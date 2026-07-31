Dòng sản phẩm Fan Edition vốn được Samsung tạo ra nhằm mang trải nghiệm cận cao cấp, với mức giá dễ tiếp cận hơn dòng Galaxy S tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, nếu các thông tin mới là chính xác, Galaxy S26 FE có nguy cơ đánh mất chính lợi thế lớn nhất của mình.

Galaxy S25 FE. Ảnh: PhoneArena

Dự kiến ra mắt sau hơn một tháng nữa với vai trò là thành viên thứ tư của gia đình Galaxy S26, Galaxy S26 FE chắc chắn vẫn sẽ có giá thấp hơn ba mẫu Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra.

Thế nhưng, khoảng cách giá giữa thế hệ mới và Galaxy S25 FE được cho là sẽ nới rộng đáng kể, đặc biệt ở phiên bản dung lượng cao nhất.

Giá Galaxy S26 FE được dự đoán tăng mạnh

Theo nguồn tin có thành tích dự đoán rất chính xác trong nhiều năm qua, Galaxy S26 FE tại thị trường Pháp nhiều khả năng sẽ được bán với mức giá: phiên bản 128GB có giá 799 euro; phiên bản 256GB giá 899 euro; phiên bản 512GB giá lên tới 1.099 euro.

Dù đây chưa phải mức giá chính thức, nhưng độ tin cậy của nguồn tin khiến khả năng thay đổi vào phút chót được đánh giá là rất thấp.

Nếu đúng như vậy, phiên bản tiêu chuẩn 128GB sẽ tăng thêm 50 euro so với Galaxy S25 FE khi ra mắt tại châu Âu vào năm ngoái. Đây là mức tăng không quá bất ngờ trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng cao.

Tuy nhiên, điều gây sốc nằm ở hai phiên bản còn lại. Biến thể 256GB được cho là tăng từ 809 euro lên 899 euro, tương đương mức tăng 90 euro.

Trong khi đó, bản 512GB có thể tăng tới 170 euro so với Galaxy S25 FE 512GB trước đây.

Đáng chú ý hơn cả là mức giá 1.099 euro của Galaxy S26 FE 512GB thậm chí còn cao hơn giá khởi điểm khoảng 999 euro của Galaxy S26 tiêu chuẩn tại nhiều thị trường châu Âu.

Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi liệu Samsung có đang vô tình làm lu mờ chính dòng sản phẩm Fan Edition của mình.

Dựa trên xu hướng tăng giá tại châu Âu và mức giá hiện tại của Galaxy S25 FE tại Mỹ, giới quan sát dự đoán Galaxy S26 FE sẽ có mức giá như sau: 699 USD cho bản 128GB; 849 USD cho bản 256GB; 1.049 USD cho bản 512GB.

Đây mới chỉ là dự báo chứ chưa phải thông tin xác nhận từ Samsung. Tuy nhiên, nếu kịch bản này xảy ra, bản tiêu chuẩn sẽ tăng khoảng 50 USD, còn hai phiên bản dung lượng lớn sẽ có mức tăng đáng kể hơn.

Mẫu Galaxy S26 FE rò rỉ. Ảnh: Wireless Power Consortium

Đặc biệt, mức giá vượt mốc 1.000 USD của phiên bản 512GB bị đánh giá là rất khó thuyết phục người dùng. Trong phân khúc này, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn Galaxy S26 hoặc nhiều mẫu flagship khác với cấu hình mạnh hơn.

Ngay cả phiên bản khởi điểm 699 USD cũng không còn là lựa chọn thực sự hấp dẫn đối với nhóm người dùng Android muốn tìm kiếm một thiết bị có hiệu năng cao nhưng ngân sách hạn chế.

Thiết kế mới cùng ba màu sắc trẻ trung

Bên cạnh những thông tin về giá bán, Galaxy S26 FE được cho là sẽ trình làng vào khoảng ngày 1/9.

Máy dự kiến có ba tùy chọn màu sắc gồm Graphite, Aqua Green và một màu pha trộn giữa xanh dương với tím, hứa hẹn mang lại diện mạo trẻ trung và hiện đại hơn.

Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn kỳ vọng Samsung sẽ giữ lại phiên bản màu trắng từng được yêu thích trên Galaxy S25 FE.

Nếu các mức giá kể trên trở thành hiện thực, Galaxy S26 FE sẽ phải đối đầu với hàng loạt đối thủ rất mạnh trong cùng phân khúc.

Google Pixel 11 được dự đoán có giá 899 USD với bộ nhớ 256GB và RAM 12GB. Google Pixel 10 nhiều khả năng giữ mức 799 USD cho phiên bản 128GB.

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, OnePlus 15R được kỳ vọng có giá khoảng 699 USD nhưng sở hữu bộ nhớ 256GB, RAM 12GB cùng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ.

Trong khi đó, Nothing Phone (4a) Pro chỉ khoảng 599 USD với bộ nhớ 256GB và RAM 12GB, còn Galaxy A57 5G có giá khoảng 549 USD với bộ nhớ 128GB và RAM 8GB.

Dĩ nhiên, Nothing Phone (4a) Pro hay Galaxy A57 không thể sánh ngang Galaxy S26 FE về hiệu năng tổng thể. Tuy nhiên, khoảng cách giá lớn có thể khiến chúng trở thành những lựa chọn có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành hấp dẫn hơn.

Các thông tin rò rỉ cho biết Galaxy S26 FE sẽ sử dụng vi xử lý Exynos 2500, kết hợp RAM 8GB, pin dung lượng khoảng 5.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Đây đều là những thông số khá tốt, nhưng chưa tạo ra khác biệt lớn so với nhiều đối thủ cùng tầm giá. Thậm chí Galaxy A57 cũng được trang bị pin 5.000mAh và sạc nhanh 45W.

Trong khi đó, OnePlus 15R nổi bật hơn hẳn với viên pin lên tới 7.400mAh, sạc nhanh 80W cùng bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 5.

Về phía Google, Pixel 11 cũng được dự đoán tăng giá thêm 100 USD so với thế hệ trước.

Tuy nhiên, đổi lại máy sẽ được nâng cấp bộ nhớ khởi điểm lên 256GB, tương tự chiến lược Samsung đã áp dụng cho Galaxy S26 đầu năm nay.

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh và người dùng có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn, Galaxy S26 FE sẽ cần nhiều hơn một cấu hình tốt để thuyết phục khách hàng xuống tiền.

(Theo PhoneArena, Macworld)