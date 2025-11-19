Theo các tin đồn rò rỉ, Galaxy S26 Ultra hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến đáng kể, từ hiệu năng, camera, pin cho đến thiết kế. Dưới đây là tổng hợp những gì được biết đến hiện tại.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Thời điểm ra mắt: Đón chờ sự kiện đầu năm

Thông tin từ nhiều nguồn cho thấy Galaxy S26 Ultra có thể được trình làng vào tháng 1/2026, với khả năng mở đặt hàng trước vào cuối năm 2025.

Một số tin đồn còn cho rằng Samsung muốn tung ra sản phẩm trước mùa lễ hội để tận dụng doanh số từ dịp này.

Dù vậy, vẫn có nghi vấn về lịch trình khi một số báo cáo gần đây cho rằng sự kiện ra mắt có thể bị lùi sang tháng 2 hoặc tháng 3/2026.

Giá bán dự kiến: Không đội giá quá cao

Về giá, PhoneArena dự đoán Galaxy S26 Ultra sẽ giữ ở mức tương tự thế hệ trước, khởi điểm từ khoảng 1.299,99 USD cho bản 256GB, 1.419,99 USD cho bản 512GB và lên đến 1.659,99 USD cho bản 1TB.

Theo chuyên gia phân tích, Samsung có thể không tăng giá mạnh vì chưa phát hiện các thành phần đắt đỏ mới đủ để đẩy giá lên cao hơn đáng kể.

Ngoài ra, khi ra mắt, người dùng có thể kỳ vọng các ưu đãi đổi máy cũ hoặc nâng cấp dung lượng bộ nhớ miễn phí từ Samsung, tương tự các chiến dịch trước đây.

Camera: Nâng cấp thực chất, không chỉ “khoe thông số”

Một trong những điểm được mong chờ nhất là cụm camera sau của S26 Ultra. Theo rò rỉ, thiết bị sẽ giữ cảm biến chính 200MP, nhưng với khẩu độ lớn hơn (có tin đồn là F/1.4) - điều này giúp thu sáng tốt hơn, cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Đối với các ống kính phụ, theo một nguồn đáng tin cậy (Ice Universe), cấu hình cụm camera sẽ gồm: 50MP siêu rộng (ultra-wide); 50MP tele 5x và 10MP tele 3x.

Một tin đồn khác nói rằng Samsung có thể đưa trở lại khẩu độ biến thiên, tức là ống kính có thể thay đổi giữa các mức như F1.4 hoặc F4.0 tùy cảnh chụp, một công nghệ vốn xuất hiện ở dòng Galaxy cũ.

Videp concept Galaxy S26 Ultra - 6G. (Nguồn: Concept Mob)

Camera selfie cũng được cải tiến: giữ cảm biến 12MP nhưng góc nhìn rộng hơn, khoảng 85°, giúp người dùng selfie nhóm dễ hơn so với 80° của thế hệ trước.

Tuy nhiên, việc mở rộng góc này khiến “nốt ruồi” camera trước (punch-hole) lớn hơn, có thể là điểm đánh đổi mà người dùng cần cân nhắc.

Thiết kế: Lột xác nhưng vẫn mang đặc trưng

Về ngoại hình, Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ có mặt sau với cụm camera nổi cao hơn, quay trở lại thiết kế “camera island” tương tự dòng Edge trước đây.

Những hình ảnh rò rỉ cũng hé lộ máy có các góc bo tròn mềm mại hơn so với các thế hệ trước, giúp cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng hơn.

Một điểm thú vị là màu cam có thể là lựa chọn mới cho phiên bản Ultra, theo các mẫu thử rò rỉ.

Dù máy mỏng hơn khoảng 0,4mm so với thế hệ S25 Ultra, cụm camera nổi cao lại có thể bù lại về độ “lồi” đáng kể.

Ngoài ra, rất nhiều nguồn tin khẳng định S Pen sẽ tiếp tục được hỗ trợ và có khe chứa ngay trong thân máy, bất chấp việc Samsung sẽ tích hợp nam châm cho sạc Qi2 - một nâng cấp không nhỏ.

Màn hình siêu “xịn”: AI, riêng tư và hiệu năng cao

Galaxy S26 Ultra được đồn đoán sở hữu màn hình OLED 6,9 inch, với điểm nổi bật nằm ở công nghệ M14 mới - mỏng hơn, tiêu thụ năng lượng thấp hơn, nhưng vẫn giữ độ sáng cao.

Một công nghệ rất “gây sốt” là Flex Magic Pixel OLED: từng điểm ảnh được điều khiển bởi AI để tự điều chỉnh góc nhìn, nhờ đó hạn chế việc người khác nhìn lén khi bạn dùng điện thoại, nhưng vẫn giữ độ sáng cho chủ nhân.

Hiệu năng và pin: Thông số mạnh mẽ, nhưng còn tranh cãi

Về hiệu năng, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ở một số thị trường) hoặc Exynos 2600 (ở các khu vực khác).

Việc trở lại dùng Exynos (trong khi các Ultra trước thường chỉ dùng Snapdragon) được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng.

Hình ảnh rò rỉ mẫu Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Onleaks and Android Headlines

Dung lượng pin cũng là một chủ đề được bàn tán. Có tin đồn máy sẽ dùng pin silicon-carbon (Si-C) cao cấp, giúp lưu trữ năng lượng tốt hơn, tăng tuổi thọ và tốc độ sạc nhanh hơn so với pin lithium truyền thống.

Tốc độ sạc cũng được nâng cấp mạnh. Rò rỉ cho thấy sạc có dây có thể đạt 60W, trong khi sạc không dây lên đến 25W và hỗ trợ chuẩn Qi2 với nam châm, cho phép sạc từ tính giống như MagSafe.

Việc quyết định có nên chờ Galaxy S26 Ultra hay không tùy thuộc vào nhu cầu và kỳ vọng của người dùng.

Nếu bạn muốn một mẫu flagship có camera được nâng cấp thực sự, hiệu năng mạnh, màn hình cao cấp thì rất đáng cân nhắc chờ Galaxy S26 Ultra.

Trong trường hợp đang cần nâng cấp ngay, đặc biệt khi S25 Ultra có thể giảm giá khi phiên bản mới ra mắt, thì mua S25 Ultra trước cũng là lựa chọn hợp lý.

Tất nhiên, mọi thông tin hiện tại đều là tin đồn, chưa được Samsung xác nhận chính thức. Người dùng nên cân nhắc kỹ, theo dõi tin rò rỉ và chờ công bố chính thức để đưa ra quyết định tốt nhất.

(Theo PhoneArena, CNET)