Dù Samsung hứa hẹn mang đến một số nâng cấp thú vị, chẳng hạn công nghệ bảo vệ quyền riêng tư hiển thị ngay trên màn hình mà chưa smartphone nào khác có, nhưng cảm giác chung vẫn là Galaxy S26 Ultra quá an toàn và mang nặng tính “lặp lại”.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: DrTech

Chỉ trích lớn nhất hiện nay xoay quanh viên pin 5.000mAh được cho là không hề thay đổi, giống hệt 5 thế hệ Ultra gần nhất. Điều này thực sự gây thất vọng, nhất là khi nhiều flagship Android khác đã mạnh dạn trang bị pin 7.000mAh, thậm chí lớn hơn.

Tuy nhiên, pin không phải là điều duy nhất khiến người dùng cảm thấy Samsung đang “nín thở giữ mình”. Dưới đây là 5 nâng cấp mà người dùng thực sự cần, nhưng Samsung dường như không hề có ý định mang chúng lên Galaxy S26 Ultra.

Mở khóa khuôn mặt 3D thực sự an toàn

Ở thời điểm hiện tại, có cảm giác Samsung hoàn toàn không mặn mà với một hệ thống mở khóa khuôn mặt 3D đúng nghĩa trên dòng flagship của mình.

Đúng là Apple đã đi tiên phong với Face ID trên iPhone X từ năm 2017, nhưng Apple không phải hãng duy nhất làm được điều này.

Honor, một nhà sản xuất Trung Quốc, đã trang bị mở khóa khuôn mặt 3D trên dòng Magic trong nhiều năm gần đây.

Hệ thống này hoạt động cực kỳ ổn định, nhanh và an toàn, chứng minh rằng công nghệ này không còn cồng kềnh hay tốn quá nhiều không gian phần cứng như trước.

Ngày nay, việc tích hợp Face Unlock 3D gần như không còn là thách thức kỹ thuật lớn. Thế nhưng Samsung vẫn phớt lờ hoàn toàn, chỉ trung thành với cảm biến vân tay.

Vân tay siêu âm của Samsung rất tốt, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao người dùng không thể có cả hai phương thức bảo mật?

Sự trở lại của khe cắm thẻ nhớ microSD

Với video 4K 60fps, quay LOG, ảnh chuyển động và hàng loạt tính năng camera cao cấp, bộ nhớ trên smartphone hiện đại đầy lên nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Thế nhưng, các hãng vẫn tiếp tục thu giá rất cao cho những bản nâng cấp dung lượng. Apple là “trùm cuối” trong chuyện này, còn Samsung có phần dễ chịu hơn, nhưng vẫn không hề rẻ.

Sẽ ra sao nếu Samsung mang khe cắm microSD trở lại? Trong vài năm gần đây, thẻ microSD đã nhanh hơn, bền hơn và đáng tin cậy hơn rất nhiều.

Việc này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí khi mua máy mới, mà còn cực kỳ tiện lợi trong việc chuyển dữ liệu từ thiết bị cũ.

Đáng tiếc thay, con tàu microSD dường như đã rời bến từ lâu đối với Samsung. Hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hãng sẽ quay lại với lựa chọn thân thiện người dùng này.

Phiên bản Ultra “không bút S Pen”

Không thể phủ nhận S Pen là biểu tượng của Samsung và có một nhóm người dùng trung thành yêu thích chiếc bút này. Nhưng hãy thẳng thắn: phần lớn người dùng Galaxy Ultra gần như không bao giờ rút S Pen ra khỏi thân máy.

Trong thực tế, S Pen chiếm một không gian không hề nhỏ bên trong thân máy, một không gian có thể được tận dụng cho nhiều thứ hữu ích hơn, đặc biệt là pin.

Giải pháp đơn giản nhất là Samsung hãy cho người dùng lựa chọn: một phiên bản Ultra có S Pen như hiện tại và một phiên bản Ultra không S Pen nhưng được trang bị pin lớn hơn đáng kể. Rất có thể, phiên bản thứ hai sẽ bán chạy “như tôm tươi”.

Camera tele 3X xứng tầm flagship

Trong quá khứ, Samsung từng được mệnh danh là “ông vua zoom”. Họ là một trong những hãng đầu tiên đưa camera tele 10X lên smartphone và dòng Ultra thường sở hữu tới hai camera tele, điều hiếm thấy trên thị trường.

Vấn đề nằm ở chỗ: camera tele 3X phụ hầu như không thay đổi suốt nhiều năm. Cảm biến nhỏ, chất lượng ảnh chỉ ở mức trung bình, nhiễu khá nhiều và thiếu chi tiết so với kỳ vọng của một flagship cao cấp.

Đã từng có tin đồn rằng Samsung sẽ nâng cấp mạnh ống kính 3X trên dòng S26, nhưng những thông tin này dần lắng xuống. Nhiều khả năng, người dùng lại phải trải qua thêm một năm nữa với phần cứng cũ và sự thất vọng quen thuộc.

Sạc nhanh đúng nghĩa

Một trong những nâng cấp được đồn đoán đáng chú ý nhất của Galaxy S26 Ultra là sạc nhanh 60W, tăng từ 45W hiện tại.

Đây là bước tiến tích cực, nhưng vẫn quá dè dặt nếu nhìn sang các flagship Trung Quốc, nơi sạc 80W hay 100W đã trở nên phổ biến.

Với những công nghệ này, người dùng có thể sạc tới 90% pin chỉ trong khoảng 30 phút, một trải nghiệm thực sự thay đổi thói quen sử dụng.

Đối với những người không sạc qua đêm mà chỉ tranh thủ sạc nhanh vào buổi sáng, đây sẽ là nâng cấp đáng giá. Tiếc rằng, điều đó vẫn chưa xảy ra trong năm nay.

Nếu có một điều rõ ràng về Samsung hiện tại, thì đó là hãng đang dần trở thành một “Apple phiên bản Android”: mỗi năm nâng cấp rất nhỏ giọt, tránh thay đổi những nền tảng cốt lõi của dòng máy đã thành công.

Lý do cũng không quá khó hiểu. Ngoài châu Á, nơi các hãng Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt bằng cấu hình cao và giá hấp dẫn, Samsung gần như không có đối thủ thực sự tại các thị trường phương Tây.

Apple và Google đều cũng thận trọng không kém trong việc áp dụng phần cứng mới.

Galaxy S26 Ultra chắc chắn vẫn sẽ là một chiếc smartphone rất tốt. Nhưng với những ai từng trải nghiệm tinh thần “Everything Phone” của dòng Galaxy Note ngày xưa, cảm giác hụt hẫng vẫn còn đó: một flagship mạnh mẽ, nhưng luôn như thể đang cố tình kìm hãm chính mình.

(Theo PhoneArena, Macworld)