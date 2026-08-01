Apple được cho là đang chuẩn bị mẫu iPhone 20 Pro Max để kỷ niệm 20 năm ra đời dòng điện thoại mang tính biểu tượng của hãng. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, thiết bị dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2027 sẽ sở hữu cuộc lột xác toàn diện nhất kể từ khi iPhone X xuất hiện vào năm 2017, mở ra một kỷ nguyên thiết kế hoàn toàn mới cho smartphone của Apple.

iPhone 20 Pro Max là chiếc iPhone cong không còn bất kỳ phần khuyết nào trên màn hình. Ảnh: MacRumors

Chiếc iPhone đầu tiên được Apple giới thiệu vào tháng 1/2007 trước khi chính thức lên kệ vào ngày 29/6 cùng năm. Về mặt thời gian, cột mốc 20 năm của iPhone rơi vào tháng 6/2027. Tuy nhiên, giống như cách Apple từng làm với iPhone X nhân dịp 10 năm, công ty nhiều khả năng vẫn giữ truyền thống ra mắt các mẫu iPhone cao cấp vào sự kiện tháng 9.

Trong hơn một năm qua, ngày càng nhiều báo cáo tiết lộ về mẫu iPhone kỷ niệm này. Từ thiết kế kính hoàn toàn mới, màn hình thế hệ tiếp theo cho đến hàng loạt công nghệ Apple đã âm thầm phát triển suốt nhiều thế hệ sản phẩm, tất cả đều hướng tới việc tạo ra một chiếc iPhone có sức ảnh hưởng tương tự như iPhone X từng làm được gần một thập kỷ trước.

Tên gọi iPhone 20 hoặc iPhone XX thay vì iPhone 19

Apple được cho là có thể bỏ qua tên gọi "iPhone 19", tương tự cách hãng từng bỏ qua "iPhone 9" để giới thiệu iPhone X vào năm 2017. Hiện các nguồn tin vẫn chưa thống nhất về tên thương mại, trong đó hai phương án được nhắc đến nhiều nhất là iPhone 20 hoặc iPhone XX, nhằm nhấn mạnh dấu mốc hai thập kỷ phát triển của dòng sản phẩm.

Thiết kế kính cong bốn cạnh, màn hình tràn viền thực sự

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở thiết kế hoàn toàn mới. Theo nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng, Apple đang phát triển một thân máy bằng kính với các cạnh cong bao phủ cả mặt trước lẫn mặt sau, tạo nên cảm giác liền mạch chưa từng xuất hiện trên iPhone.

Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg từng mô tả iPhone 20 Pro Max là chiếc iPhone cong không còn bất kỳ phần khuyết nào trên màn hình. Tấm nền sẽ uốn cong xuống cả bốn cạnh, tạo hiệu ứng gần như không viền.

Khác với kiểu màn hình "thác nước" có độ cong mạnh từng xuất hiện trên một số smartphone Android, Apple được cho là lựa chọn thiết kế cong đều bốn cạnh với độ cong rất nhẹ. Cách tiếp cận này vừa giúp thao tác vuốt từ cạnh màn hình tự nhiên hơn, vừa giảm hiện tượng méo hình ở phần viền.

Màn hình OLED thế hệ mới sáng hơn nhưng tiết kiệm điện hơn

Apple được cho là sẽ sử dụng tấm nền OLED do Samsung sản xuất với công nghệ Color Filter on Encapsulation (CoE).

Công nghệ này loại bỏ lớp phim phân cực truyền thống và tích hợp bộ lọc màu trực tiếp vào lớp bảo vệ màn hình. Nhờ đó, màn hình iPhone 20 Pro Max mỏng hơn, truyền sáng tốt hơn, tăng độ sáng hiển thị đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng.

Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là sẽ sử dụng chip điều khiển màn hình 16nm thế hệ mới kết hợp lớp khuếch tán ánh sáng dạng "miệng hố" nhằm duy trì độ sáng đồng đều trên toàn bộ màn hình, kể cả tại các mép cong.

Face ID ẩn dưới màn hình vẫn là mục tiêu dài hạn

Một nâng cấp được chờ đợi nhiều năm là hệ thống Face ID ẩn hoàn toàn dưới màn hình.

