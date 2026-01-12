Một loạt nguồn tin rò rỉ uy tín dường như đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh khá rõ ràng: lịch ra mắt của Galaxy S26 gần như đã được ấn định.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Phone Tech

Dĩ nhiên, trong thế giới công nghệ, không gì là chắc chắn cho đến khi Samsung chính thức công bố. Ngay cả những bản thiết kế bị lộ từ nhiều tháng trước cũng chưa thể được xem là bảo đảm tuyệt đối. Tuy nhiên, khi nhiều nguồn tin nội bộ vốn có độ chính xác rất cao đồng loạt “lên tiếng”, mức độ tin cậy của lịch trình mới này trở nên đáng kể hơn bao giờ hết.

Trình làng ngày 25/2, bán ra ngày 11/3

Theo các nguồn tin mới nhất, Samsung sẽ tổ chức sự kiện Unpacked dành cho dòng Galaxy S26 vào ngày 25/2. Thông tin này trước đó đã được Evan Blass, một trong những leaker nổi tiếng và đáng tin cậy nhất trong ngành công nghệ, mô tả là “chính xác 100%”.

Giờ đây, trang Dealabs tại Pháp tiếp tục củng cố điều đó khi công bố ngày bán ra thương mại của Galaxy S26 là 11/3, dựa trên những nguồn nội bộ được cho là rất vững chắc.

Nếu bạn chưa có kế hoạch gì cho ngày 11/3, thì có lẽ bây giờ bạn đã có rồi. Đó là ngày Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra chính thức lên kệ toàn cầu. Tất nhiên, điều này không có nghĩa bạn phải xếp hàng trước cửa hàng Samsung hay truy cập website đúng vào ngày hôm đó mới mua được máy.

Theo truyền thống, Samsung thường mở đặt hàng trước (pre-order) chỉ ít ngày sau khi công bố sản phẩm.

Mặc dù báo cáo lần này không đề cập trực tiếp đến thời điểm mở đặt trước, nhưng dựa trên lịch sử những năm gần đây, rất có thể người dùng toàn cầu sẽ có thể đặt mua Galaxy S26 ngay sau sự kiện Unpacked ngày 25/2.

Nguồn tin cũng cho biết sự kiện Unpacked của Samsung sẽ bắt đầu vào khoảng 7h tối theo giờ Pháp ngày 25/2. Điều đó tương đương 6 giờ tối tại Anh, 1h chiều ở New York, 10h sáng tại Los Angeles, 2h sáng ngày 26/2 tại Trung Quốc, 1h sáng ngày 26/2 tại Việt Nam và 11h30 tối tại Ấn Độ.

Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng giúp Samsung bùng nổ doanh số. Ảnh: AndroidHeadline

Như thường lệ, Samsung rõ ràng muốn tối ưu hóa khung giờ để thu hút sự chú ý của khán giả trên toàn cầu. Với vị thế là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, mỗi lần ra mắt dòng Galaxy S cao cấp đều là một sự kiện toàn cầu, thu hút hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến.

Đáng chú ý, cả ngày 25/2 và 11/3 đều rơi vào thứ Tư. Trong những năm gần đây, Samsung thường chọn thứ Sáu để mở bán Galaxy S. Tuy nhiên, nếu áp dụng lịch đó cho năm nay, ngày thứ Sáu thứ hai sau khi công bố Galaxy S26 sẽ rơi vào 13/3 – tức “thứ Sáu ngày 13”, một ngày bị xem là không may mắn trong văn hóa phương Tây. Tránh mốc thời gian này bằng cách chọn thứ Tư 11/3 có lẽ là một quyết định marketing khá khôn ngoan.

Không có Galaxy S26 Edge vào tháng 3

Một chi tiết quan trọng khác trong báo cáo mới là việc xác nhận chỉ có ba mẫu Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra được công bố vào ngày 25/2 và bán ra ngày 11/3. Galaxy S26 Edge, nếu tồn tại, sẽ không góp mặt trong đợt ra mắt này.

Hy vọng Samsung sẽ không tiếp tục với thiết kế S26 Edge này... nếu thiết bị này thực sự được ra mắt. Ảnh: AndroidHeadline

Trong vài tháng qua, tin đồn về S26 Edge khá rối rắm, thậm chí từng có suy đoán rằng Samsung đã hủy bỏ hoàn toàn phiên bản này. Tuy nhiên, các thông tin gần đây cho thấy mẫu Edge có thể vẫn đang được phát triển và sẽ ra mắt muộn hơn.

Nếu S26 Edge thực sự xuất hiện, nhiều khả năng nó sẽ không có thiết kế “gây tranh cãi” như từng được đồn đoán trước đây. Thay vào đó, Samsung có thể sẽ tinh chỉnh và hoàn thiện phong cách thiết kế hấp dẫn của S25 Edge, thay vì thay đổi hoàn toàn.

Galaxy S25 series. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, với việc Galaxy S25 Edge không đạt được thành công thương mại như kỳ vọng, Samsung có lẽ sẽ đặt cược chủ yếu vào ba trụ cột chính của dòng S26 để đối đầu với iPhone 17, iPhone 18 sắp ra mắt và cả chiếc iPhone Fold thế hệ đầu tiên.

Galaxy S26 có đủ sức bùng nổ?

Câu hỏi lớn tiếp theo là liệu bộ ba Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra có thể “bán chạy như tôm tươi” hay không. Khả năng cao là có, nhưng mức độ thành công có thể sẽ chỉ tương đương dòng Galaxy S25, thay vì phá vỡ những kỷ lục doanh số lịch sử của Samsung hay của thế giới Android.

Yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại vẫn là giá bán. Nếu Samsung giữ giá ổn định so với thế hệ trước, Galaxy S26 nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ. Ngược lại, nếu giá bị đẩy lên, dù chỉ ở một số thị trường, doanh số có thể bị ảnh hưởng đáng kể trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng với chi tiêu.

Dù vậy, với lịch ra mắt ngày càng rõ ràng và sự kỳ vọng lớn từ người dùng, Galaxy S26 đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục khẳng định vị thế của Samsung trong cuộc đua smartphone cao cấp toàn cầu.

Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, ngày 25/2 và 11/3 sẽ là hai cột mốc quan trọng định hình tương lai của dòng Galaxy S trong năm nay.

(Theo PhoneArena, Macworld)