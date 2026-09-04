Ba màu mới cùng xuất hiện

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, cùng với mẫu iPhone Ultra màn hình gập, chỉ còn vài ngày nữa sẽ chính thức ra mắt.

Trong lúc người dùng chờ đợi sự kiện lớn của Apple, một hình ảnh mới đã xuất hiện trên mạng, cho thấy khay SIM của iPhone 18 Pro với cả ba màu sắc dự kiến.

Hình ảnh rò rỉ về khay SIM của iPhone 18 Pro với các màu sắc mới. Ảnh: Sonny Dickson

Dựa trên hình ảnh này, có vẻ như Apple sẽ mang đến một lựa chọn màu sắc khá thú vị cho dòng iPhone Pro năm nay. Tất nhiên, sẽ không quá khó để chọn ra màu sắc hấp dẫn nhất.

Các thông tin rò rỉ trước đó cho biết iPhone 18 Pro sẽ có ba màu chủ đạo gồm một phiên bản đen hoặc xám, Sky Blue (xanh da trời) và Dark Cherry (đỏ anh đào đậm).

Một nguồn tin trong ngành được đánh giá có độ tin cậy cao mới đây càng củng cố những thông tin này khi chia sẻ hình ảnh một người đang cầm ba khay SIM tương ứng với các màu sắc mới.

Đáng chú ý, hiện chưa có thông tin tương tự về iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn hoặc mẫu iPhone Air 2. Theo các báo cáo trước đó, hai thiết bị này sẽ không xuất hiện cùng iPhone 18 Pro mà được Apple ra mắt vào đầu năm sau, cùng với iPhone 18e.

Màu đen có thể trở lại trên iPhone 18 Pro?

Trong số ba màu được hé lộ, tùy chọn gây nhiều chú ý nhất có lẽ là màu đen.

Đây vốn là một trong những màu được người dùng smartphone trên toàn cầu ưa chuộng nhất, nhưng Apple đã loại bỏ màu đen khỏi dòng iPhone 17 Pro ra mắt năm ngoái.

Nếu Apple thực sự đưa màu đen trở lại trên iPhone 18 Pro, đây chắc chắn sẽ là sự trở lại được nhiều người dùng hoan nghênh.

Tuy nhiên, nhìn vào khay SIM nằm ngoài cùng bên trái trong hình ảnh rò rỉ, có vẻ đây có thể là màu xám thay vì đen.

Không loại trừ khả năng Apple đang sử dụng màu bạc. Tuy nhiên, một số nguồn tin trước đó từng cho rằng tùy chọn màu bạc đã bị loại bỏ khỏi kế hoạch dành cho iPhone 18 Pro.

Dù vậy, việc iPhone 17 Pro không có màu đen dường như không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của dòng sản phẩm.

iPhone 17 vẫn được cho là một trong những dòng smartphone bán chạy nhất trong năm 2026 và trước đó, thậm chí tiếp tục duy trì sức bán mạnh trong quý 2 năm nay, thời điểm dòng Galaxy S26 của Samsung đã xuất hiện trên thị trường.

Dark Cherry có trở thành màu chủ đạo của iPhone 18 Pro?

Nếu màu đen hoặc xám mang đến vẻ ngoài quen thuộc, Sky Blue tạo cảm giác trẻ trung thì Dark Cherry mới thực sự là lựa chọn khác biệt của iPhone 18 Pro năm nay.

Theo những thông tin rò rỉ, Dark Cherry là tên gọi dành cho màu đỏ anh đào đậm mới. Đây được xem như phiên bản mềm mại và tiết chế hơn so với Cosmic Orange, màu cam nổi bật từng gây nhiều tranh luận trên iPhone 17 Pro.

Phản ứng của người dùng đối với Dark Cherry hiện khá trái chiều. Một bộ phận cho rằng màu sắc này quá nổi bật, trong khi những người khác lại đánh giá đây là một trong những màu đẹp nhất mà Apple từng sử dụng cho dòng iPhone Pro.

Tuy nhiên, giống như thiết kế mới của iPhone 17 Pro, Dark Cherry có thể cần một khoảng thời gian để người dùng làm quen.

Những màu sắc ban đầu gây tranh luận đôi khi lại trở nên hấp dẫn hơn khi xuất hiện thực tế trên tay người dùng.

So với những màu nổi bật trước đây như Cosmic Orange hay Desert Titanium, màu Dark Cherry có sức hấp dẫn lớn hơn và mang đến cảm giác cao cấp nhưng không quá phô trương.

Màu sắc này vừa đủ khác biệt để khiến chiếc iPhone mới nổi bật, vừa không quá "chói" như một số tùy chọn màu đặc biệt trước đây.

Tất nhiên, hình ảnh rò rỉ chưa thể xác nhận hoàn toàn màu sắc cuối cùng của iPhone 18 Pro. Apple vẫn có thể thay đổi tên gọi hoặc cách hoàn thiện bề mặt trước khi sản phẩm chính thức xuất hiện.

(Theo PhoneArena)