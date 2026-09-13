Apple mang đến hàng loạt nâng cấp đáng chú ý cho iPhone 18 Pro Max như chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, pin dung lượng lớn hơn và camera chính lần đầu được trang bị khẩu độ biến thiên. Đây tiếp tục là công thức quen thuộc giúp Apple duy trì vị thế trên thị trường smartphone cao cấp.

Ở phía đối diện, Google Pixel 11 Pro XL không có quá nhiều thay đổi so với Pixel 10 Pro XL. Google chủ yếu tập trung vào những nâng cấp nhỏ nhưng đáng chú ý, trong đó có đèn LED HiLight mới tích hợp trên thanh camera phía sau và chip Tensor G6. Đáng chú ý, Tensor G6 không được sản xuất trên tiến trình 2nm như những dự đoán trước đó.

iPhone 18 Pro Max vs Pixel 11 Pro XL. Ảnh: PhoneArena

Khi đặt hai mẫu flagship cạnh nhau, sự khác biệt giữa iPhone 18 Pro Max và Pixel 11 Pro XL trở nên khá rõ ràng.

Thiết kế: iPhone 18 Pro Max nặng hơn, Pixel 11 Pro XL gọn hơn

Apple gần như không thay đổi ngôn ngữ thiết kế trên iPhone 18 Pro Max. Máy vẫn sử dụng khung nhôm, kết hợp cụm camera lớn ở mặt lưng tương tự iPhone 17 Pro Max. Đây không phải là một cuộc cách mạng về ngoại hình, nhưng cũng không hẳn là điều Apple cần phải thay đổi khi thiết kế hiện tại vẫn được nhận diện rất rõ.

Pixel 11 Pro XL cũng đi theo hướng tương tự. Chiếc điện thoại mới của Google về cơ bản vẫn kế thừa thiết kế từ Pixel 10 Pro XL. Máy sử dụng khung nhôm, mặt lưng kính và thanh camera đặc trưng chạy ngang phía sau.

iPhone 18 Pro Max có màu Burgundy nổi bật. Ảnh: Future

Điểm mới đáng chú ý nhất là đèn LED HiLight được tích hợp trên thanh camera. Đèn này có thể phát tín hiệu khi một số liên hệ cụ thể gọi đến hoặc khi Gemini đang nghe hay phản hồi người dùng. Tính năng hiện còn khá hạn chế, nhưng có thể được các nhà phát triển mở rộng thêm trong tương lai.

Về kích thước, Pixel 11 Pro XL có lợi thế rõ rệt. Máy mỏng, ngắn và hẹp hơn iPhone 18 Pro Max, đồng thời nhẹ hơn đáng kể. Pixel 11 Pro XL chỉ nặng khoảng 227g, trong khi iPhone 18 Pro Max lên tới 249g.

iPhone 18 Pro Max có màu Burgundy nổi bật, được xem như màu chủ đạo thay thế Cosmic Orange của thế hệ trước, bên cạnh các tùy chọn Black, Glacier và Silver. Pixel 11 Pro XL có các màu Jade, Moonstone, Obsidian và Porcelain.

Màn hình: iPhone thu hẹp Dynamic Island, Pixel vẫn có lợi thế độ sáng

iPhone 18 Pro Max sở hữu màn hình Liquid Retina XDR 6,9 inch, tương tự iPhone 17 Pro Max. Đây vẫn là màn hình phẳng với độ sáng tối đa lên tới 3.000 nit.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở Dynamic Island. Khu vực này được thu nhỏ tới khoảng 35%, giúp phần khuyết trên màn hình trở nên gọn hơn. Tuy nhiên, xét tổng thể, chất lượng và trải nghiệm hiển thị của iPhone 18 Pro Max không thay đổi quá mạnh so với thế hệ trước.

Trong khi đó, Pixel 11 Pro XL được trang bị màn hình OLED 6,8 inch với tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa trên 3.300 nit và hỗ trợ HDR. Màn hình được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus 2.

Hai thiết bị cũng sử dụng những phương thức sinh trắc học khác nhau. iPhone tiếp tục dựa vào Face ID, trong khi Pixel 11 Pro XL sử dụng cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Google cũng trang bị hệ thống mở khóa bằng khuôn mặt đạt chuẩn Class 3, đủ khả năng sử dụng cho xác thực thanh toán, giúp trải nghiệm bảo mật của Pixel tiến gần hơn tới Face ID.

Hiệu năng: A20 Pro 2nm là lợi thế lớn của Apple

Đây có lẽ là một trong những khác biệt quan trọng nhất giữa hai flagship.

iPhone 18 Pro Max được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm. Đây được kỳ vọng là bộ xử lý nhanh và tiết kiệm năng lượng nhất từng xuất hiện trên iPhone, đồng thời phù hợp với định hướng tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của thế hệ mới.

Pixel 11 Pro XL (trái) phiên bản màu Canyon và Pixel 11 Pro (phải) phiên bản màu Olive. Ảnh: Julian Chokkattu/ wired

Pixel 11 Pro XL sử dụng Tensor G6. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng con chip này có thể được sản xuất trên tiến trình 2nm, nhưng cuối cùng Tensor G6 được cho là sử dụng quy trình TSMC N3P 3nm.

