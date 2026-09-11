Với mức giá đều vượt xa phần lớn smartphone cao cấp truyền thống, iPhone Duo và Galaxy Z Fold8 Ultra đang tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa hai hệ sinh thái lớn nhất trên thị trường smartphone. Vậy đâu là mẫu điện thoại gập nổi bật hơn?

iPhone Duo (trái) bên cạnh Galaxy Z Fold8 Ultra. Ảnh: AppleInsider

Thiết kế: Samsung mỏng và nhẹ hơn, Apple ưu tiên vật liệu cao cấp

Về cấu trúc tổng thể, iPhone Duo và Galaxy Z Fold8 Ultra có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều sử dụng thiết kế gập dạng sách, khi mở ra sẽ biến thành một thiết bị có màn hình kích thước gần máy tính bảng. Khi gập lại, màn hình bên ngoài cho phép người dùng sử dụng điện thoại như smartphone thông thường mà không cần mở máy.

iPhone Duo có chiều cao thấp hơn nhưng thân máy rộng hơn.

Khác biệt lớn hơn nằm ở độ dày và trọng lượng. Galaxy Z Fold8 Ultra chỉ dày 8,9mm khi gập và 4,1mm khi mở. Trong khi đó, iPhone Duo dày tới 11,3mm khi gập và 5,2mm khi mở.

Samsung cũng nhẹ hơn đáng kể. Galaxy Z Fold8 Ultra nặng khoảng 215 gram, trong khi iPhone Duo nặng khoảng 254 gram.

Một phần nguyên nhân có thể đến từ vật liệu. Apple sử dụng nhiều titan Grade 5 nhằm tăng độ bền cho một thiết bị mỏng. Samsung lại lựa chọn cấu trúc kim loại kết hợp, sử dụng công nghệ "Flex Titanium" để gia cố khu vực màn hình, trong khi khung và thân máy bên ngoài làm bằng nhôm.

Cả hai đều có nút bấm ở cạnh bên để mở khóa. Galaxy Z Fold8 Ultra hỗ trợ nhận diện khuôn mặt và cảm biến vân tay, còn Apple tích hợp Touch ID vào nút bên.

Hai máy đều sử dụng bản lề chắc chắn và nam châm để giữ thiết bị ở trạng thái đóng, đồng thời bảo vệ màn hình gập bên trong.

Màn hình: Galaxy Z Fold8 Ultra lớn hơn, iPhone Duo tối ưu trải nghiệm đồng nhất

Màn hình là yếu tố quan trọng nhất trên điện thoại gập và Apple, Samsung đang theo đuổi hai cách tiếp cận tương đối khác nhau.

Galaxy Z Fold8 Ultra khi mở ra. Ảnh: AppleInsider

Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu màn hình chính 8 inch với độ phân giải 2.504 x 2.256 pixel, mật độ 422 ppi. Màn hình ngoài có kích thước 6,5 inch, độ phân giải 1.080 x 2.520 pixel. Cả hai đều hỗ trợ tần số quét thích ứng từ 1 đến 120 Hz.

iPhone Duo có màn hình Super Retina XDR 7,6 inch ở bên trong. Apple cho biết diện tích màn hình này lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max. Màn hình ngoài 5,4 inch có diện tích hiển thị tương đương 90% màn hình iPhone 18 Pro.

Một điểm đáng chú ý là hai màn hình của iPhone Duo có tỷ lệ khá tương đồng, giúp nội dung được chuyển đổi giữa màn hình trong và ngoài một cách cân đối hơn. Cả hai đều hỗ trợ ProMotion, chế độ Always-On và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit.

iPhone Duo vừa ra mắt. Ảnh: MacRumors

Galaxy Z Fold8 Ultra lại sử dụng hai tỷ lệ màn hình khác nhau. Màn hình ngoài có tỷ lệ 10:16, trong khi màn hình bên trong là 4:3. Điều này giúp Samsung có màn hình ngoài lớn hơn, nhưng trải nghiệm chuyển đổi nội dung giữa hai màn hình không hoàn toàn đồng nhất như iPhone Duo.

