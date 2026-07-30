Thông thường, người dùng có xu hướng trì hoãn việc mua iPhone ngay trước sự kiện mùa thu của Apple. Tuy nhiên, năm nay tình hình có phần khác biệt.

Hãng đã tăng giá nhiều dòng sản phẩm từ tháng 6 nhưng vẫn giữ nguyên giá bán iPhone, khiến nhiều người băn khoăn liệu có nên mua iPhone ngay bây giờ hay tiếp tục chờ đợi thế hệ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max với những nâng cấp đáng giá.

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có nhiều nâng cấp mạnh mẽ, đặc biệt là hiệu năng và camera. Ảnh: Fpt/YouTube

Dù Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào, hàng loạt nguồn tin uy tín cùng các chuyên gia rò rỉ đã hé lộ bức tranh khá rõ nét về dòng smartphone cao cấp sắp ra mắt.

Apple thay đổi chiến lược phát hành iPhone lần đầu sau nhiều năm

Một trong những tin đồn đáng chú ý nhất liên quan đến iPhone 18 không nằm ở phần cứng mà là cách Apple lên kế hoạch ra mắt sản phẩm.

Thay vì tung toàn bộ các mẫu iPhone mới trong cùng một sự kiện như nhiều năm qua, Bloomberg cho biết Apple đang cân nhắc chia lịch phát hành thành hai giai đoạn nhằm duy trì doanh thu ổn định suốt cả năm.

Theo đó, các mẫu cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ xuất hiện vào tháng 9/2026.

Trong khi đó, các phiên bản phổ thông như iPhone 18, iPhone Air 2 và iPhone 18e có thể phải chờ tới mùa xuân năm 2027 mới chính thức lên kệ.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là thay đổi lớn nhất trong chiến lược ra mắt iPhone kể từ khi Apple giới thiệu nhiều phiên bản cùng lúc.

Thiết kế gần như giữ nguyên nhưng màu sắc sẽ nổi bật hơn

Sau cuộc "đại tu" ngoại hình trên iPhone 17 Pro với cụm camera dạng bệ nổi hoàn toàn mới cùng thiết kế hai tông màu, nhiều chuyên gia cho rằng Apple sẽ không tiếp tục thay đổi mạnh về kiểu dáng ở thế hệ kế tiếp.

Thay vào đó, hãng có thể tập trung tạo điểm nhấn bằng những màu sắc mới.

Hai nguồn tin nổi tiếng Sonny Dickson và Instant Digital đều cho biết Apple đang thử nghiệm màu đỏ cherry hoàn toàn mới cùng phiên bản xanh dương nhạt bên cạnh màu xám đậm truyền thống.

Ngoài ra, các mô hình thử nghiệm còn xuất hiện thêm một màu xám sáng.

Ở mặt sau, thiết kế được cho là gần như giữ nguyên. Tuy nhiên, cảm giác cầm nắm có thể thay đổi đáng kể. Leaker Ice Universe tiết lộ iPhone 18 Pro Max sẽ dày hơn khoảng 0,25mm và nặng thêm khoảng 7g do được trang bị viên pin lớn hơn.

Màn hình vẫn giữ kích thước quen thuộc nhưng Dynamic Island nhỏ hơn

Điểm thay đổi dễ nhận biết nhất ở mặt trước nhiều khả năng sẽ là Dynamic Island. Theo Ice Universe, phần khoét màn hình này có thể được thu nhỏ khoảng 35% nhờ Apple di chuyển một số thành phần của hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, trong đó có bộ phát sáng hồng ngoại.

Dù kích thước nhỏ hơn, toàn bộ tính năng của Dynamic Island vẫn được giữ nguyên. Về kích cỡ màn hình, các thông tin rò rỉ đều thống nhất rằng iPhone 18 Pro sẽ tiếp tục sử dụng màn hình 6,3 inch, còn iPhone 18 Pro Max sở hữu màn hình 6,9 inch.

Apple cũng được cho là đang yêu cầu các nhà cung cấp phát triển tấm nền sáng hơn, đồng thời áp dụng công nghệ LTPO+ mới giúp tiết kiệm điện năng tốt hơn mà vẫn duy trì tần số quét thích ứng.

