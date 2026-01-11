Những thông tin mới nhất về pin của mẫu Galaxy S26 Plus vừa xuất hiện trong các hồ sơ chứng nhận quốc tế cho thấy Samsung dường như không mang đến bất kỳ bước tiến đáng kể nào, thậm chí có thể khiến không ít người dùng thất vọng.

Galaxy S26 Plus chỉ được trang bị pin với dung lượng tương đương thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: PhoneArena

Hé lộ dung lượng pin gây thất vọng

Khi một mẫu smartphone sắp ra mắt, việc nó xuất hiện trên các cơ sở dữ liệu chứng nhận như TÜV hay BIS là điều khá quen thuộc. Galaxy S26 Plus cũng không phải ngoại lệ.

Mới đây, một thiết bị mang mã hiệu SM-S947U đã được phát hiện trong danh sách chứng nhận TÜV, qua đó hé lộ nhiều chi tiết quan trọng về pin.

Ban đầu, mã model này được cho là thuộc về Galaxy S26 Edge – phiên bản mỏng nhẹ dự kiến của dòng S26. Tuy nhiên, theo các nguồn tin gần đây, Samsung có thể sẽ không tung ra biến thể Edge cùng lúc với các mẫu khác.

Nguồn tin nổi tiếng Anivin trên X sau đó đã phát hiện cùng mã SM-S947U trên trang chứng nhận BIS của Ấn Độ và cho rằng đây chính là Galaxy S26 Plus.

Nếu nhận định này chính xác, Galaxy S26 Plus sẽ được trang bị viên pin lithium-ion dung lượng 4.755mAh theo hồ sơ TÜV.

Con số này nghe có vẻ ổn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nó hoàn toàn giống với dung lượng pin của thế hệ tiền nhiệm.

Giống như cách Samsung từng làm với Galaxy S25 Plus, nhiều khả năng hãng sẽ tiếp tục quảng bá Galaxy S26 Plus với viên pin “4.900mAh” – con số làm tròn từ dung lượng thực tế 4.755mAh.

Điều này đồng nghĩa với việc, xét trên giấy tờ, người dùng gần như không có được bất kỳ nâng cấp nào về pin so với năm ngoái.

Không chỉ vậy, chứng nhận TÜV cũng xác nhận Galaxy S26 Plus tiếp tục hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W, tương tự thế hệ trước.

Thông tin về sạc không dây không được đề cập trực tiếp, nhưng một rò rỉ gần đây cho biết toàn bộ dòng Galaxy S26 sẽ được nâng cấp tốc độ sạc không dây.

Hiện tại, Samsung sử dụng chuẩn Qi2 cho phép sạc không dây tối đa 15W trên các thiết bị Galaxy. Nếu rò rỉ nói trên là chính xác, Galaxy S26 Plus cùng các mẫu S26 khác có thể đạt tốc độ sạc không dây Qi2 lên đến 25W, một cải tiến đáng hoan nghênh, dù vẫn chưa đủ để bù đắp cho dung lượng pin không đổi.

Không chỉ Galaxy S26 Plus, danh sách chứng nhận TÜV còn hé lộ hai smartphone Galaxy A-series sắp ra mắt. Thiết bị đầu tiên mang mã SM-A376B, được cho là Galaxy A37 5G.

Mẫu máy này sở hữu pin 4.905 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 45W có dây – gần như y hệt Galaxy A36 5G ra mắt năm ngoái.

Thiết bị thứ hai là Galaxy A57 5G với mã model SM-A576B. Dù chứng nhận không tiết lộ dung lượng pin, nhưng xác nhận máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Galaxy A56 5G hiện tại có pin 5.000mAh, và các báo cáo trước đó cho rằng người kế nhiệm nhiều khả năng vẫn giữ nguyên con số này.

Galaxy S rất cần được nâng cấp pin

Dòng Galaxy S từ lâu đã là “con át chủ bài” của Samsung mỗi năm, với vi xử lý mạnh mẽ, camera xuất sắc, màn hình hàng đầu và loạt tính năng cao cấp.

Tuy nhiên, pin và thời lượng sử dụng lại là khía cạnh mà các flagship này thường bị chê, đặc biệt khi so sánh với những đối thủ như OnePlus.

Trong khi OnePlus 15 được đồn đoán sở hữu viên pin lên tới 7.300mAh, thì Galaxy S26 Plus lại chỉ dừng ở mức khoảng 4.900mAh.

Với những người dùng mong chờ một bước nhảy vọt thực sự về thông số, việc Samsung tiếp tục “dậm chân tại chỗ” về pin rõ ràng là khó chấp nhận.

Các bài thử nghiệm trước đây cho thấy Galaxy S25 Plus, với pin 4.900mAh, chỉ đạt khoảng 7,5 giờ sử dụng liên tục. Trong khi đó, OnePlus 15 có thể vượt mốc 10 giờ chỉ với một lần sạc.

Ngay cả khi sở hữu bộ xử lý tối ưu và phần mềm được tinh chỉnh tốt, khoảng cách lớn về dung lượng pin vẫn rất khó để bù đắp hoàn toàn.

Có thể không nhất thiết phải chạy theo những viên pin khổng lồ 10.000mAh như Honor Power 2, nhưng một dung lượng tiệm cận những gì OnePlus đang làm chắc chắn sẽ khiến người dùng hài lòng hơn rất nhiều.

(Theo PhoneArena, Macworld)