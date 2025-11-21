Từ trước, Samsung vẫn luôn tạo sự khác biệt nhờ màn hình và camera. Nhưng Flex Magic Pixel là bước tiến mới, mang đến tính năng đột phá cho Galaxy S26 Ultra mà chưa có smartphone nào sở hữu.

Flex Magic Pixel trên Galaxy S26 Ultra không chỉ là hiển thị đẹp hơn, mà còn thông minh và phục vụ thiết thực hơn với người dùng.

Ngành di động nhiều năm qua bị cuốn vào cuộc chạy đua thông số: độ sáng nits, tốc độ lấy mẫu cảm ứng, tần số PWM. Nhưng các chỉ số này đang dần chạm trần.

Điển hình như độ sáng 3.000 nits - con số ấn tượng, nhưng so với 2.500 nits của thế hệ trước, cảm nhận thực tế không còn khác biệt lớn.

Trong khi đó, Flex Magic Pixel lại đem tới tính năng hoàn toàn mới, đặt câu hỏi rằng: liệu những thông số hoành tráng có còn quan trọng bằng một trải nghiệm mang tính thực tiễn?

Flex Magic Pixel thực chất là gì?

Trong nhiều năm, miếng dán chống nhìn trộm là phụ kiện dành cho những người thường xuyên làm việc nơi công cộng. Lớp phim mỏng này thu hẹp góc nhìn màn hình, giúp người xung quanh khó quan sát nội dung hiển thị. Tuy nhiên, nó luôn đi kèm các hạn chế quen thuộc: phải mua riêng, làm tối màn hình, giảm độ rực rỡ màu sắc và luôn hiện diện dù khi không cần.

Samsung muốn loại bỏ toàn bộ những bất tiện đó. Với Flex Magic Pixel, khả năng chống nhìn trộm sẽ được tích hợp thẳng vào tấm nền, có thể bật tắt tùy nhu cầu.

Điều này giúp làm việc với tài liệu quan trọng an toàn hơn, nhắn tin trên tàu xe kín đáo hơn, và xem video nơi công cộng cũng yên tâm hơn mà không lo người xung quanh liếc trộm.

Flex Magic Pixel là một trong những tính năng Samsung đã âm thầm chuẩn bị suốt nhiều năm. Với Galaxy S21 Ultra, hãng bắt đầu cải thiện lớp phủ chống phản chiếu, dù không quảng bá rầm rộ nhưng các nhà đánh giá đều nhận thấy sự khác biệt rõ rệt.

Quá trình tinh chỉnh tiếp tục cho đến bước ngoặt lớn với Galaxy S24 Ultra - chiếc smartphone đầu tiên trang bị Gorilla Armor của Corning. Công nghệ này gần như loại bỏ hầu hết phản xạ ánh sáng, đồng thời tăng độ bền và khả năng chống xước lên gấp bốn lần.

Flex Magic Pixel là phần nối tiếp tự nhiên của chuỗi đổi mới ấy - lần này không chỉ là hiển thị đẹp hơn, mà còn thông minh và phục vụ thiết thực hơn cho Galaxy S26 Ultra.

Tính năng làm thay đổi cách người dùng sử dụng smartphone

Trong vài năm gần đây, nhiều người bày tỏ sự thất vọng về tốc độ đổi mới của Samsung. Dung lượng pin 5.000mAh trên dòng Ultra đã “dậm chân tại chỗ” suốt bốn năm, bị vượt xa bởi các đối thủ như OnePlus 15.

Các nâng cấp camera hay hiệu năng được cho là mang tính lặp lại, và thậm chí còn có phàn nàn rằng bút S Pen chiếm quá nhiều không gian bên trong máy.

Vì thế, sự xuất hiện của Flex Magic Pixel trên Galaxy S26 Ultra khiến nhiều người cảm thấy hứng thú trở lại. Đây không phải là nâng cấp trên giấy tờ, mà là cải tiến tác động trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày.

Một màn hình tự thay đổi để bảo vệ quyền riêng tư - đó là bước tiến thực sự, vượt khỏi khuôn mẫu “thêm vài thông số mới mỗi năm”.

Và quan trọng hơn, đây là tính năng mà người dùng sẽ nhận ra và sử dụng mỗi ngày, đặc biệt khi họ phải dùng điện thoại ở nơi công cộng.

Trong bối cảnh các hãng đang tìm mọi cách để tạo sự khác biệt, Samsung đang chứng minh rằng đổi mới không nhất thiết phải là camera lớn hơn hay chip mạnh hơn. Đôi khi, điều chúng ta cần chính là một tính năng giúp cuộc sống riêng tư và tiện lợi hơn.

Videp concept Galaxy S26 Ultra - 6G. (Nguồn: Concept Mob)

Nếu Flex Magic Pixel thực sự xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra, đây có thể sẽ trở thành xu hướng mới của ngành di động - giống như cách màn hình cong, camera zoom hay kính siêu cứng từng được Samsung tiên phong.

Đây không chỉ là một bổ sung công nghệ, mà là lời nhắc nhở rằng Samsung vẫn đủ sáng tạo để dẫn dắt thị trường. Và nếu các hãng khác muốn bắt kịp, họ sẽ cần nhiều hơn những con số đẹp trong bảng thông số kỹ thuật.

(Theo PhoneArena, The Verge)