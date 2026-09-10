Dưới đây là những điểm khác biệt đáng chú ý giữa hai thế hệ iPhone Pro: iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro màu đỏ đậm và iPhone 17 Pro màu cam vũ trụ. Ảnh: AppleInsider

Thiết kế gần như giữ nguyên, màu sắc thay đổi

iPhone 17 Pro có kích thước khoảng 150,1 x 71,9 x 8,6mm, với trọng lượng khoảng 206 gram.

Trên iPhone 18 Pro, kích thước bên ngoài gần như không thay đổi. Máy vẫn giữ chiều cao, chiều rộng và độ dày tương tự thế hệ tiền nhiệm, nhưng trọng lượng tăng nhẹ lên khoảng 211 gram.

Apple cũng tiếp tục sử dụng thiết kế Camera Plateau kéo dài trên mặt lưng, vốn xuất hiện từ iPhone 17 Pro.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở màu sắc. iPhone 17 Pro có Cosmic Orange, Deep Blue và Silver, trong khi iPhone 18 Pro chuyển sang Black, Silver, Glacier và Burgundy.

iPhone 17 Pro sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6,3 inch, độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel, mật độ điểm ảnh 460 ppi.

Màn hình hỗ trợ ProMotion với tần số quét thích ứng lên tới 120 Hz, Always-On Display, Wide Color, HDR và True Tone.

Độ sáng ngoài trời tối đa đạt 3.000 nit, trong khi độ sáng thông thường khoảng 1.000 nit và có thể lên 1.600 nit khi hiển thị nội dung HDR.

iPhone 18 Pro tiếp tục sử dụng màn hình 6,3 inch với độ phân giải và mật độ điểm ảnh tương tự. ProMotion, True Tone, HDR, Wide Color và mức sáng tối đa 3.000 nit cũng được duy trì.

iPhone 18 Pro màu đỏ Burgundy. Ảnh: Apple

Tuy nhiên, Apple đã thực hiện một thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý ở khu vực phía trên màn hình. Cụm camera TrueDepth được thiết kế gọn hơn, cho phép Dynamic Island thu nhỏ.

Nhờ đó, iOS có thể hiển thị tối đa ba Live Activities cùng lúc. Đây không phải nâng cấp lớn về chất lượng tấm nền, nhưng giúp Apple tiếp tục tiến tới thiết kế màn hình ít bị chiếm dụng bởi các thành phần phần cứng.

Camera khẩu độ biến thiên: Nâng cấp đáng giá nhất

Nếu có một thành phần khiến iPhone 18 Pro khác biệt rõ rệt so với iPhone 17 Pro, đó chính là camera chính.

Camera khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro. Ảnh: MacRumors

iPhone 17 Pro sử dụng hệ thống Pro Fusion Camera với ba cảm biến 48MP. Camera chính Fusion Main có khẩu độ f/1.78, hỗ trợ Focus Pixels toàn cảm biến và chống rung quang học dịch chuyển cảm biến thế hệ thứ hai.

Trên iPhone 18 Pro, hệ thống ba camera 48MP tiếp tục được duy trì, nhưng camera Fusion Main có thêm một tính năng rất đáng chú ý: khẩu độ biến thiên.

Thay vì cố định ở f/1.78 như iPhone 17 Pro, camera chính của iPhone 18 Pro có thể thay đổi khẩu độ trong khoảng f/1.48 đến f/4.0.

Đây là nâng cấp đặc biệt quan trọng với những người chụp ảnh chuyên nghiệp.

Khẩu độ biến thiên cho phép người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, giữ một phần chủ thể sắc nét trong khi làm mờ hậu cảnh.

Hệ thống 6 lá khẩu cũng giúp tạo hiệu ứng bokeh tự nhiên khi chụp chân dung.

Với người dùng phổ thông, sự khác biệt có thể không quá rõ ràng bởi iPhone vốn đã sử dụng thuật toán để tạo hiệu ứng xóa phông.

Nhưng với nhiếp ảnh gia, nhà sáng tạo nội dung hoặc những người thường xuyên nhận ra giới hạn của hiệu ứng xóa phông bằng phần mềm, khả năng kiểm soát khẩu độ thực sự là bước tiến đáng giá.

Apple cũng bổ sung Pro Controls để người dùng có thêm quyền kiểm soát đối với các thiết lập chụp ảnh.

Một tính năng khác hướng tới kỷ nguyên AI là Apple Reference Image. Hệ thống này sử dụng dữ liệu cảm biến được ký xác thực và gửi tới Private Cloud Compute để tạo một "ảnh tham chiếu không thể thay đổi", có thể xem trong ứng dụng Photos giống như một bản âm bản kỹ thuật số.

Tính năng này có thể chưa tạo ra khác biệt lớn với người dùng thông thường, nhưng lại đặc biệt hữu ích với nhà báo, nhiếp ảnh gia và những người cần chứng minh một bức ảnh là ảnh thật thay vì hình ảnh được tạo bởi AI.

