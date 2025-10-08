Với mức giá của dòng iPhone 17 Pro mới có thể khiến nhiều người “chùn tay”, không ít người dùng đang tìm đến những lựa chọn hợp lý hơn - những chiếc iPhone cũ hoặc iPhone đã được tân trang (refurbished).

iPhone 16 Pro Max và 16 Pro. Ảnh: Tom's Guide

Tin vui là, iPhone vốn nổi tiếng với tuổi thọ lâu dài. Nhờ phần cứng mạnh mẽ cùng chính sách cập nhật phần mềm kéo dài của Apple, ngay cả những mẫu cũ vẫn hoạt động mượt mà, chụp ảnh đẹp và được hỗ trợ iOS mới trong nhiều năm.

Nếu bạn mua iPhone 17 mới, bạn sẽ gắn bó với nó trong thời gian rất lâu. Nhưng nếu bạn chọn mua một chiếc iPhone cũ được tân trang chất lượng, trải nghiệm vẫn gần như tương đương, mà lại tiết kiệm được hàng trăm USD.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn e ngại rằng điện thoại tân trang có thể bị hỏng hóc, pin yếu, hoặc đã qua sửa chữa không đảm bảo.

Theo gợi ý của Back Market - một trong những nền tảng thương mại điện tử nổi bật nhất trong lĩnh vực thiết bị công nghệ tân trang - những mẫu iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay bao gồm: iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15, iPhone 14 Pro.

1. iPhone 16 Pro – hiệu năng đỉnh cao, giá “hạ nhiệt”

Giá gốc: 999 USD

Giá tân trang: 813 USD

Tiết kiệm: 185 USD (≈19%)

iPhone 16 Pro. Ảnh: PCMag

Dòng iPhone 16 Pro vẫn giữ nguyên sức mạnh của chip A18 Pro cùng camera cao cấp, nhưng mức giá giảm đáng kể với hàng refurbished khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn “sang mà tiết kiệm”.

2. iPhone 16 Plus – màn hình lớn, pin cực bền

Giá gốc: 929 USD

Giá tân trang: 707 USD

Tiết kiệm: 222 USD (≈24%)

iPhone 16 Plus. Ảnh: Digital Trends

Nếu bạn ưa thích màn hình to và pin trâu, iPhone 16 Plus là cái tên đáng cân nhắc. Trải nghiệm giải trí, xem phim hay chơi game đều được nâng cấp rõ rệt, trong khi chi phí lại mềm hơn gần 1/4 so với hàng mới.

3. iPhone 15 Pro Max – flagship mạnh mẽ, giá chỉ bằng 60% hàng mới

Giá gốc: 1.199 USD

Giá tân trang: 732 USD

Tiết kiệm: 467 USD (≈39%)

iPhone 15 Pro Max. Ảnh: TechRadar

Đây là lựa chọn “vàng” cho người dùng muốn trải nghiệm đỉnh cao nhưng không cần thiết phải mua iPhone 17. Với camera tele 5x, chip A17 Pro và khung titan bền bỉ, iPhone 15 Pro Max vẫn là một “quái vật” hiệu năng.

4. iPhone 15 – gọn nhẹ, thời thượng và hợp túi tiền

Giá gốc: 729 USD

Giá tân trang: 478 USD

Tiết kiệm: 251 USD (≈34%)

iPhone 15. Ảnh: Future

Với hiệu năng tốt, thiết kế hiện đại và Dynamic Island, iPhone 15 tân trang vẫn mang lại cảm giác cao cấp mà không cần “phá ví”.

5. iPhone 14 Pro – lựa chọn thông minh dưới 500 USD

Giá gốc: 999 USD

Giá tân trang: 449 USD

Tiết kiệm: 550 USD (≈55%)

iPhone 14 Pro. Ảnh: The Hindu

Dù đã ra mắt vài năm, iPhone 14 Pro vẫn sở hữu màn hình ProMotion 120Hz, chip A16 Bionic và camera cực tốt. Với mức giá chưa đến 450 USD, đây là món hời thực sự cho người dùng phổ thông.

Việc mua iPhone tân trang không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà còn mang ý nghĩa lớn về môi trường. Theo Back Market, chỉ riêng việc tái sử dụng một chiếc smartphone đã giúp giảm trung bình 80% lượng khí thải CO₂ so với việc sản xuất một thiết bị mới.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với khủng hoảng rác thải điện tử, việc người tiêu dùng chuyển hướng sang sản phẩm tân trang chất lượng cao không chỉ là quyết định tài chính thông minh, mà còn là hành động có trách nhiệm với hành tinh.

iPhone 17 Pro chắc chắn là tuyệt phẩm của Apple năm nay, nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải chi cả nghìn USD để có một chiếc điện thoại mạnh mẽ, bền bỉ và đẹp mắt. Các mẫu iPhone tân trang mang đến lựa chọn thông minh, giúp bạn tận hưởng chất lượng “chuẩn Apple” với chi phí thấp hơn đáng kể.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)