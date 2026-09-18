Tại hệ thống TopZone (Thế Giới Di Động), mặc dù thời tiết khá nóng, nhưng đông đảo khách hàng đã tới tham dự sự kiện mở bán và những chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã được trao đến tay khách hàng ngay trong sáng 18/9.
Đại diện hệ thống cho biết, đã có hơn 180.000 khách hàng đặt cọc để mua bộ đôi iPhone mới của Apple đợt này. Nhưng trong đợt giao hàng đầu tiên, chỉ có khoảng 20.000 máy được giao tại 80 cửa hàng trên toàn quốc, số khách hàng còn lại sẽ được nhận máy trong những đợt giao hàng tiếp theo.
Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh, số lượng khách hàng đặt mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay tại hệ thống gấp đôi so với bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max năm ngoái. Hiện TopZone đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trong giai đoạn đầu tiên: chiếm 50% thị phần, đưa Việt Nam trở thành thị trường Tier 1 và doanh thu bán lẻ hàng Apple đã đạt được 1 tỉ USD. Mục tiêu của hệ thống này trong 5 năm tới là sẽ đạt 2 tỉ USD doanh thu bán hàng Apple tại Việt Nam.
Đáng chú ý, đại đa số khách hàng nhận máy tại TopZone sáng nay đều chọn iPhone 18 Pro Max màu Burgundy (đỏ rượu vang), rất hiếm khách chọn màu khác.
Tại Minh Tuấn Mobile, tính đến hết ngày 17/09/2026, đã ghi nhận tổng lượt đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vượt 13.000 đơn hàng. Ngay trong ngày đầu tiên mở bán, hệ thống dự kiến sẽ hoàn tất việc trao khoảng 500 chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến tay những khách hàng đã tham gia chương trình đặt trước.
Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc hệ thống này, năm nay, hệ thống tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chuẩn phục vụ thông qua thông điệp hành động "Hẹn sao. Giao vậy". Đây là lời cam kết nhất quán của Minh Tuấn Mobile trong việc đảm bảo giao máy đúng hẹn, trả đúng giá niêm yết và tuyệt đối không phát sinh bất kỳ điều kiện hay chi phí ẩn nào đối với người tiêu dùng.
Tại hệ thống này, đa số khách hàng nam chọn iPhone 18 Pro Max màu đỏ mới, trong khi đó một số khách hàng nữ lại chọn màu xanh Glacier (băng thanh), lý do là vì hợp với bản mệnh.
Trong khi đó, tại hệ thống Di Động Việt, số lượng khách hàng đặt trước lên tới hơn 20.000 đơn hàng. Tuy nhiên, hệ thống dự kiến sẽ trả khoảng 8 – 10% lượng máy đã được đặt, còn lại khách hàng sẽ phải chờ các đợt giao hàng tiếp theo.
Giống với các hệ thống khác, màu đỏ rượu vang vẫn được đa số khách hàng chọn mua tại hệ thống này. Tại đây, một số khách hàng nữ cũng chọn màu băng thanh, riêng các màu sắc khác rất ít được khách hàng lựa chọn.
Cũng trong sáng 18/9, các hệ thống như CellphoneS, FPT Shop, Viettel Store đã chính thức giao những chiếc iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đến tay khách hàng, những chiếc máy đầu tiên sẽ được giao cho khách đặt hàng sớm nhất trên các hệ thống.