Camera trước vẫn 18MP, Dynamic Island nhỏ hơn

iPhone 17 Pro đã nâng cấp lên camera trước Center Stage 18MP. iPhone 18 Pro tiếp tục sử dụng camera Center Stage 18MP và Face ID. Thay đổi chủ yếu nằm ở thiết kế Dynamic Island bao quanh hệ thống TrueDepth.

Khả năng quay video cũng tiếp tục được duy trì ở mức rất cao. iPhone 17 Pro hỗ trợ quay 4K Dolby Vision lên tới 120 fps, Cinematic Mode 4K Dolby Vision 30 fps cùng nhiều chế độ quay chuyển động chậm và Action Mode.

iPhone 18 Pro tiếp tục hỗ trợ các tính năng chuyên nghiệp như ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 và Genlock.

Đáng chú ý, Cinematic Mode nay có thể áp dụng hiệu ứng ở 4K 60 fps, thay vì giới hạn 30 fps như thế hệ trước.

A20 Pro đưa hiệu năng và AI lên một cấp độ mới

iPhone 17 Pro sử dụng chip A19 Pro với CPU 6 nhân gồm 2 nhân hiệu năng và 4 nhân tiết kiệm điện.

iPhone 18 Pro sử dụng chip mới A20 Pro tăng mạnh hiệu năng. Ảnh: MacRumors

Đến iPhone 18 Pro, Apple chuyển sang A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm cùng công nghệ đóng gói mới, hướng tới cải thiện cả hiệu năng lẫn hiệu suất năng lượng.

CPU vẫn có 6 nhân nhưng được bổ sung Neural Accelerator trực tiếp vào các nhân CPU. GPU tăng lên 7 nhân và Apple tuyên bố nhanh hơn tới 40% so với A19 Pro.

Neural Engine cũng được nâng cấp đáng kể. Thay vì một Neural Engine 16 nhân, A20 Pro sử dụng cấu trúc Dual 16-core Neural Engine, tương đương 32 nhân xử lý, gấp đôi thế hệ trước.

Băng thông bộ nhớ cũng tăng 50%.

Đáng chú ý hơn, Apple tiếp tục mở rộng hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Diện tích bề mặt của hệ thống mới lớn gấp ba lần thiết kế ban đầu, đồng thời bộ nhớ được bố trí cạnh chip chính thay vì đặt chồng lên trên, giúp cả hai thành phần được làm mát hiệu quả hơn.

C2 modem và thời lượng pin được cải thiện

iPhone 17 Pro sử dụng 5G mmWave và sub-6GHz, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ultra Wideband thế hệ thứ hai, NFC cùng các tính năng liên lạc vệ tinh.

iPhone 18 Pro duy trì Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và chip mạng không dây N1. Điểm mới đáng chú ý là modem C2 do Apple phát triển, được cho là có tốc độ tải lên nhanh hơn C1X nhưng tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Thời lượng pin lại có sự cải thiện đáng kể. iPhone 17 Pro đạt tối đa 30 giờ phát video trực tuyến, trong khi iPhone 18 Pro nâng con số này lên 36 giờ.

Sạc nhanh cũng được cải thiện. iPhone 18 Pro có thể đạt 50% pin trong khoảng 15 phút khi sử dụng bộ sạc USB-C công suất từ 60W trở lên, nhanh hơn mức khoảng 20 phút của iPhone 17 Pro với bộ sạc 40W.

Giá iPhone 18 Pro tăng, có bản 2TB

iPhone 17 Pro khởi điểm ở mức 1.099 USD cho bản 256GB và cao nhất 1.499 USD với phiên bản 1TB.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro có giá từ 1.199 USD cho bản 256GB, tăng 100 USD. Phiên bản 512GB có giá 1.399 USD, bản 1TB lên 1.799 USD và lần đầu tiên iPhone 18 Pro có tùy chọn 2TB với giá 2.399 USD.

Có nên nâng cấp từ iPhone 17 Pro lên iPhone 18 Pro?

Với khoảng cách chỉ một thế hệ, iPhone 18 Pro không phải lựa chọn nâng cấp bắt buộc đối với tất cả người dùng iPhone 17 Pro.

Những thay đổi lớn nhất nằm ở A20 Pro, khả năng xử lý AI, hệ thống tản nhiệt, camera chính khẩu độ biến thiên và thời lượng pin. Đây đều là những cải tiến có ý nghĩa, nhưng giá trị thực tế phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu sử dụng.

Nếu thường xuyên sử dụng các tính năng AI, quay video, chụp ảnh chuyên nghiệp hoặc cần kiểm soát sâu các thông số camera, iPhone 18 Pro là một bước nâng cấp đáng cân nhắc.

Ngược lại, với người chủ yếu sử dụng mạng xã hội, gọi điện, chụp ảnh thông thường và các tác vụ hàng ngày, iPhone 17 Pro vẫn là một smartphone rất mạnh. Khi đó, việc bỏ thêm tiền để nâng cấp sau chỉ một năm có thể chưa thực sự hợp lý.

(Theo AppleInsider, Macworld)