Apple được cho là đang phát triển một vùng kính siêu trong suốt để các cảm biến hồng ngoại hoạt động xuyên qua màn hình OLED mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

Tuy nhiên, chuyên gia Ross Young của Display Supply Chain Consultants (DSCC) cho rằng công nghệ này vẫn có thể chưa hoàn thiện vào năm 2027. Vì vậy, phiên bản cuối cùng nhiều khả năng vẫn sẽ sử dụng Dynamic Island nhỏ hơn tương tự dòng iPhone 18 Pro.

Hai kích thước màn hình, camera hoàn toàn do Apple phát triển

Khác với iPhone X chỉ có một phiên bản 5,8 inch, mẫu iPhone 20 được cho là sẽ có hai kích thước khoảng 6,3 inch và 6,9 inch.

Nhờ viền màn hình cực mỏng, phiên bản lớn hoàn toàn có thể được Apple quảng bá là smartphone sở hữu màn hình gần 7 inch dù kích thước tổng thể không thay đổi nhiều.

Ở lĩnh vực nhiếp ảnh, Apple được cho là đã chế tạo thành công nguyên mẫu cảm biến hình ảnh xếp chồng do chính hãng phát triển nhằm thay thế cảm biến Sony vốn được sử dụng suốt nhiều năm.

Cảm biến mới tích hợp công nghệ LOFIC, cho phép từng điểm ảnh lưu trữ lượng ánh sáng khác nhau, từ đó mở rộng dải tương phản động lên tới khoảng 20 stop, hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Nút cảm ứng lực, chip A21 và RAM HBM phục vụ AI

Apple được cho là sẽ hồi sinh dự án "Project Bongo" nhằm thay thế toàn bộ các nút bấm cơ học bằng nút cảm ứng lực tích hợp trực tiếp vào khung máy.

Các nút này đã vượt qua nhiều bài kiểm tra trong điều kiện sử dụng găng tay, tay ướt, nhiệt độ khắc nghiệt cũng như khi gắn ốp lưng. Đặc biệt, một vi xử lý siêu tiết kiệm điện sẽ giúp các nút vẫn hoạt động ngay cả khi điện thoại đã tắt nguồn hoặc hết pin.

Cả hai phiên bản iPhone 20 dự kiến đều được trang bị chip A21 sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai, đồng thời dùng chung nền tảng với mẫu iPhone gập thế hệ tiếp theo.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là khả năng Apple lần đầu đưa bộ nhớ HBM (High Bandwidth Memory) lên smartphone. Loại RAM này xếp chồng các lớp bộ nhớ theo chiều dọc, giúp tăng đáng kể băng thông truyền dữ liệu đến GPU, từ đó cải thiện hiệu năng xử lý các tác vụ AI ngay trên thiết bị.

Apple được cho là đã trao đổi với Samsung và SK Hynix về kế hoạch này, trong khi hai nhà sản xuất bộ nhớ đều dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt công nghệ liên quan sau năm 2026.

Pin silicon mới, modem Apple và nhiều công nghệ đáng chờ đợi

Bên cạnh chip mới, Apple cũng được cho là sẽ đưa modem do chính hãng thiết kế lên các mẫu iPhone cao cấp bán tại Mỹ lần đầu tiên.

Sau các modem C1, C1X và C2 xuất hiện trên những thế hệ iPhone trước, modem thế hệ mới được kỳ vọng vượt Qualcomm về hiệu suất, khả năng xử lý AI và đặc biệt là tiết kiệm điện năng, góp phần kéo dài thời lượng pin.

Song song đó, Apple được cho là đang phát triển pin silicon nguyên chất có mật độ năng lượng cao hơn pin lithium-ion truyền thống. Nếu các tin đồn chính xác, dung lượng pin của thiết bị thậm chí có thể đạt khoảng 6.000 mAh mà không làm tăng đáng kể kích thước iPhone 20 Pro Max.

Ngoài ra, một số nguồn tin còn đề cập đến các tính năng như sạc không dây ngược, hệ thống loa dưới màn hình loại bỏ hoàn toàn khe loa thoại và lớp kính Ceramic Shield thế hệ mới. Tuy nhiên, những thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận từ nhiều nguồn độc lập.

Dù hàng loạt thông tin đã xuất hiện, mẫu iPhone 20 Pro Max vẫn còn hơn một năm nữa mới chính thức trình làng, đồng nghĩa với việc thiết kế và thông số kỹ thuật cuối cùng vẫn có thể thay đổi.

(Theo PhoneArena, MacRumors)