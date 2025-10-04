Từ lo ngại đến lạc quan

Hồi tháng 3/2025, Morgan Stanley từng hạ dự báo giá cổ phiếu Apple xuống 252 USD do lo sợ nhu cầu nâng cấp lên dòng iPhone 17 sẽ thấp.

Tuy nhiên, trong báo cáo gửi nhà đầu tư mới nhất, được AppleInsider trích dẫn, các chuyên gia phân tích cho biết nhu cầu thực tế đang cao hơn dự kiến ban đầu – và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới.

Mẫu iPhone Fold được cho là sẽ ra mắt năm 2026. Ảnh: AppleInsider

Cụ thể, các cuộc khảo sát trong chuỗi cung ứng cho thấy Apple chưa tăng sản lượng iPhone, nhưng điều đó sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.

Nhiều nguồn tin từ các nhà cung cấp chỉ ra rằng trong những tháng còn lại của năm 2025, Apple sẽ nâng đơn hàng iPhone 17 từ mức 84–86 triệu máy lên hơn 90 triệu máy.

Theo Morgan Stanley, mức tăng đơn hàng này chủ yếu tập trung vào iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max – hai mẫu cao cấp vốn được kỳ vọng sẽ giữ nhịp doanh số. Điều này sẽ bù đắp cho sự thật rằng nhu cầu đối với iPhone Air thấp hơn dự kiến.

Dù toàn bộ dòng iPhone 17 chỉ ghi nhận mức tăng trưởng vừa phải, các nhà phân tích cho rằng đây là một đánh giá có phần bảo thủ, bởi nhu cầu giai đoạn đầu vẫn đang duy trì ở mức rất cao.

iPhone 18 sẽ bùng nổ, iPhone Fold - át chủ bài

Đáng chú ý, Morgan Stanley cho rằng chính sự ổn định của dòng iPhone 17 đã làm tăng kỳ vọng về sức hút của iPhone 18. Lý do là phần lớn người dùng hiện nay đến từ nhóm đang sở hữu những chiếc iPhone đời cũ – được coi là “lỗi thời”.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Vision Of America)

Theo dự đoán, năm 2026 sẽ có nhiều người rơi vào nhóm này hơn, đồng nghĩa với việc chu kỳ nâng cấp iPhone 18 sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

Không chỉ vậy, Morgan Stanley dự báo Apple sẽ tung ra tới 6 mẫu iPhone trong năm 2026, bao gồm: iPhone 17e (giá rẻ), iPhone 18 bản tiêu chuẩn, iPhone Air, iPhone Fold (gập), iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Trong số này, iPhone Fold – mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên – được coi là “ngôi sao” mới, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho doanh số toàn cầu. Morgan Stanley hiện dự báo Apple sẽ bán tổng cộng 243 triệu iPhone trong năm 2026.

Tuy nhiên, ở kịch bản lạc quan nhất, nếu iPhone Fold thực sự tạo cơn sốt và Apple Intelligence (các tính năng AI thế hệ mới) trở thành động lực mạnh mẽ, doanh số có thể đạt tới 270 triệu máy.

Khi đó, giá mục tiêu cổ phiếu AAPL có thể chạm ngưỡng 376 USD – mức tăng trưởng ấn tượng so với hiện tại.

Lợi thế từ chiến lược và đối tác

Không chỉ dự báo nhu cầu thiết bị, Morgan Stanley còn tự tin về khả năng Apple ứng phó với thách thức bên ngoài.

Gần đây, ngân hàng này là một trong số ít đơn vị dự đoán chính xác việc Apple tiếp tục duy trì thỏa thuận tìm kiếm với Google – một nguồn doanh thu dịch vụ quan trọng.

Ngoài ra, Morgan Stanley cũng cho rằng Apple đang có cách tiếp cận tích cực để vượt qua các rào cản thuế quan và địa chính trị, củng cố chuỗi cung ứng cũng như giữ vững thị phần.

Từ chỗ bi quan về iPhone 17, Morgan Stanley giờ đây lại trở thành một trong những tổ chức lạc quan nhất về Apple.

Với triển vọng của iPhone 18 cùng sự xuất hiện của iPhone Fold, Apple được kỳ vọng sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026.

Dù vậy, giới phân tích cũng cảnh báo rằng thành công này phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: mức độ hấp dẫn thực sự của iPhone màn hình gập và khả năng Apple khai thác triệt để Apple Intelligence để biến AI thành giá trị khác biệt so với đối thủ.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn về công nghệ, Apple sẽ phải chứng minh rằng iPhone 18 không chỉ là bản nâng cấp đơn thuần, mà là sự mở đầu cho kỷ nguyên mới của iPhone.

(Theo Macworld, AppleInsider)