Dòng iPhone 2026 vẫn còn nhiều tháng nữa mới ra mắt, nhưng điều đó không cản được làn sóng thông tin rò rỉ ngày càng tăng.

Nếu Apple tiếp tục giữ truyền thống, loạt iPhone 18 sẽ xuất hiện vào tháng 9 năm sau, và dĩ nhiên, mẫu iPhone 18 Pro Max vẫn sẽ là thiết bị cao cấp nhất.

Một concept iPhone 18 Pro Max. Ảnh: The Tech Talk

Dù iPhone 17 Pro Max đã mang đến thiết kế làm mới cùng nhiều nâng cấp đáng kể, những báo cáo ban đầu cho thấy Apple đang chuẩn bị đẩy thế hệ tiếp theo tiến xa hơn nữa. Dưới đây là toàn cảnh những gì đã được hé lộ về iPhone 18 Pro Max.

Màn hình LTPO+ cho trải nghiệm mượt mà hơn

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được cho là sẽ được trang bị màn hình LTPO+, phiên bản nâng cấp từ tấm nền LTPO hiện tại của Apple. Công nghệ mới này được kỳ vọng nâng tốc độ làm mới và đồng thời tiết kiệm điện hơn.

Trên thực tế, người dùng có thể chờ đợi khả năng cuộn mượt hơn, hiệu ứng chuyển cảnh nhanh nhạy và thời lượng pin dài hơn chỉ từ thay đổi này.

Giải quyết vấn đề lệch màu ở mặt lưng

Một tinh chỉnh nhỏ nhưng dễ nhận thấy có thể xuất hiện ở mặt sau. Apple được cho là muốn đồng bộ hóa màu sắc giữa khung nhôm và mặt kính tốt hơn.

Ở dòng iPhone 17 Pro Max, mặt kính hỗ trợ sạc không dây có sắc độ hơi khác so với phần khung.

iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ hướng đến lớp hoàn thiện đồng nhất, giúp tổng thể đẹp và “liền khối” hơn.

iPhone 18 Pro Max có thể dày và nặng hơn

Nếu các tin đồn là thật, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành mẫu iPhone nặng nhất từ trước đến nay và có thể dày hơn đôi chút.

Một số báo cáo cho rằng máy có thể vượt mốc 240g, nặng hơn cả iPhone 13 Pro Max và 14 Pro Max vốn nặng đúng 240g.

Điều này cho thấy Apple đang sẵn sàng hy sinh sự nhẹ nhàng để đổi lấy nâng cấp đáng giá khác.

Pin lớn hơn cho thời gian sử dụng dài hơn

Lý do lớn nhất khiến trọng lượng tăng chính là pin. iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sở hữu viên pin dung lượng cao hơn đáng kể so với thế hệ 17 Pro Max.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: The Tech Talk/YouTube)

Dù chưa rõ mức tăng cụ thể, nhưng chỉ cần thêm vài phần trăm dung lượng cũng đủ tạo ra khác biệt lớn về thời gian sử dụng, đặc biệt với người dùng Pro Max vốn kỳ vọng hiệu năng bền bỉ suốt ngày dài.

Modem C2 “cây nhà lá vườn” có thể thay thế Qualcomm

Một thay đổi quan trọng khác nằm sâu bên trong thiết bị. Apple đang phát triển modem C2 của riêng mình để thay thế modem Qualcomm.

Đây sẽ là bước tiếp theo sau modem C1 được Apple âm thầm đưa vào iPhone 16e. Nếu kịp tiến độ, iPhone 18 có thể trở thành dòng máy đầu tiên dùng hoàn toàn modem 5G nội bộ.

Những kỳ vọng đáng chú ý gồm: hiệu suất mmWave tốt hơn, khả năng gộp sóng mạnh mẽ hơn và mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn, mang lại tốc độ tải nhanh hơn và ít hao pin khi sử dụng mạng tốc độ cao.

Camera chính sở hữu khẩu độ biến thiên

Tin đồn về camera đang nóng hơn bao giờ hết. Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể trang bị camera chính 48MP Fusion với khẩu độ biến thiên – điều chưa từng xuất hiện trên iPhone.

Ngoài ra, cảm biến chính và telephoto đều có thể được nâng khẩu độ, đồng nghĩa với khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn và kiểm soát độ sâu trường ảnh chính xác hơn.

Nút Camera Control có thể bị khai tử

Nút Camera Control từng được giới thiệu trên iPhone 16 có vẻ sẽ không quay lại. Những dữ liệu ban đầu cho thấy người dùng gần như không sử dụng tính năng này, và Apple được cho là không muốn tiếp tục duy trì một chi tiết tốn chi phí nhưng không mang lại hiệu quả.

Dù từng được xem là bước tiến lớn cho nhiếp ảnh di động, nút này có thể lặng lẽ biến mất, như minh chứng cho việc không phải tính năng mới nào cũng thành công.

Cụm camera trước chuyển sang dạng “đục lỗ”

Apple cũng được cho là thay đổi cách bố trí camera selfie. Nhiều nguồn uy tín khẳng định iPhone 18 Pro Max sẽ từ bỏ Dynamic Island dạng viên thuốc, thay bằng camera đục lỗ nhỏ ở góc trái phía trên.

Nhiều nguồn uy tín khẳng định iPhone 18 Pro Max sẽ từ bỏ Dynamic Island. Ảnh: AI tạo

Hệ thống Face ID – bao gồm máy chiếu điểm và cảm biến – có thể được ẩn dưới màn hình. Chưa rõ Dynamic Island sẽ biến mất hoàn toàn hay được tái tạo bằng phần mềm khi cần thiết.

Chip A20 Pro trên tiến trình 2nm của TSMC

Mỗi thế hệ iPhone đều cần một điểm nhấn về hiệu năng, và năm 2026, đó sẽ là A20 Pro. Đây là chip đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC.

Dòng iPhone 17 sử dụng chip A19 dựa trên 3nm, nhưng bước nhảy 2nm hứa hẹn mang đến cải thiện lớn: hiệu suất cao hơn khoảng 15%, tiêu thụ điện giảm tới 30%.

Nhờ transistor nhỏ hơn, máy sẽ chạy mát hơn và pin bền hơn – nói cách khác, nhanh hơn, mát hơn và lâu hơn.

Những gì rò rỉ đến hiện tại cho thấy iPhone 18 Pro Max không chỉ là bản nâng cấp chu kỳ. Với màn hình LTPO+ mới, pin lớn hơn, modem nội bộ, camera biến thiên khẩu độ và chip A20 Pro mạnh mẽ, flagship năm 2026 của Apple có thể là một trong những bản nâng cấp táo bạo nhất trong nhiều năm gần đây.

(Theo PhoneArena, Macworld)