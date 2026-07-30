Mùa thu năm nay được dự đoán sẽ là một trong những giai đoạn bận rộn nhất của Apple trong nhiều năm qua.

Bên cạnh bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro và mẫu iPhone Ultra màn hình gập gần như chắc chắn sẽ ra mắt vào tháng 9, nhiều nguồn tin cho rằng "Táo khuyết" còn chuẩn bị trình làng hàng loạt thiết bị nhà thông minh hoàn toàn mới.

HomePod mini ra mắt năm 2020. Ảnh: Apple

Nếu thông tin này chính xác, Apple sẽ chính thức khởi động chiến lược mở rộng hệ sinh thái smarthome vốn đã được đồn đoán suốt nhiều năm.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang ở rất gần thời điểm tung ra một loạt thiết bị dành cho ngôi nhà thông minh, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sau thời gian dài tập trung vào iPhone, Mac và các thiết bị đeo.

Ba thiết bị nhà thông minh có thể cùng xuất hiện trong năm nay

Báo cáo cho biết Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu ba sản phẩm mới trong năm nay gồm một trung tâm điều khiển nhà thông minh tích hợp màn hình, phiên bản nâng cấp của HomePod mini và Apple TV thế hệ mới.

Cả ba thiết bị đều được cho là đã gần hoàn tất quá trình phát triển. Trong đó, HomePod mini và Apple TV nhiều khả năng sẽ xuất hiện trước, còn mẫu Smart Hub có màn hình có thể ra mắt ngay trong tháng 10.

Tuy nhiên, nếu lịch trình thay đổi, sản phẩm này cũng có thể bị dời sang đầu năm 2027.

Điểm đáng chú ý là HomePod mini và Apple TV mới sẽ không thay đổi nhiều về thiết kế bên ngoài.

Apple được cho là giữ nguyên kiểu dáng hiện tại nhưng nâng cấp bộ xử lý mạnh hơn nhằm hỗ trợ đầy đủ các tính năng Siri AI và nền tảng trí tuệ nhân tạo mới của hãng.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về giá bán. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng Apple gần đây đã điều chỉnh giá của HomePod mini và Apple TV tại một số thị trường, làm dấy lên khả năng các phiên bản mới cũng sẽ có mức giá cao hơn thế hệ trước.

Smart Hub sẽ trở thành "bộ não" của ngôi nhà thông minh Apple

Sản phẩm được chờ đợi nhất là thiết bị Smart Hub hoàn toàn mới. Apple được cho là muốn biến đây thành trung tâm điều khiển của toàn bộ hệ sinh thái nhà thông minh.

Thiết bị sẽ sở hữu màn hình vuông khoảng 7 inch và chạy một hệ điều hành hoàn toàn mới. Nền tảng này được xây dựng dựa trên tvOS nhưng kết hợp nhiều yếu tố giao diện quen thuộc của watchOS và iOS nhằm mang lại trải nghiệm trực quan hơn.

Người dùng sẽ thấy màn hình chính với các biểu tượng ứng dụng dạng lưới, widget và nhiều tiện ích tương tự iPhone hoặc Apple Watch, giúp việc điều khiển các thiết bị trong gia đình trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, thiết bị cũng được cho là tích hợp camera hỗ trợ FaceTime, cho phép gọi video trực tiếp.

Không chỉ vậy, Smart Hub còn đóng vai trò như trung tâm giám sát an ninh trong nhà và hệ thống liên lạc nội bộ giữa nhiều thiết bị Apple được đặt ở các phòng khác nhau.

Apple cũng được cho là sẽ trang bị hàng loạt tính năng hữu ích như điều khiển khóa cửa thông minh, loa, thiết bị gia dụng kết nối, xem ảnh, truy cập lịch làm việc, nghe nhạc và sử dụng các giao diện đồng hồ có thể tùy chỉnh tương tự Apple Watch.

Một trong những tính năng được đánh giá hấp dẫn nhất là khả năng nhận diện khuôn mặt.

Theo các tin đồn, Smart Hub sẽ tự động xác định ai đang đứng trước màn hình, đồng thời ước lượng khoảng cách của người dùng với thiết bị để điều chỉnh giao diện theo thời gian thực.

Điều này đồng nghĩa nội dung hiển thị sẽ thay đổi tùy từng người trong gia đình. Không chỉ các widget, lịch làm việc hay ghi chú được cá nhân hóa, mà kích thước chữ và giao diện cũng sẽ được tự động điều chỉnh để dễ quan sát hơn khi người dùng đứng xa hoặc tiến lại gần màn hình.

Nếu Apple triển khai thành công, đây sẽ là một trong những trải nghiệm thông minh nhất mà hãng từng mang lên thiết bị gia đình.

(Theo PhoneArena)