Cả Apple và Samsung đều đặc biệt chú trọng việc giảm nếp gấp ở trung tâm màn hình. Samsung sử dụng tấm titan và màng hợp kim titan làm lớp nền cho màn hình, bên trên là tấm OLED, kính mỏng và lớp bảo vệ.

Apple sử dụng lớp phủ chống trầy xước cùng lớp phủ nano-texture bằng polymer tùy biến. Polymer có độ cứng cao được kết hợp với kính cường lực ở cả hai mặt của màn hình gập. Các lớp vật liệu được liên kết theo cách cho phép chúng trượt nhẹ lên nhau, tương tự những trang sách khi lật.

Apple còn đặt thêm một tấm titan bên dưới để tăng độ bền cho màn hình.

Với diện tích hiển thị lớn, bút cảm ứng là phụ kiện được nhiều người quan tâm. Galaxy Z Fold8 Ultra không hỗ trợ S Pen. Trong khi đó, Apple cho biết iPhone Duo sẽ hỗ trợ Apple Pencil qua USB-C, dù không tương thích với Apple Pencil Pro.

Camera: Samsung thắng về phần cứng, Apple tạo khác biệt bằng tính năng dành cho điện thoại gập

Về camera, Galaxy Z Fold8 Ultra có lợi thế rõ ràng trên bảng thông số.

Samsung trang bị camera chính góc rộng 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Máy cũng có khả năng quay HDR ở độ phân giải đầy đủ 200MP.

iPhone Duo sử dụng hệ thống camera kép 48MP. Camera chính 48MP Fusion Main hỗ trợ chụp tele "chất lượng quang học" 2x bằng cách cắt ảnh, kết hợp với camera Fusion Ultra Wide 48MP.

Điểm yếu đáng chú ý iPhone Duo là không có camera telephoto thực sự. Đây là thiếu sót tương đối lớn đối với một mẫu smartphone có giá khởi điểm lên tới gần 2.000 USD.

Tuy nhiên, Apple bù đắp bằng những tính năng tận dụng chính thiết kế gập. Khi gập một phần, iPhone Duo có thể tự đóng vai trò như chân đế để người dùng chụp ảnh từ khoảng cách xa.

Tính năng Smart Take sử dụng AI để tự động chụp khi phát hiện chủ thể tạo dáng. Galaxy Z Fold8 Ultra cũng có chức năng tương tự thông qua Flex Mode. Khi bẻ máy ở góc 90 độ, người dùng có thể kích hoạt chế độ này và chụp bằng cử chỉ hoặc hẹn giờ.

iPhone Duo sử dụng hệ thống camera kép 48MP. Ảnh: MacRumors

Cả hai thiết bị đều có thể hiển thị bản xem trước trực tiếp trên màn hình ngoài để người được chụp tự căn chỉnh khung hình. Apple còn bổ sung các hiệu ứng hoạt ảnh, chẳng hạn hình ảnh Snoopy nhằm thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ vào camera.

Camera selfie bên trong cũng cho thấy hai hướng tiếp cận khác nhau. Samsung dùng hai camera 10MP, trong khi Apple sử dụng camera Center Stage 12MP cho màn hình ngoài và một camera FaceTime ẩn dưới màn hình bên trong, hỗ trợ quay video 1080p.

Galaxy Z Fold8 Ultra trang bị hệ thống 3 camera. Ảnh: AppleInsider

Về quay video, Galaxy Z Fold8 Ultra hỗ trợ 8K thông qua codec APV cùng Cine LUT để kiểm soát màu sắc và tông hình. iPhone Duo dừng ở 4K nhưng hỗ trợ Dolby Vision tới 120 fps, đồng thời có nhiều tính năng như Action Mode 2,8K, quay chậm 1080p 240 fps và chụp macro.

Hiệu năng: A20 Pro đưa iPhone Duo vào cuộc đua hiệu năng cao cấp

Galaxy Z Fold8 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm, kết hợp tối đa 16GB RAM. Chip có CPU 8 nhân gồm hai nhân hiệu năng cao và sáu nhân tiết kiệm năng lượng, GPU Adreno 840 cùng NPU phục vụ các tác vụ AI.

iPhone Duo sử dụng A20 Pro, cũng là con chip xuất hiện trên iPhone 18 Pro. Apple kết hợp bộ xử lý này với hệ thống tản nhiệt buồng hơi có diện tích bề mặt lớn gấp ba lần so với hệ thống trên iPhone 17 Pro, nhằm duy trì hiệu năng ổn định khi máy hoạt động trong thời gian dài.