Camera có thể là nâng cấp đáng giá nhất với khẩu độ biến thiên

Sau khi nâng toàn bộ ba camera lên độ phân giải 48MP trên iPhone 17 Pro, Apple được cho là sẽ chuyển trọng tâm sang cải thiện chất lượng hình ảnh thay vì tăng số megapixel.

Theo ETNews, iPhone 18 Pro Max sẽ lần đầu tiên được trang bị hệ thống khẩu độ biến thiên.

Khác với khẩu độ cố định trên các mẫu iPhone hiện nay, công nghệ mới cho phép ống kính tự điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến.

Trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ mở lớn hơn để thu nhiều ánh sáng hơn. Ngược lại, khi chụp ngoài trời nắng gắt, khẩu độ sẽ thu hẹp nhằm giảm hiện tượng cháy sáng và cải thiện độ chi tiết.

Nguồn tin cho biết hệ thống này đã bước vào giai đoạn sản xuất, làm tăng khả năng Apple sẽ kịp đưa công nghệ lên dòng iPhone 18 Pro.

Chip A20 2nm hứa hẹn bước nhảy vọt về hiệu năng

Bên trong iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ là chip A20 mới sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, đánh dấu lần đầu Apple chuyển sang thế hệ bán dẫn tiên tiến này.

So với tiến trình 3nm hiện tại, công nghệ 2nm giúp tăng mật độ bóng bán dẫn, cải thiện đáng kể hiệu suất xử lý và tiết kiệm điện năng.

Tuy nhiên, chi phí sản xuất chip cũng được cho là cao hơn khoảng 50%.

Một điểm mới khác là Apple có thể áp dụng công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), tích hợp RAM cùng CPU, GPU và Neural Engine trên một đế bán dẫn duy nhất.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, thiết kế này sẽ giúp tăng tốc độ xử lý, giảm độ trễ và tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng.

Một số nguồn tin cũng cho biết Apple đang cân nhắc sử dụng duy nhất chip cao cấp cho toàn bộ dòng iPhone 18 thay vì phân biệt phiên bản tiêu chuẩn và Pro như trước đây.

Pin lớn hơn, thời lượng sử dụng có thể được cải thiện rõ rệt

Apple hiếm khi công bố dung lượng pin thực tế của iPhone, nhưng nhiều nguồn tin đều thống nhất rằng iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu viên pin lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Digital Chat Station, dung lượng pin của phiên bản cao cấp nhất có thể đạt khoảng 5.200 mAh, tăng nhẹ so với mức 5.088 mAh trên thế hệ trước.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro tiêu chuẩn được dự đoán tăng từ khoảng 4.252 mAh lên 4.288 mAh.

Dù mức tăng không quá lớn, sự kết hợp giữa modem C2 tiết kiệm điện, chip A20 2nm và màn hình LTPO+ hiệu quả hơn được kỳ vọng sẽ mang lại thời lượng pin vượt trội so với dòng iPhone 17 Pro.

Giá bán có thể lập mức cao kỷ lục

Yếu tố khiến nhiều người quan tâm nhất vẫn là giá bán của iPhone 18 Pro Max.

Trong nhiều năm, Apple cố gắng giữ nguyên giá iPhone dù chi phí linh kiện liên tục leo thang.

Tuy nhiên, chính CEO Tim Cook cũng thừa nhận giá RAM và bộ nhớ lưu trữ đang tăng mạnh, khiến việc tiếp tục giữ giá trở nên rất khó khăn.

Theo ước tính của The Wall Street Journal dựa trên chi phí linh kiện mới, iPhone 18 Pro có thể khởi điểm từ 1.299 USD, cao hơn khoảng 200 USD so với iPhone 17 Pro hiện nay.

Nếu Apple tiếp tục duy trì khoảng cách giá giữa hai phiên bản Pro như trước, iPhone 18 Pro Max có thể được bán với giá từ 1.399 USD. Đây sẽ là mức giá khởi điểm cao nhất từ trước đến nay đối với dòng iPhone Pro.

Hiện Apple vẫn chưa công bố ngày tổ chức sự kiện ra mắt. Tuy nhiên, giới phân tích đều tin rằng hãng sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max vào sự kiện mùa thu thường niên trong tháng 9, trước khi mở bán chỉ vài ngày sau đó.

(Tổng hợp)