Tensor chưa bao giờ được Google định vị chủ yếu dựa trên sức mạnh benchmark. Thế mạnh của dòng chip này nằm nhiều hơn ở khả năng xử lý AI và các tính năng phần mềm đặc trưng của Pixel. Tuy nhiên, khoảng cách về hiệu năng thô ngày càng trở thành điểm khiến Pixel khó cạnh tranh trực tiếp với iPhone ở phân khúc cao cấp.

Pixel 11 Pro XL có 12GB RAM ở phiên bản cơ bản với bộ nhớ trong 256GB. Nếu muốn 16GB RAM, người dùng phải lựa chọn bản 512GB hoặc 1TB.

iPhone 18 Pro Max cũng có 12GB RAM, nhưng cung cấp nhiều lựa chọn bộ nhớ hơn, gồm 256GB, 512GB, 1TB và tối đa 2TB.

Về phần mềm, iPhone 18 Pro Max xuất xưởng với iOS 27, mang đến Siri được cải tiến, hiệu năng hệ thống nhanh hơn và thêm tùy chọn giảm mức độ nổi bật của giao diện Liquid Glass. Pixel 11 Pro XL chạy Android 17, đi kèm một số tính năng mới như App Bubbles.

Camera: Apple tạo khác biệt bằng khẩu độ biến thiên

Camera là một trong những điểm đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro Max.

Camera chính 48MP được trang bị khẩu độ biến thiên từ f/1.4 đến f/4.0. Công nghệ này cho phép camera mở khẩu rộng hơn trong điều kiện thiếu sáng hoặc khi người dùng muốn tạo độ sâu trường ảnh mỏng. Trong điều kiện ánh sáng tốt, khẩu độ có thể được khép lại để tăng độ sắc nét và chi tiết.

(Video trên tay iPhone 18 Pro Max. Nguồn: The Verge)

Apple cũng bổ sung các tùy chọn điều khiển thủ công, giúp người dùng có nhiều khả năng can thiệp hơn vào quá trình chụp ảnh.

Ngoài nâng cấp này, iPhone 18 Pro Max vẫn sở hữu hệ thống ba camera 48MP tương tự cấu hình từng xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max.

Pixel 11 Pro XL sử dụng camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 48MP và camera kính tiềm vọng 48MP với khả năng zoom quang học 5x. Google được cho là đã cải thiện cảm biến camera, dù cấu hình tổng thể vẫn khá tương đồng với Pixel 10 Pro XL.

Ở camera trước, iPhone 18 Pro Max có camera Center Stage 18MP với khả năng tự động giữ chủ thể trong khung hình khi gọi video. Pixel 11 Pro XL sử dụng camera selfie độ phân giải cao hơn, lên tới 42MP.

Pin và sạc: iPhone 18 Pro Max tạo khoảng cách lớn

Nếu có một lĩnh vực mà iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng tạo ra bước tiến rõ rệt thì đó chính là thời lượng pin.

Phiên bản iPhone 18 Pro Max sử dụng eSIM hoàn toàn sở hữu viên pin lên tới 5.567 mAh. Trong khi đó, phiên bản sử dụng SIM vật lý tại các thị trường quốc tế có dung lượng khoảng 5.391 mAh. Đây là mức pin lớn nhất từng được trang bị cho một chiếc iPhone.

Pixel 11 Pro XL có pin trên 5.200 mAh. Đây là dung lượng khá lớn đối với một mẫu Pixel, nhưng vẫn thấp hơn nhiều smartphone Android cao cấp sử dụng pin silicon-carbon hiện nay.

Với chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng không chỉ có viên pin lớn hơn mà còn tận dụng hiệu quả năng lượng tốt hơn. Điều này có thể giúp Apple tạo ra khoảng cách đáng kể về thời lượng sử dụng thực tế.

Về tốc độ sạc, Pixel 11 Pro XL hỗ trợ sạc có dây 45W, trong khi iPhone 18 Pro Max nâng lên 60W. Cả hai đều hỗ trợ sạc không dây 25W.

Hai thiết bị cũng có hệ sinh thái phụ kiện từ tính riêng. iPhone sử dụng MagSafe, còn Pixel hỗ trợ Pixelsnap.

Xét trên tổng thể, iPhone 18 Pro Max vẫn đi theo chiến lược nâng cấp từng bước quen thuộc của Apple. Máy không thay đổi toàn diện về thiết kế nhưng được cải thiện ở những yếu tố quan trọng nhất gồm hiệu năng, camera và thời lượng pin.

Trong khi đó, Pixel 11 Pro XL tiếp tục phát huy thế mạnh về phần mềm, AI, nhiếp ảnh điện toán và trải nghiệm Android thuần Google. Tuy nhiên, những nâng cấp của thế hệ mới chưa tạo ra sự thay đổi đủ lớn để đảo ngược cán cân trước iPhone 18 Pro Max.

Nếu chỉ dựa trên thông số hiện tại, cuộc đối đầu này đang nghiêng về phía Apple. Những bài kiểm tra thực tế về hiệu năng, camera và thời lượng pin sẽ là yếu tố cuối cùng quyết định liệu Pixel 11 Pro XL có thể tạo ra bất ngờ hay không.

(Theo PhoneArena, Macworld, Cult of Mac)