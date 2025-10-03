Dòng iPhone Pro vốn luôn là lựa chọn hàng đầu khi Apple tung ra sản phẩm mới, nhưng theo khảo sát mới nhất, iPhone 17 Pro Max đang chứng minh sức hút mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khi đó, phiên bản iPhone Air lại hoàn toàn mờ nhạt.

iPhone 17 Pro Max được ưa chuộng nhất. Ảnh: AppleInsider

Theo ghi nhận dựa trên báo cáo gửi nhà đầu tư của JPMorgan (JPM), những tuần đầu mở bán iPhone 17 mang lại tín hiệu cực kỳ khả quan cho Apple. Mức độ quan tâm của người tiêu dùng tại Mỹ cao hơn hẳn so với iPhone 16 vào năm 2024, dù nhu cầu tại Trung Quốc có phần chững lại đôi chút.

Cụ thể, 71% người tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch mua iPhone mới trong năm 2025, tăng so với 68% vào 2024 và 63% vào 2023. Tại Trung Quốc, con số này thậm chí đạt 90%, chứng minh sức hút bền bỉ của iPhone tại thị trường trọng điểm.

iPhone 17 Pro Max dẫn đầu

Khi được hỏi về lựa chọn cụ thể, iPhone 17 Pro Max trở thành model được ưa chuộng nhất với 33% người khảo sát lựa chọn. Tiếp đó là iPhone 17 Pro (22%) và bản tiêu chuẩn iPhone 17 (20%).

Xu hướng nghiêng về các mẫu Pro tiếp tục được duy trì: tổng cộng 72% người tiêu dùng chọn Pro hoặc Pro Max trong dòng iPhone 17, cao hơn nhiều so với mức 64% của dòng iPhone 16. Điều này khẳng định dòng Pro đang ngày càng trở thành chuẩn mực cho người dùng cao cấp.

iPhone Air: “Kẻ ngoài cuộc”

Một chi tiết đáng chú ý là báo cáo không hề đề cập đến iPhone Air – mẫu máy được Apple giới thiệu để thay thế dòng Plus.

Theo AppleInsider, đây là “sự biến mất” kỳ lạ, nhất là khi dòng iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn được đánh giá cao tại Trung Quốc.

iPhone Air được ít người dùng quan tâm. Ảnh: Tom's Guide

Lý do sau đó được làm rõ: iPhone Air thực sự nằm trong khảo sát, nhưng chỉ đạt 2% lựa chọn, quá thấp để lọt vào top 5 model được ưa chuộng. Nói cách khác, Air hoàn toàn thất bại trong việc thu hút người tiêu dùng, ít nhất ở giai đoạn đầu.

Trong nhóm người dùng iPhone hiện tại, 82% cho biết họ cân nhắc nâng cấp trong năm 2025, tăng nhẹ so với mức 79% của 2024.

Tại Mỹ, tỷ lệ này tăng từ 73% lên 78%. Ở Trung Quốc, mức độ quan tâm vốn đã rất cao (97% vào 2024) tiếp tục tăng lên 98% vào năm nay.

Nhóm nâng cấp này thiên về dòng Pro: iPhone 17 Pro Max chiếm 36%, iPhone 17 Pro 20%, và bản tiêu chuẩn iPhone 17 cũng chiếm 20%. Tổng cộng 73% người nâng cấp chọn Pro – tăng so với 67% của dòng iPhone 16.

Với nhóm “chuyển đổi” – người dùng Android cân nhắc chuyển sang iOS, mức độ quan tâm có dấu hiệu giảm nhẹ. 57% cho biết đang xem xét mua iPhone 2025, so với 61% vào 2024.

Dù vậy, xu hướng chọn dòng Pro vẫn áp đảo. Trong số này, 29% hướng đến Pro Max, 26% chọn Pro, và 21% chọn iPhone 17 tiêu chuẩn. Tổng cộng, 69% “chuyển đổi” chọn Pro, so với 62% ở dòng iPhone 16.

Điều này cho thấy dù mức độ quan tâm suy giảm đôi chút, iPhone Pro vẫn là biểu tượng hấp dẫn đối với cả người dùng Android.

Apple Watch: Vẫn là số 1, nhưng cạnh tranh tăng

Khảo sát cũng ghi nhận nhu cầu với Apple Watch – dòng sản phẩm vừa trải qua nâng cấp toàn diện. 56% người tham gia cho biết có ý định mua đồng hồ thông minh trong năm 2025, tăng nhẹ từ 54% năm 2024.

Apple Watch 11. Ảnh: Tom's Guide

Apple Watch vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng tỷ lệ thị phần giảm từ 91% (2024) xuống 87% (2025). Trong đó, Apple Watch Series 11 chiếm 53% sự quan tâm, tương đương Series 10 năm ngoái (54%). Dòng cao cấp Apple Watch Ultra 3 đạt 26%, nhỉnh hơn Ultra 2 của 2024 (25%).

Tín hiệu tốt và thách thức

Báo cáo của JPMorgan cho thấy một bức tranh sáng sủa cho Apple trong năm 2025, với nhu cầu tăng mạnh cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, sự thất bại ban đầu của iPhone Air cũng đặt ra câu hỏi về chiến lược sản phẩm dài hạn của Apple.

Trong khi dòng Pro ngày càng trở thành lựa chọn mặc định cho người dùng cao cấp, Apple dường như gặp khó trong việc định vị những mẫu máy nằm giữa phân khúc phổ thông và cao cấp.

Với Apple Watch, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các hãng đồng hồ thông minh khác cũng cho thấy Apple không thể chủ quan, dù vẫn đang dẫn đầu.

Năm 2025 mở ra với khởi đầu ấn tượng cho Apple: iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro tạo nên cơn sốt, củng cố vị thế của Apple ở phân khúc cao cấp. Song song đó, Apple Watch tiếp tục giữ ngôi vương, dù thị phần có dấu hiệu giảm.

Tuy nhiên, “cú hụt hơi” của iPhone Air là lời nhắc nhở rằng không phải mọi sản phẩm mang logo Táo khuyết đều thành công ngay lập tức. Apple sẽ phải tính toán lại chiến lược để duy trì sự cân bằng giữa đổi mới và nhu cầu thực tế của người dùng.

(Theo AppleInsider, Macrumors)