hoạch này đang không diễn ra như mong đợi.

Face ID dưới màn hình gặp khó khăn kỹ thuật

Theo báo cáo từ nguồn rò rỉ Fixed Focus Digital trên nền tảng Weibo, Apple đã gặp nhiều thách thức trong quá trình phát triển phiên bản Face ID đặt dưới màn hình. Tiến độ nghiên cứu được cho là chậm hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu, buộc Apple phải điều chỉnh chiến lược thiết kế cho dòng iPhone mới.

Thay vì thực hiện một cuộc “đại tu” mặt trước, Apple có thể chuyển sang cách tiếp cận thận trọng hơn với những cải tiến nhỏ theo từng bước. Trong kịch bản này, công ty sẽ tập trung thu nhỏ cụm Face ID hiện tại để giúp thiết kế gọn gàng hơn, thay vì cố gắng giấu toàn bộ cảm biến và camera dưới màn hình ngay lập tức.

Nguồn tin cho biết vấn đề lớn nhất nằm ở chất lượng camera trước khi đặt dưới tấm nền hiển thị. Hiệu suất của camera chưa đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Apple, đặc biệt trong các điều kiện ánh sáng phức tạp. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng ảnh selfie, gọi video và cả độ chính xác của hệ thống nhận diện khuôn mặt. Với triết lý “không tung ra nếu chưa hoàn hảo”, Apple được cho là đã quyết định tạm hoãn tham vọng này.

Báo cáo mới không quá bất ngờ nếu nhìn vào chuỗi thông tin rò rỉ gần đây về iPhone 18 Pro Max. Một số nguồn tin trước đó cũng cho rằng Dynamic Island sẽ chỉ được thu nhỏ, thay vì biến mất hoàn toàn. Điều này có nghĩa là một phần cảm biến Face ID có thể nằm dưới màn hình, nhưng chưa thể ẩn hoàn toàn.

Leaker nổi tiếng khác trên Weibo là Digital Chat Station cũng từng nhận định Apple có thể tái sử dụng phần lớn linh kiện từ thế hệ iPhone 17 Pro Max, đồng thời trì hoãn các thay đổi thiết kế mang tính “cách mạng” sang các thế hệ sau. Nhận định này trùng khớp với bức tranh chung: iPhone 18 Pro Max có thể chỉ là bước chuyển tiếp, chứ không phải cuộc lột xác hoàn toàn.

Theo các tin đồn, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn dự kiến ra mắt vào mùa thu năm sau, cùng thời điểm Apple có thể giới thiệu chiếc iPhone gập đầu tiên. Điều này khiến nguồn lực phát triển của hãng có thể bị phân tán, càng khiến kế hoạch màn hình mới trở nên khó khăn hơn.

Thực tế, việc Apple trì hoãn thay đổi lớn có thể không phải là điều quá tiêu cực. Dynamic Island ban đầu từng bị xem là giải pháp “tình thế” sau khi Apple loại bỏ notch truyền thống. Tuy nhiên, hãng đã biến khu vực này thành một phần giao diện tương tác hữu ích, hiển thị thông báo, điều khiển nhạc, cuộc gọi, điều hướng và nhiều chức năng khác.

Chính nhờ cách tiếp cận này, Apple đã biến một điểm yếu thiết kế thành điểm mạnh trải nghiệm. Dynamic Island giờ đây không còn bị xem là “vết khuyết” trên màn hình, mà trở thành yếu tố đặc trưng của iPhone. Vì vậy, việc giữ lại nó thêm một hoặc hai thế hệ nữa có thể không gây khó chịu cho người dùng.

Thậm chí, nhiều người dùng đã quen với Dynamic Island đến mức họ coi đây là phần không thể thiếu của iPhone hiện đại. Nếu Apple loại bỏ hoàn toàn, hãng cũng cần một giải pháp thay thế đủ hấp dẫn để không làm mất đi tính tiện dụng hiện có.

Lộ trình thay đổi có thể kéo dài hơn dự kiến

Nhìn tổng thể, những thông tin mới cho thấy Apple vẫn đang theo đuổi mục tiêu màn hình “liền mạch” hoàn toàn, nhưng lộ trình có thể kéo dài hơn dự đoán. Công nghệ camera và cảm biến dưới màn hình vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt với tiêu chuẩn cao của Apple về chất lượng hình ảnh và độ tin cậy bảo mật.

Điều này đồng nghĩa iPhone 18 Pro Max có thể chỉ mang lại những tinh chỉnh nhỏ về thiết kế, thay vì bước nhảy vọt. Tuy nhiên, chiến lược này phù hợp với phong cách quen thuộc của Apple: cải tiến dần dần, đảm bảo mỗi thay đổi đều đạt mức hoàn thiện cao trước khi đưa ra thị trường.

Dù vậy, người dùng vẫn có thể kỳ vọng rằng khi Apple cuối cùng loại bỏ Dynamic Island, đó sẽ là một bước chuyển mình đáng kể, không chỉ về mặt thẩm mỹ mà còn về trải nghiệm tổng thể. Cho đến lúc đó, Dynamic Island vẫn sẽ tiếp tục là “đặc sản” nhận diện của iPhone trong ít nhất một thế hệ nữa.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)