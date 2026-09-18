Tại hệ thống TopZone (Thế Giới Di Động), mặc dù thời tiết khá nóng, nhưng đông đảo khách hàng đã tới tham dự sự kiện mở bán và những chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã được trao đến tay khách hàng ngay trong sáng 18/9.

Mặc dù thời tiết tại TPHCM sáng nay khá nóng, nhưng đông đảo khách hàng đã đến tham gia sự kiện mở bán của TopZone.

Đại diện hệ thống cho biết, đã có hơn 180.000 khách hàng đặt cọc để mua bộ đôi iPhone mới của Apple đợt này. Nhưng trong đợt giao hàng đầu tiên, chỉ có khoảng 20.000 máy được giao tại 80 cửa hàng trên toàn quốc, số khách hàng còn lại sẽ được nhận máy trong những đợt giao hàng tiếp theo.

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh, số lượng khách hàng đặt mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay tại hệ thống gấp đôi so với bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max năm ngoái. Hiện TopZone đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trong giai đoạn đầu tiên: chiếm 50% thị phần, đưa Việt Nam trở thành thị trường Tier 1 và doanh thu bán lẻ hàng Apple đã đạt được 1 tỉ USD. Mục tiêu của hệ thống này trong 5 năm tới là sẽ đạt 2 tỉ USD doanh thu bán hàng Apple tại Việt Nam.

Rất đông khách hàng đã tới nhận máy tại cửa hàng TopZone tại 181 Hàm Nghi, TPHCM.

Đáng chú ý, đại đa số khách hàng nhận máy tại TopZone sáng nay đều chọn iPhone 18 Pro Max màu Burgundy (đỏ rượu vang), rất hiếm khách chọn màu khác.

Đa số khách hàng nhận máy tại TopZone đều chọn iPhone 18 Pro Max màu đỏ rượu vang.

Tại Minh Tuấn Mobile, tính đến hết ngày 17/09/2026, đã ghi nhận tổng lượt đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vượt 13.000 đơn hàng. Ngay trong ngày đầu tiên mở bán, hệ thống dự kiến sẽ hoàn tất việc trao khoảng 500 chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến tay những khách hàng đã tham gia chương trình đặt trước.

Chiến Duy - Quốc Khánh, hai bạn trẻ nhận máy sớm tại hệ thống Minh Tuấn Mobile.

Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc hệ thống này, năm nay, hệ thống tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chuẩn phục vụ thông qua thông điệp hành động "Hẹn sao. Giao vậy". Đây là lời cam kết nhất quán của Minh Tuấn Mobile trong việc đảm bảo giao máy đúng hẹn, trả đúng giá niêm yết và tuyệt đối không phát sinh bất kỳ điều kiện hay chi phí ẩn nào đối với người tiêu dùng.

Một số khách hàng nữ hiếm hoi chọn màu xanh băng thanh khi mua iPhone 18 Pro Max. Trong ảnh là chị Lan, hiện sống tại trung tâm TPHCM, chị chọn màu này thay vì màu đỏ rượu vang do hợp mệnh.

Tại hệ thống này, đa số khách hàng nam chọn iPhone 18 Pro Max màu đỏ mới, trong khi đó một số khách hàng nữ lại chọn màu xanh Glacier (băng thanh), lý do là vì hợp với bản mệnh.

Một bạn nữ lên đời iPhone 18 Pro Max tại Minh Tuấn Mobile.

Trong khi đó, tại hệ thống Di Động Việt, số lượng khách hàng đặt trước lên tới hơn 20.000 đơn hàng. Tuy nhiên, hệ thống dự kiến sẽ trả khoảng 8 – 10% lượng máy đã được đặt, còn lại khách hàng sẽ phải chờ các đợt giao hàng tiếp theo.

Hai khách hàng chọn iPhone 18 Pro Max 512GB tại Di Động Việt.

Giống với các hệ thống khác, màu đỏ rượu vang vẫn được đa số khách hàng chọn mua tại hệ thống này. Tại đây, một số khách hàng nữ cũng chọn màu băng thanh, riêng các màu sắc khác rất ít được khách hàng lựa chọn.

Một khách nữ chọn iPhone 18 Pro màu băng thanh tại Di Động Việt.

Đáng chú ý, tại một số hệ thống khi khách hàng mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được tặng kèm hộp phụ kiện do TLC Trading phân phối.

Cũng trong sáng 18/9, các hệ thống như CellphoneS, FPT Shop, Viettel Store đã chính thức giao những chiếc iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đến tay khách hàng, những chiếc máy đầu tiên sẽ được giao cho khách đặt hàng sớm nhất trên các hệ thống.