A20 Pro có CPU 6 nhân, GPU 7 nhân và Neural Engine 16 nhân kép được nâng cấp cho các tác vụ AI. Cả CPU và GPU đều tích hợp Neural Accelerators, giúp tăng khả năng xử lý các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Hiện chưa có bài kiểm tra hiệu năng độc lập đối với iPhone Duo. Tuy nhiên, xét trên nền tảng phần cứng, cả hai đều thuộc nhóm smartphone gập mạnh nhất thị trường.

Pin và kết nối: iPhone Duo sạc nhanh hơn, Samsung linh hoạt hơn với SIM

Cả hai đều sử dụng thiết kế pin hai cell để phù hợp với cấu trúc hai nửa thân máy.

Galaxy Z Fold8 Ultra có pin kép tổng dung lượng 5.000 mAh, dung lượng định mức 4.854 mAh. Apple không công bố dung lượng cụ thể, nhưng bố trí một viên pin mật độ năng lượng cao ở mỗi nửa máy.

Theo Apple, iPhone Duo có thể phát video ngoại tuyến tới 31 giờ trên màn hình trong và 44 giờ trên màn hình ngoài. Khi phát trực tuyến, thời lượng lần lượt là 26 giờ và khoảng 37 giờ.

Samsung công bố Galaxy Z Fold8 Ultra có thể phát video tới 27 giờ.

iPhone Duo cũng có lợi thế về tốc độ sạc có công bố. Máy có thể sạc 50% trong khoảng 20 phút với bộ sạc 60W. Galaxy Z Fold8 Ultra sử dụng sạc 45W và đạt 67% sau khoảng 30 phút.

Với sạc không dây, iPhone Duo đạt 50% trong khoảng 30 phút bằng MagSafe hoặc Qi2. Galaxy hỗ trợ sạc không dây 20W cùng tính năng Wireless PowerShare.

Cả hai đều hỗ trợ 5G, Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Tuy nhiên, iPhone Duo sử dụng eSIM trên toàn cầu, không có khe SIM vật lý. Samsung vẫn hỗ trợ cả eSIM và nano-SIM.

Độ bền: iPhone Duo có lợi thế lớn về khả năng chống nước và bụi

Galaxy Z Fold8 Ultra đạt chuẩn IP48, có khả năng chống nước nhưng chỉ chống bụi ở mức bảo vệ trước các hạt có kích thước lớn.

Trong khi đó, iPhone Duo đạt chuẩn IP68, cho phép thiết bị chịu được ngâm nước ở độ sâu tối đa 6 mét trong 30 phút và chống bụi hoàn toàn.

Apple còn trang bị Ceramic Shield 2 ở mặt trước và Ceramic Shield ở mặt sau. Theo hãng, mặt kính trước có khả năng chống trầy xước cao gấp ba lần thế hệ trước.

Giá bán: iPhone Duo bất ngờ rẻ hơn Galaxy Z Fold8 Ultra

Giá bán là một trong những bất ngờ lớn nhất của iPhone Duo.

Galaxy Z Fold8 Ultra khởi điểm từ 2.099,99 USD cho phiên bản 256GB, sau đó tăng lên với các tùy chọn 512 GB và 1TB, trong đó bản cao nhất có giá 2.699,99 USD.

iPhone Duo có giá từ 1.999 USD cho 256GB, lên 2.599 USD với bản 1TB và 3.199 USD cho phiên bản 2TB.

Mức giá này thấp hơn dự đoán trước đó, khi nhiều tin đồn cho rằng điện thoại gập đầu tiên của Apple có thể có giá khởi điểm khoảng 2.500 USD.

Dù vậy, với mức giá từ gần 2.000 USD, cả hai vẫn là sản phẩm dành chủ yếu cho nhóm người dùng yêu công nghệ, người thích trải nghiệm sản phẩm mới và những khách hàng sẵn sàng chi mạnh cho thiết bị cao cấp.

(Theo AppleInsider, MacRumors, The Verge)