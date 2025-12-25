Ít nhất một phần cảm biến camera trên iPhone 18 Pro dự kiến sẽ được sản xuất tại Mỹ, cụ thể là tại nhà máy Samsung ở Austin, Texas.

iPhone 18 Pro có thể dùng cảm biến xếp chồng ba lớp cho tốc độ nhanh hơn, hình ảnh sạch hơn. Ảnh một concept iPhone 18 Pro Max: Vids 4u

Theo các nguồn tin công nghiệp, dây chuyền sản xuất cảm biến hình ảnh tiên tiến dành cho Apple dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ khoảng tháng 3 năm sau, thời điểm đủ sớm để phục vụ cho dòng iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt vào mùa thu.

Điều đáng chú ý là nhà máy của Samsung tại Austin vốn không phải là cơ sở mới xây dựng, nhưng trước đây chưa từng sản xuất cảm biến camera. Một báo cáo mới từ The Elec khẳng định Samsung đang chuẩn bị lắp đặt hệ thống thiết bị chuyên dụng để sản xuất cảm biến hình ảnh cho iPhone.

Theo thông tin công bố, Samsung dự kiến trang bị dây chuyền sản xuất CMOS Image Sensor (CIS) tại nhà máy Austin. Tuần qua, hãng công nghệ Hàn Quốc đã đăng tuyển các vị trí quản lý dự án cơ khí và điện nhằm phục vụ quá trình lắp đặt hệ thống tại nhà máy.

Báo cáo cũng đề cập đến công nghệ “wafer-to-wafer hybrid bonding” – phương pháp liên kết ba lớp wafer thành một khối cảm biến hoàn chỉnh. Điều này phù hợp với những tin đồn trước đó về cảm biến camera dạng xếp chồng ba lớp mà Samsung đã sử dụng để giành được hợp đồng cung ứng từ Apple.

Trong nhiều năm qua, Apple gần như chỉ dùng cảm biến camera Sony. Việc Samsung chen chân vào chuỗi cung ứng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi chiến lược của hãng, nhằm giảm phụ thuộc và mở rộng lựa chọn công nghệ.

Cảm biến dạng stacked sensor là thiết kế trong đó phần mạch xử lý được gắn trực tiếp phía sau cảm biến thu sáng. Với cấu trúc ba lớp, nhiều linh kiện xử lý sẽ được tích hợp sâu hơn, từ đó tăng tốc độ xử lý tín hiệu, giúp camera phản hồi nhanh hơn trong các tình huống chụp nhanh hoặc quay video tốc độ cao.

Không chỉ vậy, cảm biến xếp chồng còn có khả năng hạn chế nhiễu hình ảnh tốt hơn nhờ giảm độ trễ tín hiệu và tăng hiệu quả xử lý ánh sáng. Điều này hứa hẹn mang lại hình ảnh sắc nét hơn, chi tiết rõ ràng hơn và chất lượng tổng thể vượt trội so với thế hệ hiện tại.

Với mức độ tiên tiến của công nghệ và mốc thời gian sản xuất đã được hé lộ, nhiều khả năng cảm biến mới sẽ xuất hiện đầu tiên trên hai mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn được dự đoán ra mắt sớm hơn, có thể vào mùa xuân, nên khó có khả năng tích hợp loại cảm biến này đúng tiến độ.

Dù vậy, ngay cả khi đủ thời gian, Apple từ trước đến nay luôn ưu tiên mang công nghệ camera đột phá lên dòng Pro trước, rồi mới mở rộng sang các phiên bản thấp hơn ở những thế hệ tiếp theo.

Nếu kế hoạch diễn ra đúng như dự kiến, đây sẽ là lần hiếm hoi cảm biến camera iPhone được sản xuất tại Mỹ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple.

Điều này không chỉ giúp Apple giảm rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, mà còn góp phần củng cố vị thế công nghệ sản xuất bán dẫn tại Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.

(Theo 9to5mac, The Elec)