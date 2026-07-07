Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, thay vì chạy đua sản xuất trên các tiến trình bán dẫn tiên tiến vốn đang bị hạn chế bởi các lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, startup chip AI này đặt cược vào công nghệ xếp chồng chip 3D nhằm nâng cao hiệu năng, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng hoàn toàn nội địa.

Một nhà máy sản xuất chất bán dẫn tại Trung Quốc Ảnh: IE

Động thái này phản ánh chiến lược dài hạn của Bắc Kinh trong việc xây dựng hệ sinh thái điện toán AI tự chủ, giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ và thiết bị bán dẫn từ nước ngoài.

Startup AI mới chính thức lộ diện sau thời gian hoạt động kín tiếng

Dongfang Suanxin, startup chip AI có trụ sở tại Thượng Hải, được thành lập vào năm 2024 nhưng chỉ mới chính thức xuất hiện trước công chúng trong tuần này thông qua việc ra mắt website doanh nghiệp và các tài khoản trên mạng xã hội.

Người đứng đầu công ty là Giáo sư Wei Shaojun, một chuyên gia kỳ cựu trong ngành bán dẫn Trung Quốc.

Ông hiện giảng dạy tại Đại học Thanh Hoa, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Trung Quốc.

Việc một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới học thuật và công nghiệp trực tiếp điều hành startup đã giúp Dongfang Suanxin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của thị trường.

Dù mới thành lập, công ty đã bước vào lĩnh vực vốn có sự cạnh tranh rất khốc liệt với những tên tuổi lớn như Huawei.

Tuy nhiên, thời điểm xuất hiện của Dongfang Suanxin được đánh giá là rất đáng chú ý khi ngành bán dẫn Trung Quốc đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Các lệnh hạn chế của Washington đã khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thiết bị sản xuất chip tiên tiến cũng như những bộ xử lý AI hiệu năng cao phục vụ đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Theo giới thiệu của công ty, Dongfang Suanxin sẽ tập trung phát triển hai công nghệ cốt lõi gồm "chip định nghĩa bằng phần mềm" và "điện toán gần bộ nhớ với kiến trúc xếp chồng 3D".

Điểm đáng chú ý là startup này khẳng định toàn bộ sản phẩm được xây dựng trên chuỗi cung ứng hoàn toàn nội địa.

Đây là yếu tố mang ý nghĩa chiến lược đối với Trung Quốc khi nước này đang thúc đẩy mục tiêu tự chủ về công nghệ bán dẫn, hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào linh kiện và công nghệ nước ngoài.

Nếu thành công, mô hình này không chỉ giúp giảm tác động từ các lệnh trừng phạt công nghệ mà còn tạo nền tảng cho một hệ sinh thái AI "Made in China" hoàn chỉnh hơn trong tương lai.

Đối với Trung Quốc, công nghệ xếp chồng 3D không đơn thuần là giải pháp cải thiện tốc độ xử lý.

Việc đưa bộ xử lý và bộ nhớ đến gần nhau hơn trong kiến trúc near-memory computing giúp giảm đáng kể độ trễ truyền dữ liệu, hạn chế tình trạng nghẽn băng thông giữa bộ nhớ và bộ xử lý.

Điều này đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đặc biệt phù hợp với các khối lượng công việc AI rất lớn như huấn luyện mô hình nền tảng hay suy luận trên các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn.

Dongfang Suanxin cho biết dòng sản phẩm chủ lực DF1000 được phát triển dựa trên kiến trúc điện toán gần bộ nhớ 3D.

Theo doanh nghiệp, bộ tăng tốc AI này được thiết kế để đáp ứng đồng thời cả hai tác vụ quan trọng nhất của trí tuệ nhân tạo hiện đại là huấn luyện và suy luận.

Ngoài ra, DF1000 cũng có khả năng kết nối với các nền tảng máy chủ AI do những nhà sản xuất thiết bị nội địa lớn của Trung Quốc phát triển.

Quy mô phát triển vượt xa hình ảnh của một startup non trẻ

Mặc dù mới được thành lập khoảng một năm, Dongfang Suanxin đã phát triển với tốc độ rất nhanh.

Công ty đặt trụ sở tại Khu công nghệ cao Trương Giang (Zhangjiang) ở Thượng Hải, một trong những trung tâm bán dẫn và công nghệ sinh học quan trọng nhất của Trung Quốc.

Theo thông tin công bố, doanh nghiệp hiện đã có hơn 500 nhân viên cùng các trung tâm nghiên cứu và phát triển trải rộng tại bảy thành phố lớn, bao gồm Bắc Kinh và Thâm Quyến.

Quy mô này cho thấy Dongfang Suanxin không hướng đến mô hình công ty thiết kế chip quy mô nhỏ mà đang xây dựng vị thế như một nhà cung cấp hạ tầng điện toán AI nội địa có năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn vốn đầu tư cũng phản ánh kỳ vọng lớn dành cho startup này. Các nhà đầu tư ban đầu được cho là bao gồm Quỹ Đầu tư Công nghiệp AI Quốc gia Trung Quốc, Yunfeng Capital do Jack Ma hậu thuẫn, cùng các quỹ đầu tư mạo hiểm của Xiaomi và JD.com.

Bên cạnh việc điều hành Dongfang Suanxin, Giáo sư Wei Shaojun từ lâu đã được xem là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng đối với chiến lược phát triển ngành bán dẫn Trung Quốc.

Theo ông, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn là điểm yếu lớn nhất của ngành bán dẫn Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Wei cũng chỉ ra rằng ngành thiết kế chip của Trung Quốc hiện còn khá phân mảnh. Có tới 87% doanh nghiệp thiết kế chip trong nước sở hữu quy mô dưới 100 nhân viên, khiến khả năng tập trung nguồn lực cho nghiên cứu và đổi mới còn hạn chế.

Sự xuất hiện của Dongfang Suanxin cho thấy Trung Quốc đang chuyển dần từ chiến lược theo đuổi các tiến trình sản xuất hiện đại nhất sang việc khai thác các hướng đổi mới về kiến trúc chip.

Nếu thành công, công nghệ xếp chồng 3D có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng giúp ngành AI và bán dẫn Trung Quốc duy trì đà phát triển, bất chấp các rào cản công nghệ từ bên ngoài.

(Theo Interesting Engineering, SCMP)