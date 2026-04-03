Suốt gần một tuần qua, giới công nghệ liên tục bàn cãi về việc Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max nhỏ hơn 35% liệu có đủ để trở thành lý do nâng cấp hay không.

Những hình ảnh rò rỉ miếng dán màn hình được phân tích kỹ lưỡng và nhiều người đặt câu hỏi liệu Apple có đang làm quá ít. Tuy nhiên, có thể tất cả đều đang nhìn chưa đúng hướng.

Chiếc iPhone Fold dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay, hoặc muộn nhất là tháng 12 theo một số nguồn tin và nó có khả năng khiến toàn bộ cuộc thảo luận về iPhone 18 Pro Max chỉ còn như một chú thích nhỏ trong lịch sử.

Một concept iPhone Fold. Ảnh nguồn: Apple Track

Hình dáng iPhone mới đầu tiên sau gần hai thập kỷ

Cần nhớ lại lần cuối Apple giới thiệu một thiết kế iPhone hoàn toàn mới là năm 2007. Kể từ đó, mọi mẫu iPhone chỉ là biến thể của một khối hình chữ nhật quen thuộc. iPhone Fold có thể thay đổi hoàn toàn điều đó.

Theo nhiều báo cáo, Apple sẽ sử dụng thiết kế dạng “cuốn sách” với màn hình trong rộng khoảng 7,76 inch – gần tương đương kích thước của iPad mini. Khi gập lại, thiết bị sẽ có màn hình ngoài 5,49 inch, hoạt động như một chiếc điện thoại nhỏ gọn thông thường.

Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg gọi đây là “cuộc đại tu quan trọng nhất trong lịch sử iPhone”. Khi nhìn vào những thông số được đồn đoán, nhận định này không hề quá lời.

Thiết bị được cho là sở hữu màn hình gập gần như không nếp gấp, khung titan cao cấp, chip A20 Pro tương tự iPhone 18 Pro và đặc biệt là viên pin khoảng 5.500 mAh – có thể lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone.

Sức hút của iPhone Fold không chỉ nằm trên giấy. Ngay cả trong giới công nghệ, nhiều người đã quyết định mua thiết bị này chỉ dựa trên hình ảnh dựng lại. Không phải “quan tâm”, không phải “chờ xem”, mà là đã xác định sẽ mua.

Thiết kế dạng sách rộng là yếu tố khiến họ hào hứng, bởi nó hứa hẹn điều mà điện thoại truyền thống không thể làm được: một thiết bị gọn gàng trong túi nhưng mở ra thành máy đa nhiệm thực thụ.

Dù điện thoại gập đã xuất hiện nhiều năm trong thế giới Android, đây sẽ là lần đầu tiên trên iPhone và chỉ riêng điều đó đã đủ tạo nên sự khác biệt lớn.

Điều đáng chú ý là trong các cuộc trò chuyện này, gần như không ai nhắc đến iPhone 18 Pro Max hay Dynamic Island nhỏ hơn. Họ muốn sản phẩm tham vọng nhất của Apple và đó không phải iPhone 18, 18 Pro hay 18 Pro Max. Đó là iPhone Fold.

Câu hỏi lớn nhất không phải là có mua hay không, mà là Apple sẽ tối ưu iOS cho màn hình gập như thế nào. Đây cũng là điểm khiến nhiều người tò mò nhất.

Apple đã có nhiều năm kinh nghiệm với iPadOS và tối ưu màn hình lớn, nhưng việc chuyển đổi linh hoạt giữa hai kích thước hiển thị hoàn toàn khác nhau trên cùng một thiết bị lại là câu chuyện khác.

Câu hỏi 2.000 USD

Theo tin đồn, iPhone Fold sẽ có giá khởi điểm khoảng 1.999 USD, và bản 1TB có thể lên tới 2.399 USD. Đây rõ ràng là mức giá rất cao.

Tuy nhiên, dòng điện thoại gập cao cấp hiện nay cũng nằm trong khoảng tương tự và nếu có hãng nào khiến người dùng chi 2.000 USD cho điện thoại, đó chính là Apple.

Video concept iPhone Fold. (Nguồn: phone unboxed/Front Page Tech/YouTube)

Ở góc độ thực tế, thiết bị này có thể thay thế cả điện thoại lẫn máy tính bảng. Những ai thường mang theo hai thiết bị hoặc muốn màn hình lớn hơn để đọc sách, xem video, làm việc đa nhiệm có thể thấy iPhone Fold là giải pháp hợp lý.

Nó khiến mức giá trở nên dễ chấp nhận hơn, điều mà việc thu nhỏ Dynamic Island không thể làm được.

Một số ý kiến cho rằng thiết kế nhỏ gọn khi gập và mức giá cao có thể khiến iPhone Fold khởi đầu chậm. Ngoài ra, Apple có thể loại bỏ Face ID để tiết kiệm không gian, thay bằng cảm biến vân tay ở cạnh bên, điều đã thấy trên nhiều điện thoại gập Android.

Đây đều là những lo ngại hợp lý. Nhưng lịch sử cho thấy Apple thường đến sau, rồi định nghĩa lại thị trường.

iPod không phải máy nghe nhạc MP3 đầu tiên. iPhone không phải smartphone đầu tiên. AirPods không phải tai nghe không dây đầu tiên. Apple quan sát, học hỏi và đặt ra tiêu chuẩn mới.

Tiêu điểm thực sự của năm 2026

iPhone 18 Pro Max chắc chắn sẽ là chiếc điện thoại tốt với chip 2nm, pin lớn hơn, camera khẩu độ biến thiên và giá ổn định. Nhưng đó chỉ là những cải tiến của công thức quen thuộc.

iPhone Fold mới là điều hoàn toàn mới từ Apple. Đây là sản phẩm có thể tạo ra làn sóng thảo luận mạnh mẽ, theo cách mà một thay đổi nhỏ ở Dynamic Island không thể làm được.

Đã lâu rồi giới công nghệ mới cảm nhận sự hào hứng thật sự với một sản phẩm Apple. iPhone Fold có thể là câu chuyện lớn nhất của năm 2026, còn mọi thứ khác, kể cả iPhone 18 Pro Max chỉ là phần mở màn.

(Theo PhoneArena, Macworld, MacRumors)