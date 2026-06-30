Dù nhiều người có thể sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền, bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của làng công nghệ trong tháng 9 tới.

Theo nhiều nguồn tin uy tín, Apple nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì lịch trình ra mắt quen thuộc, bất chấp việc giá bán của thế hệ iPhone mới được dự đoán sẽ tăng mạnh do chi phí linh kiện leo thang.

Mẫu iPhone 18 Pro. Ảnh: Mashable

Hàng loạt báo cáo gần đây đều cho rằng Apple đang chuẩn bị điều chỉnh giá đối với dòng iPhone cao cấp, khiến sự háo hức của người dùng phần nào bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, với sức hút vốn có của thương hiệu Apple, nhiều chuyên gia cho rằng mức tăng khoảng 200 USD có lẽ vẫn chưa đủ để làm giảm sức mua của những người yêu thích iPhone.

Thời điểm Apple trình làng iPhone 18 Pro Max

Theo nhà báo công nghệ nổi tiếng Mark Gurman của Bloomberg, Apple gần như chắc chắn sẽ tiếp tục áp dụng công thức ra mắt đã được duy trì trong nhiều năm qua.

Cụ thể, sự kiện giới thiệu iPhone mới thường diễn ra vào thứ Ba hoặc thứ Tư đầu tiên sau kỳ nghỉ Labor Day (Ngày Lao động của Mỹ).

Với lịch năm 2026, điều này đồng nghĩa ngày 8/9 đang là ứng viên sáng giá nhất để Apple tổ chức sự kiện, trong khi ngày 9/9 là phương án có khả năng xảy ra cao thứ hai.

Nếu dự đoán này chính xác, Apple sẽ chính thức giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và cả chiếc iPhone màn hình gập được đồn đoán từ lâu - iPhone Ultra.

Đây cũng là khung thời gian mà Apple đã duy trì gần như đều đặn trong nhiều năm, ngoại trừ những giai đoạn đặc biệt như đại dịch COVID-19 khiến lịch trình bị xáo trộn.

Việc Apple liên tục lựa chọn đầu tháng 9 để công bố iPhone không phải là ngẫu nhiên.

Theo các nhà phân tích, thời điểm này giúp hãng tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trước khi mở bán chính thức vào khoảng giữa tháng 9.

Điều đó không chỉ kích thích nhu cầu mua sắm ngay lập tức mà còn giúp Apple ghi nhận doanh thu lớn trong quý 4, giai đoạn quan trọng nhất trong năm tài chính của hãng.

Quan trọng hơn, việc tung sản phẩm sớm còn cho phép Apple có thêm thời gian tăng sản lượng trước mùa mua sắm cuối năm, đặc biệt là dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác.

Sau nhiều năm theo dõi lịch trình của Apple, giới phân tích gần như đã "giải mã" được chiến lược ra mắt sản phẩm của công ty, khiến thời điểm công bố iPhone mới ngày càng trở nên dễ dự đoán.

Nâng cấp đáng giá nhưng có đủ để bù cho mức giá cao hơn?

Dòng iPhone 18 Pro được cho là sẽ mang đến nhiều cải tiến về phần cứng.

Các tin đồn hiện nay cho biết máy sẽ sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu năng cũng như khả năng tiết kiệm điện.

Ngoài ra, Apple được cho là sẽ thu nhỏ khu vực Dynamic Island, trang bị hệ thống camera có khẩu độ thay đổi (variable aperture) và kéo dài thời lượng pin.

Đây đều là những nâng cấp đáng chú ý đối với người dùng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, không ít chuyên gia cho rằng những thay đổi này vẫn chưa đủ mang tính đột phá để biện minh cho mức tăng giá khoảng 200–300 USD so với thế hệ trước.

Nếu các thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max sẽ là một bản nâng cấp toàn diện nhưng thiên về hoàn thiện trải nghiệm hơn là tạo ra bước nhảy vọt như những lần Apple chuyển sang Face ID hay bổ sung màn hình ProMotion trước đây.

iPhone Ultra có thể trở thành mẫu iPhone đắt nhất lịch sử

Trong khi đó, iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ là mẫu smartphone cao cấp nhất mà Apple từng sản xuất.

Ngay từ đầu, thiết bị này đã được dự đoán sở hữu mức giá rất cao do thiết kế mới, cấu hình mạnh và có thể là màn hình gập.

Tuy nhiên, điều khiến thị trường lo ngại hơn cả là cuộc khủng hoảng nguồn cung chip nhớ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nếu tình trạng thiếu hụt linh kiện tiếp tục kéo dài, giá bán của iPhone Ultra có thể còn vượt xa mức giá của nhiều mẫu điện thoại màn hình gập đang có mặt trên thị trường hiện nay.

Hiện vẫn chưa có con số chính thức, nhưng nhiều nhà phân tích nhận định đây có thể là chiếc iPhone đắt đỏ nhất từ trước đến nay.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến giá smartphone tăng lên lại đến từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Các công ty AI trên toàn thế giới đang tiêu thụ lượng lớn chip nhớ hiệu năng cao để xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình AI.

Nhu cầu khổng lồ này đã khiến nguồn cung chip nhớ trở nên khan hiếm, kéo giá linh kiện tăng mạnh và ảnh hưởng đến hàng loạt ngành công nghiệp, từ máy chơi game, máy chủ cho đến điện thoại thông minh.

Điều đáng nói là người dùng smartphone lại đang phải gánh chịu phần chi phí tăng thêm này trong khi những lợi ích mà AI mang lại trên điện thoại vẫn còn khá hạn chế.

Đối với iPhone, nhiều tính năng AI trong thời gian tới được cho là sẽ dựa trên các mô hình Gemini của Google thay vì hoàn toàn do Apple tự phát triển.

Vì vậy, không ít chuyên gia nhận định AI vẫn chưa tạo ra cuộc cách mạng đủ lớn để thuyết phục người dùng chấp nhận mức giá smartphone ngày càng đắt đỏ.

(Theo PhoneArena, MacRumors)