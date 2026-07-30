Không lâu trước đây, một tin đồn gây nhiều chú ý trên mạng xã hội Weibo cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể vượt mốc giá 1.600 USD khi chính thức ra mắt. Mặc dù thông tin này vẫn chưa được Apple xác nhận và cần được nhìn nhận một cách thận trọng, nhưng chỉ riêng khả năng tăng giá cũng đã làm dấy lên một câu hỏi quan trọng: liệu người dùng còn sẵn sàng nâng cấp lên mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple nếu mức giá tiếp tục leo thang?

iPhone 17 Pro Max đặt cạnh Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Kết quả từ một cuộc khảo sát dành cho người dùng công nghệ của trang PhoneArena đã đưa ra câu trả lời khá rõ ràng. Giá bán đang dần trở thành yếu tố quyết định, thậm chí có thể thay đổi hành vi mua sắm vốn đã tồn tại nhiều năm của cộng đồng người dùng iPhone.

Phần lớn người dùng chọn chờ đợi thay vì nâng cấp ngay

Theo khảo sát, có tới 55,79% người tham gia cho biết nếu iPhone 18 Pro Max thực sự tăng giá đáng kể, họ sẽ tiếp tục sử dụng chiếc iPhone hiện tại lâu hơn thay vì nâng cấp ngay khi sản phẩm mở bán.

Điều này cho thấy chiến lược "chờ đợi" đang trở thành lựa chọn phổ biến nhất. Thay vì chi thêm hàng trăm USD để sở hữu thiết bị mới ngay trong ngày đầu tiên, đa số người dùng sẵn sàng kéo dài vòng đời chiếc iPhone hiện có thêm một hoặc nhiều năm.

Đáng chú ý, nhóm người dùng này không có ý định rời bỏ hệ sinh thái Apple. Họ chỉ đơn giản muốn trì hoãn việc nâng cấp cho đến khi mức giá trở nên hợp lý hơn hoặc thiết bị mới mang lại những cải tiến thực sự xứng đáng với số tiền phải bỏ ra.

Đây cũng là tín hiệu cho thấy chu kỳ thay mới smartphone cao cấp đang ngày càng kéo dài, khi các mẫu iPhone gần đây đều có hiệu năng mạnh và thời gian hỗ trợ phần mềm nhiều năm.

Mặc dù vậy, vẫn tồn tại một nhóm khách hàng trung thành tuyệt đối với Apple.

Khoảng 20,39% số người tham gia khảo sát khẳng định họ sẽ mua iPhone 18 Pro Max ngay cả khi giá tăng mạnh. Đối với nhóm người dùng này, việc sở hữu chiếc iPhone mới nhất quan trọng hơn yếu tố chi phí.

Quan điểm này cũng phần nào phản ánh tuyên bố trước đó của CEO Tim Cook vào tháng 6/2026, khi ông thừa nhận việc tăng giá sản phẩm gần như là điều không thể tránh khỏi.

Theo Tim Cook, Apple đang phải đối mặt với chi phí linh kiện và sản xuất tăng mạnh. Công ty đã nỗ lực hấp thụ phần lớn chi phí để hạn chế tác động đến người tiêu dùng, nhưng mức tăng đã trở nên quá lớn và không còn bền vững nếu tiếp tục duy trì chính sách cũ.

Tuy nhiên, việc chỉ khoảng 1/5 người được hỏi sẵn sàng mua bất kể giá bán cũng cho thấy lòng trung thành với thương hiệu không phải là vô hạn. Ngay cả những người yêu thích Apple cũng cần thấy giá trị tương xứng với số tiền họ bỏ ra.

Giá quá cao có thể khiến nhiều người chuyển sang Android?

Một kết quả đáng chú ý khác là 17,38% người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ cân nhắc chuyển sang smartphone Android nếu iPhone 18 Pro Max tăng giá quá cao.

Con số này phản ánh thực tế rằng khoảng cách giữa iPhone và các flagship Android đang ngày càng thu hẹp. Trong khi nhiều mẫu điện thoại Android vẫn liên tục nâng cấp camera, AI, màn hình và hiệu năng với mức giá cạnh tranh hơn, việc Apple tăng giá có thể tạo thêm động lực để người dùng trải nghiệm nền tảng khác.

Điều này cũng cho thấy lòng trung thành với thương hiệu luôn tồn tại một "giới hạn", đặc biệt khi giá bán vượt quá khả năng chi trả hoặc kỳ vọng của khách hàng.

Người dùng Pro cũng không muốn "xuống đời" bản tiêu chuẩn

Điều khá bất ngờ là chỉ 6,44% số người được hỏi cho biết họ sẽ chuyển sang mua iPhone 18 bản tiêu chuẩn nếu iPhone 18 Pro Max quá đắt.

Nói cách khác, phần lớn khách hàng vốn quen sử dụng dòng Pro không muốn đánh đổi trải nghiệm để tiết kiệm chi phí. Họ sẵn sàng trì hoãn việc nâng cấp hoặc thậm chí chuyển sang Android hơn là lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn với ít tính năng cao cấp hơn.

Đây là tín hiệu đáng lưu ý đối với Apple, bởi việc tăng khoảng cách giữa dòng Pro và dòng tiêu chuẩn có thể không mang lại hiệu quả như kỳ vọng nếu người dùng không coi bản thường là lựa chọn thay thế hấp dẫn.

iPhone 18 Pro Max vẫn có nhiều nâng cấp đáng mong đợi

Theo các tin đồn hiện nay, Apple sẽ trang bị cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC. Con chip mới được kỳ vọng mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng, khả năng xử lý AI cũng như tiết kiệm điện năng.

Ngoài ra, bộ đôi flagship còn được cho là sẽ sở hữu hệ thống camera với khẩu độ thay đổi (variable aperture), giúp máy linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng và nâng cao chất lượng ảnh chụp.

Đây đều là những nâng cấp đáng chú ý và đủ sức hấp dẫn nhiều người dùng. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy công nghệ tiên tiến không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ chấp nhận bất kỳ mức giá nào.

(Theo PhoneArena)